Как выбрать идеальный женский деловой костюм, который будет незаменим в холодный сезон

Объемные двубортные пиджаки в мужском стиле и брюки-палаццо – однозначно тренд этого сезона. В то же время не стоит сбрасывать со счетов и классический вариант костюма. Приталенный жакет и штаны прямого кроя со стрелкой никогда не выйдут из моды. Кстати, в этом сезоне отдавайте предпочтение не однотонным моделям. Принт в клетку или полоску значительно освежит ваш образ.

Вельвет

Вещи из вельвета – это стильный привет из 1970-х. Практически у каждой девушки в то время в гардеробе были рыжие брюки клеш из этого материала. Сделав небольшой перерыв, вельвет снова вернулся к нам в образе костюма. И очень вовремя! Это самый что ни на есть идеальный материал для осени. В таком облачении вы будете чувствовать себя комфортно даже в самые морозные дни.