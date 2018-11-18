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Как выбрать идеальный женский деловой костюм, который будет незаменим в холодный сезон

Носить строгие и деловые костюмы – долгое время считалось исключительно мужской прерогативой. Однако, стоит отметить, что прекрасной половине человечества двубортные пиджаки и брюки со стрелкой идут ничуть не меньше. И хотя многие долгое время были с этим не согласны, Коко Шанель все же отстояла женское право на ношение костюма. С тех пор этот вид одежды – незаменимый спутник деловой женщины. Разбираемся, какой костюм выбрать на холодный сезон.

Шерсть

Строгий шерстяной костюм совершенно незаменим в этом сезоне. В нем вы будете чувствовать себя комфортно, даже когда столбик термометра опустится значительно ниже нуля. Остается только определится с фасоном.

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Пиджак Stradivarius, 3999 руб.

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Объемные двубортные пиджаки в мужском стиле и брюки-палаццо – однозначно тренд этого сезона. В то же время не стоит сбрасывать со счетов и классический вариант костюма. Приталенный жакет и штаны прямого кроя со стрелкой никогда не выйдут из моды. Кстати, в этом сезоне отдавайте предпочтение не однотонным моделям. Принт в клетку или полоску значительно освежит ваш образ.

Вельвет

Вещи из вельвета – это стильный привет из 1970-х. Практически у каждой девушки в то время в гардеробе были рыжие брюки клеш из этого материала. Сделав небольшой перерыв, вельвет снова вернулся к нам в образе костюма. И очень вовремя! Это самый что ни на есть идеальный материал для осени. В таком облачении вы будете чувствовать себя комфортно даже в самые морозные дни.

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Пиджак Topshop, 4875 руб.

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Темно-коричневый вельветовый костюм – идеальный выбор для офиса. Добавьте к нему тонкую водолазку пастельного цвета, и ваш образ в духе минималистичного скандинавского стиля готов! А если дресс-код позволяет носить более яркие вещи, то рискните примерить варианты посмелее. В этом сезоне вельветовый костюм можно найти всевозможных оттенков: яркий бордо, нежно-голубой и даже розовый.

Твид

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Пиджак Uterque, 13 999 руб.

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Казалось, что твидовые костюмы остались в эпоху Джеки Кеннеди, и в современном мире дли них не осталось места. Однако это совсем не так. Твидовый костюм в этом сезоне снова набирает популярность и возвращается в гардеробы модниц. Приталенный жакет и юбка из этого приятного на ощупь материала – подходящий вариант для нескучного образа.

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб

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