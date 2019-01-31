Идеальное попадание: как правильно сочетать разные принты в одном образе и выглядеть стильно

Монохромная полоска и цветочный принт
Монохромная полоска – один из самых простых и универсальных принтов, который проще всего миксовать с другими принтами. Однако здесь стоит руководствоваться следующим правилом: из двух принтов один должен быть с мелкими деталями, а второй – с более крупными. Так, вы не перегрузите образ и не сделаете его слишком пестрым. Мы предлагаем взять одну вещь в тонкую монохромную полоску и дополнить ее вещью с цветочным принтом с крупными розами. Следите за тем, чтобы аксессуары были сдержанными и не содержали ярких элементов.
Клетка и анималистичный принт
При смешивании двух принтов можно придерживаться также и другого принципа: в принтах должен фигурировать один объединяющий цвет. Это может быть фон принтов в одном цвете или детали рисунка. За счет этого в образе появляется лаконичность и два контрастных узора смотрятся гармонично. К примеру, вы можете взять брюки в крупную трехцветную клетку, где синий цвет является ключевым, и синюю блузу с мелким анималистичным принтом. На нашем примере, помимо одного объединяющего цвета, также есть пересечение цветов в деталях рисунков. Немаловажным фактором, о котором стоит помнить в экспериментах с принтами, является яркость и насыщенность рисунков. Следите, чтобы насыщенность цветовой гаммы у обоих принтов была одинаковая (например, сочетайте пастельный цветочный принт с пастельной клеткой и т.д.).
Горох и геометрия
Удачно сочетаются между собой горох и геометрический принт. Мы предлагаем взять белую юбку в крупный черный горох, а в качестве верха выбрать пуловер с мелким красным узором. Для сглаживания контраста в основе таких принтов также должен быть объединяющий цвет, о котором говорилось выше. В нашем примере – это белый. При такой комбинации узоров избегайте сложных силуэтов и асимметричного кроя, иначе рискуете переборщить с геометрическими формами. Аксессуары к такому образу выбирайте однотонные и не увлекайтесь украшениями.
Текст: Анастасия Морозова
Фото: vogue.com
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