Идеальное попадание: как правильно сочетать разные принты в одном образе и выглядеть стильно

Удачно сочетаются между собой горох и геометрический принт. Мы предлагаем взять белую юбку в крупный черный горох, а в качестве верха выбрать пуловер с мелким красным узором. Для сглаживания контраста в основе таких принтов также должен быть объединяющий цвет, о котором говорилось выше. В нашем примере – это белый. При такой комбинации узоров избегайте сложных силуэтов и асимметричного кроя, иначе рискуете переборщить с геометрическими формами. Аксессуары к такому образу выбирайте однотонные и не увлекайтесь украшениями.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: vogue.com

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