logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Уже не модно: 5 вещей, о которых вам стоит забыть этой зимой

В суровые зимние холода порой очень трудно составить одновременно стильный и теплый образ. Поэтому будет полезно вооружиться списком вещей, которые стоит обходить стороной в этом сезоне. Passion.ru собрал самые «опасные» из них и предложил модные альтернативы.

Приталенные пуховики

Приталенные «пуховики-платья» уже давно заняли позицию лидеров в рейтинге самых немодных зимних вещей, а в 2019 году о них и вовсе стоит забыть навсегда. Такая модель сильно упрощает образ в самом плохом смысле этого слова и кричит об отсутствии вкуса у своей владелицы. Замените приталенный пуховик на пуховик прямого кроя или «кокон».

Платье-свитер

Уютное и теплое платье-свитер крупной вязки с объемным воротом, которое многие включают в свой зимний гардероб, не такое безобидное, как кажется. Если вы не обладаете идеальной точеной фигурой, то рискуете прибавить себе несколько килограммов в бедрах, надев это вязаное чудо. Альтернативой может стать платье из плотного трикотажа средней длины без каких-либо вязаных узоров, которое скроет недостатки фигуры и сделает образ более лаконичным.

Дутые сапоги

Если ваша активность не выходит за черту города, то отложите подальше мунбуты. Эта обувь, несомненно, подходит для зимнего отдыха где-нибудь в горах, но совершенно не вписывается в повседневный гардероб современной женщины. Дутые сапоги заметно «режут» ногу, если надеть их не с горнолыжной экипировкой, а, например, с джинсами. Вариантов замены очень много: от ботинок на плоской подошве до ботфортов на каблуке.

Шапки с бусинами или камнями

Шапка не так проста, как кажется. Многим порой очень трудно подобрать идеальную модель, поэтому не усложняйте себе задачу и откажитесь от шапок с «драгоценностями». Зачастую такие элементы декора сделаны не из самых качественных материалов, что может подпортить общий вид вашего образа. В текущем сезоне актуальны однотонные шапки-бини. Однако если они слишком скучные для вас, то присмотритесь к моделям с вышивкой, но не слишком пестрой.

«Шубы-гусеницы»

Сложно спорить с тем, что в суровые российские зимы лучше всего согревает шуба. Это далеко не самый бюджетный вариант верхней одежды, поэтому деньги стоит вкладывать разумно. Смело проходите мимо моделей, у которых мех перетянут нитью, из-за чего шуба выглядит как армия мохнатых гусениц. Такие шубы уже отслужили свой короткий век и вошли в категорию антитрендов. Выбирайте лаконичные модели без дополнительных деталей и узоров, которые будут актуальны всегда.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: архивы пресс-служб

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Мама, муж и «специальная женщина»: Виктория Лопырева планирует рожать первенца в России
Анастасия Волочкова наконец рассекретила возлюбленного, оказавшегося певцом
«Нам сегодня год!»: Дмитрий Маликов поделился нежным фото с подросшим сыном
«Да, мне противно»: Лиза Пескова осудила неухоженных женщин
«Солнечная» дочь Ирины Хакамады исполнила для возлюбленного зажигательный восточный танец
«Подумайте, как найти мужчину без детей»: Роза Сябитова дала совет одиноким женщинам