Уже не модно: 5 вещей, о которых вам стоит забыть этой зимой

Сложно спорить с тем, что в суровые российские зимы лучше всего согревает шуба. Это далеко не самый бюджетный вариант верхней одежды, поэтому деньги стоит вкладывать разумно. Смело проходите мимо моделей, у которых мех перетянут нитью, из-за чего шуба выглядит как армия мохнатых гусениц. Такие шубы уже отслужили свой короткий век и вошли в категорию антитрендов. Выбирайте лаконичные модели без дополнительных деталей и узоров, которые будут актуальны всегда.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: архивы пресс-служб

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