Уже не модно: 5 вещей, о которых вам стоит забыть этой зимой

Приталенные пуховики
Приталенные «пуховики-платья» уже давно заняли позицию лидеров в рейтинге самых немодных зимних вещей, а в 2019 году о них и вовсе стоит забыть навсегда. Такая модель сильно упрощает образ в самом плохом смысле этого слова и кричит об отсутствии вкуса у своей владелицы. Замените приталенный пуховик на пуховик прямого кроя или «кокон».
Платье-свитер
Уютное и теплое платье-свитер крупной вязки с объемным воротом, которое многие включают в свой зимний гардероб, не такое безобидное, как кажется. Если вы не обладаете идеальной точеной фигурой, то рискуете прибавить себе несколько килограммов в бедрах, надев это вязаное чудо. Альтернативой может стать платье из плотного трикотажа средней длины без каких-либо вязаных узоров, которое скроет недостатки фигуры и сделает образ более лаконичным.
Дутые сапоги
Если ваша активность не выходит за черту города, то отложите подальше мунбуты. Эта обувь, несомненно, подходит для зимнего отдыха где-нибудь в горах, но совершенно не вписывается в повседневный гардероб современной женщины. Дутые сапоги заметно «режут» ногу, если надеть их не с горнолыжной экипировкой, а, например, с джинсами. Вариантов замены очень много: от ботинок на плоской подошве до ботфортов на каблуке.
Шапки с бусинами или камнями
Шапка не так проста, как кажется. Многим порой очень трудно подобрать идеальную модель, поэтому не усложняйте себе задачу и откажитесь от шапок с «драгоценностями». Зачастую такие элементы декора сделаны не из самых качественных материалов, что может подпортить общий вид вашего образа. В текущем сезоне актуальны однотонные шапки-бини. Однако если они слишком скучные для вас, то присмотритесь к моделям с вышивкой, но не слишком пестрой.
«Шубы-гусеницы»
Сложно спорить с тем, что в суровые российские зимы лучше всего согревает шуба. Это далеко не самый бюджетный вариант верхней одежды, поэтому деньги стоит вкладывать разумно. Смело проходите мимо моделей, у которых мех перетянут нитью, из-за чего шуба выглядит как армия мохнатых гусениц. Такие шубы уже отслужили свой короткий век и вошли в категорию антитрендов. Выбирайте лаконичные модели без дополнительных деталей и узоров, которые будут актуальны всегда.
Текст: Анастасия Морозова
Фото: архивы пресс-служб
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