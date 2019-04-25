Платье с oversize-жакетом, шелковая юбка с курткой из денима и не только: стильные аутфиты с цветочным принтом

Платье
Многие уверены, что летящие платья в цветок предназначены для совсем юных представительниц женского пола. Исправляем нелепое недоразумение и доказываем, что толика романтичности никому не помешает!
Фото: Passion.ru
Чтобы не выглядеть слишком легкомысленно, стилизуем романтичное платье с солнечным oversize-жакетом. Он одновременно добавит образу сдержанности и сделает его более интересным за счет актуального фасона и оптимистичного оттенка. Дальше дело остается за малым: аксессуары и обувь выбирайте согласно вашим вкусам и предпочтениям. Составить пару такому аутфиту могут и белые кеды, и босоножки на шпильке. Но лично мы делаем ставку на остромодные мюли на каблуке, в которых вы без труда осилите не один километр!
Блузка
Придать офисному гардеробу немного праздничности можно добавив к нему блузку, украшенную нежными соцветиями. При правильной комбинации такая будет выглядеть в меру нарядно и совсем не вызывающе, так что если рабочий дресс-код позволяет – смело экспериментируйте!
Фото: Passion.ru
Градус романтического пафоса снижаем с помощью строгих брюк приглушенного оливкового цвета, нюдовых босоножек на устойчивом каблуке и небольшой сумки актуальной квадратной формы.
Юбка
На смену плиссированной юбке пришла струящаяся модель из шелка в бельевом стиле, которая обещает стать хитом весенне-летнего сезона. Советуем присмотреться не только к однотонным вариантам, но и к моделям с флористичным принтом.
Фото: Passion.ru
Наш выбор – нежно-голубая юбка, напоминающая луг, усыпанный ромашками. Невероятно женственную модель сочетаем с невесомыми босоножками на тонких ремешках и элегантной блузкой. Добавляем объемную куртку из денима и ярко-желтую сумку – благодаря игре на контрастах образ будет выглядеть очень стильно и в то же время нисколько не проиграет в изяществе.
Вдохновляйтесь образами с показов и выбирайте вещи с актуальным цветочным принтом, которые мы собрали для вас в фотогалерее!
Текст: Татьяна Зубахина
Фото: архивы пресс-служб, Vogue.com
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