Платье с oversize-жакетом, шелковая юбка с курткой из денима и не только: стильные аутфиты с цветочным принтом

Чтобы не выглядеть слишком легкомысленно, стилизуем романтичное платье с солнечным oversize-жакетом. Он одновременно добавит образу сдержанности и сделает его более интересным за счет актуального фасона и оптимистичного оттенка. Дальше дело остается за малым: аксессуары и обувь выбирайте согласно вашим вкусам и предпочтениям. Составить пару такому аутфиту могут и белые кеды, и босоножки на шпильке. Но лично мы делаем ставку на остромодные мюли на каблуке, в которых вы без труда осилите не один километр!

Блузка

Придать офисному гардеробу немного праздничности можно добавив к нему блузку, украшенную нежными соцветиями. При правильной комбинации такая будет выглядеть в меру нарядно и совсем не вызывающе, так что если рабочий дресс-код позволяет – смело экспериментируйте!