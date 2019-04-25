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Платье с oversize-жакетом, шелковая юбка с курткой из денима и не только: стильные аутфиты с цветочным принтом

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Alexander McQueen Spring 2019

Фото: Vogue.com
Цветущие сады и оранжереи снова вдохновляют дизайнеров на создание весенне-летних коллекций, а нас – на стильные образы. Внимательно изучив подиумные новинки, Passion.ru собрал 3 романтичных аутфита и 15 вещей с флористичным принтом, актуальных в этом сезоне.

Платье

Многие уверены, что летящие платья в цветок предназначены для совсем юных представительниц женского пола. Исправляем нелепое недоразумение и доказываем, что толика романтичности никому не помешает!

  1. Жакет Stradivarius, 2999 руб.; 2. Очки Topshop, 950 руб.; 3. Платье Mango, 6999 руб.; 4. Сумка Not Impressed, цена по запросу; 5. Мюли Intentionally Blank, 10 750 руб.

Фото: Passion.ru

Чтобы не выглядеть слишком легкомысленно, стилизуем романтичное платье с солнечным oversize-жакетом. Он одновременно добавит образу сдержанности и сделает его более интересным за счет актуального фасона и оптимистичного оттенка. Дальше дело остается за малым: аксессуары и обувь выбирайте согласно вашим вкусам и предпочтениям. Составить пару такому аутфиту могут и белые кеды, и босоножки на шпильке. Но лично мы делаем ставку на остромодные мюли на каблуке, в которых вы без труда осилите не один километр!

Блузка

Придать офисному гардеробу немного праздничности можно добавив к нему блузку, украшенную нежными соцветиями. При правильной комбинации такая будет выглядеть в меру нарядно и совсем не вызывающе, так что если рабочий дресс-код позволяет – смело экспериментируйте!

  1. Туфли Uterque, 9990 руб.; 2. Сумка Topshop, 1625 руб.; 3. Серьги Lisa Smith, 3500 руб.; 4. Брюки I am Studio, 8900 руб.; 5. Блуза Rokh, цена по запросу

Фото: Passion.ru

Градус романтического пафоса снижаем с помощью строгих брюк приглушенного оливкового цвета, нюдовых босоножек на устойчивом каблуке и небольшой сумки актуальной квадратной формы.

Юбка

На смену плиссированной юбке пришла струящаяся модель из шелка в бельевом стиле, которая обещает стать хитом весенне-летнего сезона. Советуем присмотреться не только к однотонным вариантам, но и к моделям с флористичным принтом.

  1. Босоножки Massimo Dutti, 8990 руб.; 2. Джинсовая куртка Monki, 2600 руб.; 3. Юбка Zara, 2999 руб.; 4. Блуза Uterque, 8290 руб.; 5. Сумка Topshop, 1430 руб.

Фото: Passion.ru

Наш выбор – нежно-голубая юбка, напоминающая луг, усыпанный ромашками. Невероятно женственную модель сочетаем с невесомыми босоножками на тонких ремешках и элегантной блузкой. Добавляем объемную куртку из денима и ярко-желтую сумку – благодаря игре на контрастах образ будет выглядеть очень стильно и в то же время нисколько не проиграет в изяществе.

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Юбка H&M, 1999 руб.

Фото: архивы пресс-служб

Вдохновляйтесь образами с показов и выбирайте вещи с актуальным цветочным принтом, которые мы собрали для вас в фотогалерее!

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб, Vogue.com

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