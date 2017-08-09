Прежде чем отправляться за покупками, проведите ревизию вещей, а затем дополните гардероб свежими трендами. А Passion.ru поможет разобраться в тенденциях сезона осень-зима 2017/2018.

Фасоны Этой осенью не сдают позиций вещи oversize, впрочем, их дизайн претерпел значительные изменения. Пальто-коконы и безразмерные пиджаки-мешки мы заменяем классическими костюмами с «мужского плеча». Широкие двубортные жакеты и брюки сделают вас миниатюрной, а в сочетании с кружевом еще и очень соблазнительной. Другой сексуальный тренд тоже связан с мужским стилем. В нашу модную жизнь возвращаются смокинги всех видов и фасонов: мини-платья и макси-пальто, трендовые жилеты. Сочетать их можно с будуарными платьями. Кстати, о платьях! Осень — время для длины макси. Выбирайте наряды с объемными рукавами и носите их ежедневно, а не только в исключительных случаях.

Жакет Zara 1 / 7

Оттенки Красный — это новый черный. Осенью мы просто обязаны быть яркими, а в красном платье намного проще заявить о себе. Не готовы примерить кричащий алый? Выбирайте терракотовый, клюквенный, винный или коралловый — палитра намного шире, чем вы думаете. На контрасте с красным дизайнеры предлагают носить пудровые и пастельно-розовые оттенки. Костюмы, свитера, верхняя одежда и даже шубы — кажется, этой осенью есть все шансы почувствовать себя воздушной феей.

Платье Zara 1 / 7

Материалы Готовы вспомнить о самых трендовых тканях трех последних декад XX века? И вельвет, и деним, и глянцевая кожа вновь стремятся вернуться в наши гардеробы. Однако никаких «варенок» и потертостей тот же деним осенью не терпит, поэтому выбираем исключительно классические модели цвета индиго. А из кожи приобретаем платья-рубашки или тренчи — и чувствуем себя Тринити, ведь в любое время можно добавить образу серьезности, набросив на плечи вельветовый жакет.

Кожаный тренч Grafinia (Lamoda) 1 / 6

Принты Основным фаворитом дизайнеров в новом сезона стала геометрия, но вот вариации нам предлагают совершенно разные. Первый такой принт — виндзорская клетка — идеально подходит для бизнесвумен. Офисные платья, костюмы и юбки теперь полноправно стали трендовыми вещами. И не забывайте о клетчатых пальто в стиле Шерлока Холмса, они вновь актуальны. Ближе к холодам меняем клетку на скандинавские узоры на свитерах. А на вечеринки ходим в ярких вещах с оригинальными принтами.

Жакет Zara 1 / 4

Детали Что же касается аксессуаров и фурнитуры, то вспоминаем вестерны и фильмы о космических путешествиях. Бахрома, шейные платки, ковбойские сапоги и рубашки в этом сезоне мирно уживаются со «стальными» пуховиками, серебряными сумками и обувью.

Платье Mango 1 / 4