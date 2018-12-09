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Навязались! 5 актуальных способов носить трикотажные вещи этой зимой

В холодное время года хочется уюта и тепла. Выходя из дома, мы вынуждены расстаться с плюшевым пледом и горячим чаем. Чтобы это компенсировать, на помощь придут теплые и удобные трикотажные вещи. Passion.ru собрал для вас пять стильных образов с трикотажными свитерами, платьями и джоггерами.

На каток

1.Twin-Set, 17 468 руб. 2. Stradivarius, 1 799 руб. 3. Stradivarius, 4 999 руб. 4. Ganni, 6 102 руб. 5. H&M, 1 499 руб.

Когда вы собираетесь на каток, важно помнить о том, что одежда должна быть удобной и, самое главное, теплой. Для такого варианта отдыха выбирайте теплый свитер с высоким воротником из смеси шерсти и кашемира и джинсы из плотного денима. А чтобы ваши движения ничего не сковывало, присмотритесь к укороченным курткам или шубкам.

Прогулка с собакой

1.H&M, 5 999 руб. 2. Bershka, 2 599 руб. 3. H&M, 799 руб. 4. H&M x Moschino 5 999 руб. 5. Zara, 8 999 руб. 6. Stradivaruis, 1 999 руб.

Прогулка с любимым питомцем — каждодневная рутина, которая может стать не слишком приятной в холодное время года. Идеальным комплектом в этом случае для вас может стать теплый вязаный свитер и уютные кашемировые джоггеры. Ботильоны на шпильке вряд ли окажут вам хорошую услугу, если ваш питомец захочет пробежаться. Поэтому выбирайте обувь на плоском ходу с тракторной подошвой и пуховик oversize.

Семейный ужин

1.Zara, 7 599 руб. 2. H&M, 999 руб. 3. Addicted, 14 950 руб. 4. Mango, 8 999 руб.

Семейный ужин — одно из тех приятных мероприятий, которое не требует строгого дресс-кода. Наоборот, со своими близкими можно позволить себе некоторую расслабленность в образе. Достичь ее можно с помощью трикотажного платья и длинного кардигана с крупными «косами». Подчеркните талию кожаным ремнем и завершите образ ботильонами на толстом устойчивом каблуке.

Горнолыжный курорт

1.Gucci, 70 400 руб. 2. Calvin Klein, 14 202 руб. 3. Roxy, 3 490 руб. 4. H&M, 799 руб. 5. Zara, 5 999 руб. 6. Stradivarius, 2 599 руб.

Один из самых популярных видов отдыха во время зимних каникул — горнолыжный курорт. Здесь особенно важно не дать холоду испортить вам настроение. Поэтому выбирайте куртки из водоотталкивающей ткани и ботинки для треккинга, чтобы преодолевать сугробы. Идеальным нижним слоем вашего образа станет удобный трикотажный джемпер в вертикальную полоску.

Новогодняя фотосессия

1.H&M, 899 руб. 2. H&M, 399 руб. 3. Stradivarius, 2 799 руб. 4. Zara, 1 999 руб.

Новогоднее настроение может прийти задолго до самого долгожданного праздника года, поэтому многие решают устроить себе фотосессию с новогодней атрибутикой. Здесь нет рамок для вашего воображения при создании образа. Выбирайте трикотажные свитера с вышивками или аппликациями в виде оленей, новогодних елок, снеговиков и так далее, которые можно сочетать, например, с брюками характерного для Нового года красного цвета. Дополните образ серьгами в виде елочных шаров и носками с новогодним принтом.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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