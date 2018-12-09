Навязались! 5 актуальных способов носить трикотажные вещи этой зимой

Новогоднее настроение может прийти задолго до самого долгожданного праздника года, поэтому многие решают устроить себе фотосессию с новогодней атрибутикой. Здесь нет рамок для вашего воображения при создании образа. Выбирайте трикотажные свитера с вышивками или аппликациями в виде оленей, новогодних елок, снеговиков и так далее, которые можно сочетать, например, с брюками характерного для Нового года красного цвета. Дополните образ серьгами в виде елочных шаров и носками с новогодним принтом.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб