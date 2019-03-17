Белая, с квадратным мысом и другая стильная обувь, без которой вам не обойтись в этом сезоне

Тренд на светлые оттенки в обуви остается актуальным уже несколько сезонов подряд и не собирается сдавать позиций еще очень долго. Сдержанный и универсальный, белый цвет позволит вам экспериментировать с образами, идеально дополняя элегантные монохромные total look’и и выгодно сочетаясь с самыми смелыми орнаментами и принтами на одежде. Кроме того, белая обувь визуально вытягивает силуэт, так что особенно обзавестись светлой парой советуем девушкам миниатюрным.

В новом сезоне дизайнеры представили белые модели на любой вкус - начиная от высоких сапог и казаков и заканчивая аккуратными лодочками и балетками.

Остроносая обувь