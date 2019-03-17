Белая, с квадратным мысом и другая стильная обувь, без которой вам не обойтись в этом сезоне

Белый и светло-кремовый цвет
Тренд на светлые оттенки в обуви остается актуальным уже несколько сезонов подряд и не собирается сдавать позиций еще очень долго. Сдержанный и универсальный, белый цвет позволит вам экспериментировать с образами, идеально дополняя элегантные монохромные total look’и и выгодно сочетаясь с самыми смелыми орнаментами и принтами на одежде. Кроме того, белая обувь визуально вытягивает силуэт, так что особенно обзавестись светлой парой советуем девушкам миниатюрным.
В новом сезоне дизайнеры представили белые модели на любой вкус - начиная от высоких сапог и казаков и заканчивая аккуратными лодочками и балетками.
Остроносая обувь
Острые носы у обуви стали как будто бы классикой, однако в этом сезоне тренд переживает новый расцвет. Остроносая и супер-остроносая обувь появилась на подиумах в небывалом количестве и разнообразии, и вслед за дизайнерами последовал масс-маркет. Классические балетки с острым носом можно найти в H&M, отличные туфли - в Uterque или Zara, а за стильными ботильонами советуем обратиться в Topshop.
Обувь с острым носком визуально вытягивает ноги и стройнит, хорошо смотрится и с облегающими, и со свободными силуэтами. Особенно удачно (и в меру сексуально) острый носок смотрится в сочетании с маскулинными брючными костюмами.
Квадратный мыс
Если вы считаете, что размер ноги не позволяет вам носить обувь с длинным носом, или ищите ей более интересную альтернативу, советуем присмотреться к смелому тренду на обувь с квадратным мысом. Такая появилась в коллекциях у Fendi, Burberry, Balenciaga и не только, а теперь просочилась в более демократичные бренды и готова делать любые ваши образы максимально фактурными и стильными.
Акцентный каблук
Акцент в образе за счет необычного каблука – отличный вариант как для вечерних выходов, так и для самых повседневных: всего одна деталь способна приковать внимание ко всему вашему образу. Чтобы не перегрузить последний, сделайте ставку на минималистичную одежду и лаконичные силуэты.
Подиумные варианты архитектурных каблуков прилагаем для вдохновения, но не для образца: чересчур эпатажно. Самые красивые (и пригодные для жизни) варианты мы нашли у Reserved, Zara, Mango и «Эконики».
Минимализм
Ближе к концу весны непременно обзаведитесь аккуратными минималистичными босоножками на каблуке. Буквально пара перемычек - у основания щиколотки и вокруг пальцев - смотрится изящно и женственно, а в этом сезоне еще и невероятно модно. Элегантная и легкая, такая обувь пригодна не только для соответствующих платьев, но и для вещей посерьезнее. В паре со свободным брюками, четко структурированными жакетами или объемными джемперами минималистичные босоножки станут деталью, привносящей в образ уверенную ноту сексуальности.
Текст: Алина Мухина, Алена Евгеньева
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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