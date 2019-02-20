Кимоно на современный лад, шелк, орхидеи и не только: 16 модных вещей в восточно-азиатском стиле

Отличительными чертами одежды жителей Восточной Азии являются светлые тона, легкие летящие ткани, флористические принты и разнообразные орнаменты. Такая одежда отлично подойдет для тех, кто отправляется на отдых в жаркие страны. Если температура близится к +40 и выше, а сильно оголяться вам не хочется, или культура и обычаи страны, в которую вы отправляетесь, этого не позволяют, то присмотритесь к шелковым или атласным брючным костюмам. Подобные экземпляры предлагают, например, бренды H&M и Forte Forte. В платьях макси длины, которые предлагает, например, Zimmermann, и туниках, как у Zara и H&M, можно отправиться не только на пляж, но и на экскурсии по историческим достопримечательностям.
А пока сезон отпусков еще не начался, можно практиковаться в ношении и комбинировании вещей с восточно-азиатскими отсылками уже сейчас. К примеру, у H&M можно найти куртку с характерным для японского кимоно воротником и запахом, в цветах, присущих японской народной живописи. Носить такую куртку можно и с джинсами, и с юбками, и с брюками любых оттенков. Ярким акцентом в вашем весеннем гардеробе может стать белая плиссированная юбка с изображенными на ней орхидеями и другими цветами. Такую можно найти, например, у Gucci.
Смотрите образы с подиумов в нашей галерее и вдохновляйтесь на собственные эксперименты со со стилем!
Текст: Анастасия Морозова
Фото: vogue.com, архивы пресс-служб
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