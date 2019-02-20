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Кимоно на современный лад, шелк, орхидеи и не только: 16 модных вещей в восточно-азиатском стиле

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Etro SS'19

Фото: vogue.com
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Мотивы Восточной Азии проникли во многие весенне-летние коллекции. Элементы оригинального кимоно прослеживаются и в платьях, и в блузах, и в брюках. Лейтмотивом сквозь коллекции проходят широкие объемные рукава и узкий низ. А легкие платья с аутентичными восточно-азиатскими орнаментами - одна из главных it-вещей будущего сезона. Passion.ru собрал для вас 16 вещей в духе Восточной Азии и рассказал, как их носить.

Отличительными чертами одежды жителей Восточной Азии являются светлые тона, легкие летящие ткани, флористические принты и разнообразные орнаменты. Такая одежда отлично подойдет для тех, кто отправляется на отдых в жаркие страны. Если температура близится к +40 и выше, а сильно оголяться вам не хочется, или культура и обычаи страны, в которую вы отправляетесь, этого не позволяют, то присмотритесь к шелковым или атласным брючным костюмам. Подобные экземпляры предлагают, например, бренды H&M и Forte Forte. В платьях макси длины, которые предлагает, например, Zimmermann, и туниках, как у Zara и H&M, можно отправиться не только на пляж, но и на экскурсии по историческим достопримечательностям.

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Жакет H&M, 3 299 руб.

Фото: Пресс-служба
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А пока сезон отпусков еще не начался, можно практиковаться в ношении и комбинировании вещей с восточно-азиатскими отсылками уже сейчас. К примеру, у H&M можно найти куртку с характерным для японского кимоно воротником и запахом, в цветах, присущих японской народной живописи. Носить такую куртку можно и с джинсами, и с юбками, и с брюками любых оттенков. Ярким акцентом в вашем весеннем гардеробе может стать белая плиссированная юбка с изображенными на ней орхидеями и другими цветами. Такую можно найти, например, у Gucci.

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Куртка H&M, 5 999 руб.

Фото: Пресс-служба
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Смотрите образы с подиумов в нашей галерее и вдохновляйтесь на собственные эксперименты со со стилем!

Текст: Анастасия Морозова

Фото: vogue.com, архивы пресс-служб

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