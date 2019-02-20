Кимоно на современный лад, шелк, орхидеи и не только: 16 модных вещей в восточно-азиатском стиле

Смотрите образы с подиумов в нашей галерее и вдохновляйтесь на собственные эксперименты со со стилем!

Текст: Анастасия Морозова

Фото: vogue.com, архивы пресс-служб

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!