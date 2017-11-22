5 самых модных моделей вечерних платьев
Платье-смокинг
«Только по-настоящему женственная особа может позволить себе носить мужской пиджак», — говорил дизайнер Ив Сен-Лоран, который и стал изобретателем платья-смокинга. Маэстро одел своих муз в строгие удлиненные мужские пиджаки на голое тело, тем самым ознаменовав новую эпоху. Кстати, одну из них однажды не пустили в ресторан в брючном костюме, на что та ответила довольно простым жестом: оставила брюки у порога и прошла дальше все в том же длинном жакете.
Предлагаем и вам стать немного дерзкими и бросить вызов стереотипам! Если у вас достаточно стройная фигура, выбирайте прямые силуэты, а дамам размера плюс стоит обратить внимание на слегка приталенные модели. Смокинг может быть из плотного шелка, вискозы или же из ткани с пайетками. Все зависит от вашей смелости!
Миди-платье в пайетках
А теперь напосредственно о пайетках! Если длина платья-смокинга вас все-таки смущает, ваш вариант — платье длины миди. Можно примерить, например, платье с запахом, чтобы добавить к и без того пикантному образу изюминки.
Платье из бархата
В нашем шорт-листе трендов бархат уже не первый сезон занимает одну из лидирующих позиций. Бархатные наряды с флористическим принтом — то, что нужно для скромного образа. Особенно если предстоит отправиться на вечеринку прямо с работы. Такое платье можно и не переодевать! Лишь добавьте образу легкую укладку, яркий макияж, и вуаля — вечерний аутфит готов.
Платье с кружевом
Классика вечерней моды — кружево. В этом сезоне выбирайте яркие платья с плотной кружевной сеткой. Красный — один из самых благоприятных цветов для встречи Нового года. Конечно, более подходящие варианты — это оттенки желтого и оранжевого, подойдет также терракотовый и коричневый.
Платье с вырезами
Раз уж мы с вами говорим об откровенности, стоит вспомнить и платья с глубокими декольте, а также с разрезами до середины бедра. Конечно, в данном случае стоит отказаться от мини-длины и излишне ярких цветов и, конечно, пайеток. Цветочный принт, приглушенные оттенки или глубокий черный — идеальные варианты для вечернего платья. А самые откровенные разрезы можно замаскировать полупрозрачными вставками.
Текст: Диана Гербер
Фото: архивы пресс-служб