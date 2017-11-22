В преддверии сезона корпоративов и новогодних вечеринок Passion.ru специально для вас собрал все самые актуальные вечерние платья.

Платье-смокинг

«Только по-настоящему женственная особа может позволить себе носить мужской пиджак», — говорил дизайнер Ив Сен-Лоран, который и стал изобретателем платья-смокинга. Маэстро одел своих муз в строгие удлиненные мужские пиджаки на голое тело, тем самым ознаменовав новую эпоху. Кстати, одну из них однажды не пустили в ресторан в брючном костюме, на что та ответила довольно простым жестом: оставила брюки у порога и прошла дальше все в том же длинном жакете.

Предлагаем и вам стать немного дерзкими и бросить вызов стереотипам! Если у вас достаточно стройная фигура, выбирайте прямые силуэты, а дамам размера плюс стоит обратить внимание на слегка приталенные модели. Смокинг может быть из плотного шелка, вискозы или же из ткани с пайетками. Все зависит от вашей смелости!