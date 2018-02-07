Всего неделя осталась до главного мужского праздника. Надеемся, что вы успели приготовить подарок для своего избранника. А если нет, скорее изучайте нашу подборку, и, возможно, несколько идей вас вдохновят на оригинальный сюрприз.

Конечно, самый простой вариант — подобрать своему мужчине очередной галстук, рубашку или набор носков. Первое и второе имеют место быть, а вот о носках и тем более нижнем белье — забудьте. Лучше уделите внимание увлечениям партнера, тем самым вы покажете, что действительно заинтересованы в нем. Например, если ваш мужчина занимается спортом, самое время подарить ему крутую спортивную футболку, скажем, из нашумевшей коллаборации Adidas с певцом Фареллом Уильямсом, или приобрести в качестве подарка несколько легких спортивных снарядов: боксерские перчатки, баскетбольный мяч или бутсы, которые совершенно точно придутся ему по вкусу.

Давно живете в браке и знаете все его вкусы? Тогда можете смело отправляться за ароматом. Подобрать парфюм для любимого мужчины — дело не из легких, но с этим вполне возможно справиться, если опираться не только на свои собственные предпочтения. Последнее время один из трендов в подарках — кроссовки из лимитированной коллекции. Впрочем, такие скорее оценит ваш сын, а не муж. Однако если и муж продолжает следить за тенденциями, то и для него новая пара станет отличным подарком. Что же касается приятной мелочовки, которая может стать для него несомненным фаворитом, то в этот список мы бы включили необычные запонки, стильные минималистичные очки, кожаные грубые браслеты, рюкзаки, кошельки и сумки. Как мы знаем, мужчины в большинстве своем ненавидят ходить по магазинам, поэтому именно на наши хрупкие плечи вполне может лечь задача по поиску самых стильных аксессуаров. И да, не забудьте про часы! Мужчины по-настоящему оценят этот аксессуар, особенно если модель качественная и выглядит дорого.

Шуточные подарки тоже имеют место быть. Различные наборы приколов, смешная домашняя одежда или забавные гаджеты, например, фотоаппарат с функцией моментальной печати, порадуют жизнерадостных и легких на подъем мужчин. А вот с заядлыми бизнесменами лучше не шутить и презентовать уходовые наборы или дорогой телефон, ведь для статуса важны и ухоженное лицо, и имиджевые вещи.