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20 актуальных платьев, которые должны быть в гардеробе каждой модницы этой весной

Вот-вот и погода окончательно убедит нас в том, что джинсы и всевозможные брюки должны оказаться на верхних полках, а легкие платья — на самом видном месте среди часто используемых вещей. О том, какие модели вы будете носить весь ближайший месяц и летом, стоит подумать уже сейчас. Наиболее актуальные варианты демонстрирует Passion.ru.

В стиле сафари

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Zara, 3999 руб.

Фото: архивы пресс-служб

Выглядеть так, словно вы собрались на охоту в дикие места, - не идея для Хэллоуина, а самый модный аутфит на ближайшее время. Песочные и землистые оттенки, накладные карманы, пояс и детали, намекающие на ретро-милитари, - эстетика сафари всегда так или иначе всплывает в теплое время года, однако в этом сезоне она переживает особую популярность. Выбирайте платье, которое поможет вам слиться с окружающей природой, и не забудьте приобрести к нему в комплект шляпу от палящего солнца.

«В горох»

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Nanushka, 28 778 руб.

Фото: архивы пресс-служб

Слегка легкомысленный и невероятный актуальный в этом сезоне «горох» непременно должен оказаться в вашем гардеробе в виде платья. Поскольку принт абсолютно универсален, вещи с ним легко можно вписать не только в повседневные капсулы, но и в рабочий дресс-код. Если боитесь, что такой рисунок будет вас «простить», носите платья «в горох» с базовыми белыми кедами или с почти спортивными кроссовками. Сейчас такие комбинации смело можно назвать самыми модными.

Платье-рубашка

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Alberto Biani, 25 212 руб.

Фото: архивы пресс-служб

Платье-рубашка - мастхэв не только этого сезона, но и в целом незаменимая вещь: заимев однажды такую, вы вряд ли сможете расстаться с ней каким-либо летом или весной. Во-первых, это самый верный помощник в те дни, когда кажется, что абсолютно нечего надеть, а времени на сборы нет. Во-вторых, по универсальности оно готово переплюнуть даже базовые джинсы. Носите такое платье с кедами, отправляясь в город с семьей, с лодочками или остроносыми балетками на работу и с грубыми ботинками в более прохладные дни для создания стильного контрастного образа.

Также платье-рубашка - это отличная возможность поэкспериментировать с многослойностью. Сверху на брюки, под баску или с еще одной юбкой - варианты комбинаций с этой вещью безграничны.

Романтическое

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Horror Vacui, 53 433 руб.

Фото: архивы пресс-служб

Кокетливые платья с флористичным принтом вряд ли когда-либо будут неактуальны, поэтому приобрести такое - значит вложиться в долгоиграющую историю. Но этой весной и будущим летом роль романтической it-вещи может выполнять и платье с пасторальными мотивами: оборки, хлопковое кружево, клетка-виши и ажурная вышивка - вдохновили в этом сезоне многих дизайнеров.

Если планы на день вовсе не предусматривают романтики, накидывайте на такие платья структурированные строгие жакеты и отправляйтесь по самым важным делам, не боясь выглядеть слишком легкомысленно.

С модным принтом

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Mango, 3999 руб.

Фото: архивы пресс-служб

Если душа требует нового, непременно возьмите на вооружение самые модные принты сезона и выберите привычные для вас модели платьев в необычной окраске. Скажем, сейчас актуальна как никогда анималистическая тематика: зебра, леопард, тигр или питон. Если «хищные» рисунки кажутся слишком смелыми, присмотритесь к технике тай-дай: закрученные и окрашенные таким образом ткани - одна из самых громких тенденций сегодня. В нежных пастельных тонах или в жизнерадостных ярких - выбирайте свой тай-дай, исходя из настроения.

Текст: Алена Евгеньева

Фото: архивы пресс-служб

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