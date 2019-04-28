20 актуальных платьев, которые должны быть в гардеробе каждой модницы этой весной

Платье-рубашка - мастхэв не только этого сезона, но и в целом незаменимая вещь: заимев однажды такую, вы вряд ли сможете расстаться с ней каким-либо летом или весной. Во-первых, это самый верный помощник в те дни, когда кажется, что абсолютно нечего надеть, а времени на сборы нет. Во-вторых, по универсальности оно готово переплюнуть даже базовые джинсы. Носите такое платье с кедами, отправляясь в город с семьей, с лодочками или остроносыми балетками на работу и с грубыми ботинками в более прохладные дни для создания стильного контрастного образа.

Также платье-рубашка - это отличная возможность поэкспериментировать с многослойностью. Сверху на брюки, под баску или с еще одной юбкой - варианты комбинаций с этой вещью безграничны.

Романтическое