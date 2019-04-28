20 актуальных платьев, которые должны быть в гардеробе каждой модницы этой весной

В стиле сафари
Выглядеть так, словно вы собрались на охоту в дикие места, - не идея для Хэллоуина, а самый модный аутфит на ближайшее время. Песочные и землистые оттенки, накладные карманы, пояс и детали, намекающие на ретро-милитари, - эстетика сафари всегда так или иначе всплывает в теплое время года, однако в этом сезоне она переживает особую популярность. Выбирайте платье, которое поможет вам слиться с окружающей природой, и не забудьте приобрести к нему в комплект шляпу от палящего солнца.
«В горох»
Слегка легкомысленный и невероятный актуальный в этом сезоне «горох» непременно должен оказаться в вашем гардеробе в виде платья. Поскольку принт абсолютно универсален, вещи с ним легко можно вписать не только в повседневные капсулы, но и в рабочий дресс-код. Если боитесь, что такой рисунок будет вас «простить», носите платья «в горох» с базовыми белыми кедами или с почти спортивными кроссовками. Сейчас такие комбинации смело можно назвать самыми модными.
Платье-рубашка
Платье-рубашка - мастхэв не только этого сезона, но и в целом незаменимая вещь: заимев однажды такую, вы вряд ли сможете расстаться с ней каким-либо летом или весной. Во-первых, это самый верный помощник в те дни, когда кажется, что абсолютно нечего надеть, а времени на сборы нет. Во-вторых, по универсальности оно готово переплюнуть даже базовые джинсы. Носите такое платье с кедами, отправляясь в город с семьей, с лодочками или остроносыми балетками на работу и с грубыми ботинками в более прохладные дни для создания стильного контрастного образа.
Также платье-рубашка - это отличная возможность поэкспериментировать с многослойностью. Сверху на брюки, под баску или с еще одной юбкой - варианты комбинаций с этой вещью безграничны.
Романтическое
Кокетливые платья с флористичным принтом вряд ли когда-либо будут неактуальны, поэтому приобрести такое - значит вложиться в долгоиграющую историю. Но этой весной и будущим летом роль романтической it-вещи может выполнять и платье с пасторальными мотивами: оборки, хлопковое кружево, клетка-виши и ажурная вышивка - вдохновили в этом сезоне многих дизайнеров.
Если планы на день вовсе не предусматривают романтики, накидывайте на такие платья структурированные строгие жакеты и отправляйтесь по самым важным делам, не боясь выглядеть слишком легкомысленно.
С модным принтом
Если душа требует нового, непременно возьмите на вооружение самые модные принты сезона и выберите привычные для вас модели платьев в необычной окраске. Скажем, сейчас актуальна как никогда анималистическая тематика: зебра, леопард, тигр или питон. Если «хищные» рисунки кажутся слишком смелыми, присмотритесь к технике тай-дай: закрученные и окрашенные таким образом ткани - одна из самых громких тенденций сегодня. В нежных пастельных тонах или в жизнерадостных ярких - выбирайте свой тай-дай, исходя из настроения.
Текст: Алена Евгеньева
Фото: архивы пресс-служб
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