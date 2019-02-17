14 жакетов в мужском стиле, которые подчеркнут вашу женственность и сексуальность

С чем носить

Наиболее популярным сочетанием среди модниц со всего мира стала комбинация oversize жакета с велосипедками. Сюда же можно добавить лодочки на невысоком каблуке или кроссовки, базовый топ и ремень.

Если вы боитесь того, что «мужской» жакет сыграет не в вашу пользу и визуально добавит пару лишних килограмм, то советуем носить его с узкими джинсами или брюками или с юбкой-карандаш. Можно добавить каблук, чтобы удлинить ноги, а также облегчить силуэт акцентом на талии с помощью пояса.