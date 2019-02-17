14 жакетов в мужском стиле, которые подчеркнут вашу женственность и сексуальность

С чем носить
Наиболее популярным сочетанием среди модниц со всего мира стала комбинация oversize жакета с велосипедками. Сюда же можно добавить лодочки на невысоком каблуке или кроссовки, базовый топ и ремень.
Если вы боитесь того, что «мужской» жакет сыграет не в вашу пользу и визуально добавит пару лишних килограмм, то советуем носить его с узкими джинсами или брюками или с юбкой-карандаш. Можно добавить каблук, чтобы удлинить ноги, а также облегчить силуэт акцентом на талии с помощью пояса.
Для создания женственного и сексуального образа «мужской» пиджак тоже подойдет. Мы рекомендуем подобрать к нему брюки в тон, а сам пиджак надеть на голое тело и подвязать поясом. Утонченности добавит кулон на длинной цепочке и лодочки на высокой шпильке.
Oversize жакет также выручит вас, став компанией к вечернему платью, если на улице уже жарко для пальто, но еще прохладно без какого-либо верхнего слоя. Такая изящная нота «сорванца» в вечернем образе – удачное стильное решение, проверенное дизайнерами мировых модных домов и звездными стилистами.
Как выбрать
При выборе жакета oversize следует обращать внимание на несколько деталей, чтобы совершить выгодную покупку. Во-первых, выбирайте модели из плотной ткани, чтобы жакет на вас не «висел», как трикотажный кардиган, и не упрощал образ.
Во-вторых, обращайте внимание на плечи пиджака: они должны иметь четкую форму и держать ее. Например, oversize жакеты с подплечниками, за счет которых будут видные четкие очертания силуэта.
В-третьих, избегайте слишком «агрессивных» принтов, например, «мужские» жакеты в мелкий цветочный принт или в «турецкий огурец». Лучше выбирать однотонные модели или с крупным редким принтом.
Текст: Анастасия Морозова
Фото: vogue.com, архивы пресс-служб
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