logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

14 жакетов в мужском стиле, которые подчеркнут вашу женственность и сексуальность

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 14

Zara, 5 999 руб.

Фото: Пресс-служба
Arrows-left
Arrows-right
Reload
В 60-х годах Сен Лоран одел женщин в мужской смокинг, что вызвало волны непонимания и протестов. Сейчас же заимствование вещей из мужского гардероба уже стало обычной практикой. На пике популярности оказались жакеты «с мужского плеча», которые уже не первый год мелькают в дизайнерских коллекциях и на гостях недель мод. Passion.ru собрал для вас лучшие модели таких жакетов и рассказал, как их носить, чтобы достичь гармоничного и стильного сосуществования женственности и маскулинности в одном образе.

С чем носить

Наиболее популярным сочетанием среди модниц со всего мира стала комбинация oversize жакета с велосипедками. Сюда же можно добавить лодочки на невысоком каблуке или кроссовки, базовый топ и ремень.

Если вы боитесь того, что «мужской» жакет сыграет не в вашу пользу и визуально добавит пару лишних килограмм, то советуем носить его с узкими джинсами или брюками или с юбкой-карандаш. Можно добавить каблук, чтобы удлинить ноги, а также облегчить силуэт акцентом на талии с помощью пояса.

1.Сапоги Mango, 11 999 руб. 2. Водолазка Acne Studios, 8 760 руб. 3. Жакет 3.1 Phillip Lim, 31 100 руб. 4. Леггинсы Zara, 1 999 руб. 5. Michael Michael Kors, 25 000 руб.

Для создания женственного и сексуального образа «мужской» пиджак тоже подойдет. Мы рекомендуем подобрать к нему брюки в тон, а сам пиджак надеть на голое тело и подвязать поясом. Утонченности добавит кулон на длинной цепочке и лодочки на высокой шпильке.

Oversize жакет также выручит вас, став компанией к вечернему платью, если на улице уже жарко для пальто, но еще прохладно без какого-либо верхнего слоя. Такая изящная нота «сорванца» в вечернем образе – удачное стильное решение, проверенное дизайнерами мировых модных домов и звездными стилистами.

1.Ботильоны Zara, 7 999 Руб. 2. Сумка Mango, 3 999 руб. 3. Платье Uma Wang, 42 050 руб. 4. Жакет Chapurin, 28 500 руб.

Как выбрать

При выборе жакета oversize следует обращать внимание на несколько деталей, чтобы совершить выгодную покупку. Во-первых, выбирайте модели из плотной ткани, чтобы жакет на вас не «висел», как трикотажный кардиган, и не упрощал образ.

Во-вторых, обращайте внимание на плечи пиджака: они должны иметь четкую форму и держать ее. Например, oversize жакеты с подплечниками, за счет которых будут видные четкие очертания силуэта.

В-третьих, избегайте слишком «агрессивных» принтов, например, «мужские» жакеты в мелкий цветочный принт или в «турецкий огурец». Лучше выбирать однотонные модели или с крупным редким принтом.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: vogue.com, архивы пресс-служб

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Когда я была толстой и всем нравилась»: Юлия Снигирь удивила поклонников старой фотографией
«Это нереальная красота»: Лера Кудрявцева в образе Грейс Келли восхитила поклонников
«Глаза горят у обоих»: Собчак и Богомолов провели вместе уикенд в Париже
«Я позволяла себе то, что не должна позволять жена и мать»: Алена Бабенко рассказала о крахе своего брака
Светлана Зейналова повышает голос на особенную дочь: «Никогда не думала, что мне придется на кого-то кричать»
«Ребенка забирал, когда вздумается»: бывшая жена молодого супруга Людмилы Путиной требует алименты и решения вопроса об опеке