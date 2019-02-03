Стильная клетка: 15 актуальных вещей с самым модным принтом сезона

Клетка навязчиво мелькала в коллекциях осень-зима 2018/2019 многих дизайнеров. Костюмы-двойки в аутентичную красно-черную шотландскую клетку присутствовали у Christian Dior, Diana Kvariani создала комплект в нежном лиловом цвете, а у Burberry и Calvin Luo можно найти вещи в «костюмную» клетку гленчек.
Вещь в клетку может стать стилеобразующей в вашем образе. С ней можно составить несколько образов в разных стилях. К примеру, такое платье в клетку, как у бренда Beaufille, можно надеть с лодочками в офис, с кроссовками на прогулку или добавить ярких аксессуаров и пойти в нем на вечеринку. Клетчатое пальто удачно сыграет в пользу вашей элегантности в паре с ботильонами на каблуке и шелковым шарфом.
Жакеты и юбки в клетку могут сделать из вас последовательницу стиля преппи, а могут привнести легкий флер моды 60-х, вдохновленный образами топ-модели того времени Твигги. Чтобы не превратиться в двадцатилетнюю Бритни Спирс в клетчатой мини-юбке с оголенным животом, выбирайте модели миди-длины. Носите их с блузами, топами, футболками – в зависимости о того, куда вы планируете идти.
Что касается жакетов в клетку, то они подойдут и к джинсам, и хорошо впишутся в офисный дресс-код. Однако во втором случае следует обратить внимание на цветовую гамму: откажитесь от слишком ярких тонов и выбирайте классическую серую или синюю клетку.
Текст: Анастасия Морозова
Фото: vogue.com, архивы пресс-служб
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