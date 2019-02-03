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Стильная клетка: 15 актуальных вещей с самым модным принтом сезона

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Christian Dior

Фото: vogue.com
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Среди модных принтов текущего сезона клетка – самый популярный и универсальный. Она хорошо сочетается как с однотонными вещами, так и со множеством других принтов. Passion.ru предлагает вам подборку стильных вещей в клетку и рассказывает, как и с чем их носить.

Клетка навязчиво мелькала в коллекциях осень-зима 2018/2019 многих дизайнеров. Костюмы-двойки в аутентичную красно-черную шотландскую клетку присутствовали у Christian Dior, Diana Kvariani создала комплект в нежном лиловом цвете, а у Burberry и Calvin Luo можно найти вещи в «костюмную» клетку гленчек.

Вещь в клетку может стать стилеобразующей в вашем образе. С ней можно составить несколько образов в разных стилях. К примеру, такое платье в клетку, как у бренда Beaufille, можно надеть с лодочками в офис, с кроссовками на прогулку или добавить ярких аксессуаров и пойти в нем на вечеринку. Клетчатое пальто удачно сыграет в пользу вашей элегантности в паре с ботильонами на каблуке и шелковым шарфом.

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Платье Beaufille, 27 761 руб.

Фото: Пресс-служба
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Жакеты и юбки в клетку могут сделать из вас последовательницу стиля преппи, а могут привнести легкий флер моды 60-х, вдохновленный образами топ-модели того времени Твигги. Чтобы не превратиться в двадцатилетнюю Бритни Спирс в клетчатой мини-юбке с оголенным животом, выбирайте модели миди-длины. Носите их с блузами, топами, футболками – в зависимости о того, куда вы планируете идти.

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Юбка Christopher Kane, 45 750 руб.

Фото: Пресс-служба
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Что касается жакетов в клетку, то они подойдут и к джинсам, и хорошо впишутся в офисный дресс-код. Однако во втором случае следует обратить внимание на цветовую гамму: откажитесь от слишком ярких тонов и выбирайте классическую серую или синюю клетку.

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Жакет Forte Forte, 20 774 руб.

Фото: Пресс-служба
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Текст: Анастасия Морозова

Фото: vogue.com, архивы пресс-служб

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