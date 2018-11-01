15 самых теплых и уютных пальто-халатов, которые согреют вас этой зимой

Базовый вариант

Пальто-халат уже давно считается одним из элементов базового гардероба. Длинное пальто цвета camel включается в топ-20 самых необходимых вещей, т.к. сочетается абсолютно со всем: будь то джинсы и кроссовки или элегантное платье ниже колена и лодочки на тонком каблуке. В этом сезоне все оттенки песочного и кремового так же в тренде. А вот с длиной пальто стилисты и дизайнеры предлагают поэкспериментировать. Однако стоит запомнить, что чем короче пальто - тем оно неформальнее и требовательнее.

Модная клетка

В осенне-зимнем сезоне без клетки никуда, поэтому, если базовое пальто у вас уже есть или просто хочется купить что-то более актуальное - пальто-халат в клетку - действительно то, что вам нужно. Выбирайте менее кричащие оттенки. Для осени подойдет темно-синий, изумрудный, бургунди и глубокий фиолетовый. Желтые и оранжевые краски оставьте на весну.

Трендовые оттенки

Впрочем, избегать насыщенных цветов стоит только при выборе принтованной вещи. Однотонные пальто-халаты броских оттенков вполне могут поселиться в вашем гардеробе. Итак, помимо бургунди и изумруда, это могут быть пальто цвета индиго, нежно-лиловые, ярко-голубые, розовые и цвета гренадин. Запомните, что при выборе такого пальто аксессуары, которыми вы дополняете образ (шарф или даже сумка) не должны вступать в конфликт с основным тоном. Например, даже черный базовый тоут не будет смотреться в комплекте со светло-фиолетовым или голубым пальто. В данном случае лучше выбрать сумочку одного из синих оттенков.

Материалы

Конечно, чаще всего мы выбираем пальто-халаты из шерсти. Однако в этом сезоне самым модным материалом по прав стал мех, как натуральный, так и искусственный. Вторую строчку занимает твид, шерсть и более ноские искусственные материалы. А на третьем месте, как ни странно, водоотталкивающая ткань, из которой обычно отшивают пуховики. Пальто в таком случае обычно шьют слегка дутым или делают множество строчек.

Текст: Диана Гербер

Фото: архивы пресс-служб