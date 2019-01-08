14 модных горных ботинок для любителей активного отдыха

Дутые ботинки – самая удачная партия для горнолыжного костюма. В них вы точно не застрянете в сугробах, а еще они будут гармонично смотреться с объемной курткой и штанами. Плюс ко всему, структура дутых ботинок позволяет лучше удерживать тепло. Ищите дутые модели у брендов Jog Dog, Vic Matie, а более бюджетные варианты у Ecco.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: vogue.com, архивы пресс-служб

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