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14 модных горных ботинок для любителей активного отдыха

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Miu Miu, 89 450 руб.

Фото: Пресс-служба
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Если вы собираетесь провести новогодние каникулы на горнолыжном курорте, то обувь – первое, о чем нужно позаботиться при сборах. Придется ненадолго отложить сапоги на каблуках: вряд ли они станут хорошими компаньонами в преодолении сугробов. Специально для активного вида отдыха Passion.ru составил подборку стильных и функциональных ботинок.

Кожаные

Ботинки Moncler, 32 850 руб.

Треккинговая обувь у многих ассоциируется с грубостью, бесформенностью и отсутствием эстетики. Однако мода не стоит на месте, и дизайнеры активно предлагают нам большое количество стильных горных ботинок. Если вы приверженец лаконичности, то присмотритесь к вариантам из натуральной кожи. Модель таких ботинок с утеплением в виде гольфы предлагает Miu Miu, а более простые варианты можно найти у брендов Moncler и Proenza Schouler. Кожаные треккинговые ботинки будут стильно смотреться как с обычной одеждой, так и с горнолыжной экипировкой.

Замшевые

Ботинки H&M, 5 999 руб.

Предлагаемый брендами широкий ассортимент замшевых ботинок точно позволит вам найти идеальную пару для себя. Однотонные, в стиле колор-блок, с меховыми вставками или шнурками кислотного цвета – ориентируйтесь на свой вкус. Замшевые высокие ботинки цвета camel без лишних деталей предлагают H&M и Stradivarius. Они больше подойдут для повседневного образа, если вы, например, планируете провести уютный вечер в компании друзей. Модели с мехом или с отделкой из овчины ищите у брендов Yves Salomon и Baldan.

Дутые

Ботинки Jog Dog, 15 300 руб.

Дутые ботинки – самая удачная партия для горнолыжного костюма. В них вы точно не застрянете в сугробах, а еще они будут гармонично смотреться с объемной курткой и штанами. Плюс ко всему, структура дутых ботинок позволяет лучше удерживать тепло. Ищите дутые модели у брендов Jog Dog, Vic Matie, а более бюджетные варианты у Ecco.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: vogue.com, архивы пресс-служб

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