13 стильных пижам для тех, кто хочет провести праздники в постели

Если вам больше по душе пижамы из легких тканей, то присмотритесь к комплектам из атласа. Дуэты из топов в бельевом стиле с кружевной отделкой с шортами можно поискать у H&M, а с длинными широкими брюками у бренда Etam. Такие изящные комплекты во время домашних каникул, возможно, будут радовать не только вас, но и вашу вторую половинку.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: архивы пресс-служб

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