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13 стильных пижам для тех, кто хочет провести праздники в постели

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Intimissimi, 6 399 руб.

Фото: Пресс-служба
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Кто-то запланировал на новогодние каникулы поездку в горы, кто-то поедет навестить родственников, а кто-то предпочтет остаться дома в компании любимых фильмов и плюшевого пледа. Специально для последних Passion.ru подобрал 13 вариантов стильных пижам: пусть ваши домашние каникулы станут максимально теплыми и уютными.

Теплый хлопок

Пижама H&M, 1 499 руб.

В магазинах чаще всего вы можете встретить большой выбор пижам именно из хлопка. Этот материал достаточно приятный к телу и не создает дискомфорта. Отличным вариантом для «ленивых» каникул станет хлопковый комплект из джоггеров и свитшота или футболки. Поискать для себя идеальный вариант такой пижамы можно, например, в Oodji, H&M и Bonprix. Бренды предлагают много цветовых комбинаций и принтов.

Мягкий велюр и флис

Домашний костюм Incanto. Жакет 3 999 руб., штаны - 2 999 руб.

Если вы планируете утеплиться по-максимуму, то идеальным вариантом для вас станет комплект пижамы из велюра или флиса. Флис традиционно используется для изготовления теплых вещей и пледов, так что в такой пижаме вы точно не замерзнете. Для сторонников натуральных тканей заменой флису может стать велюр. Красивый комплект из нежно-розового велюра предлагает итальянский бренд нижнего белья Incanto, а варианты из флиса можно поискать у Intimissimi.

Нежный атлас

Пижама Etam. Топ 1 499 руб., штаны 1 679 руб.

Если вам больше по душе пижамы из легких тканей, то присмотритесь к комплектам из атласа. Дуэты из топов в бельевом стиле с кружевной отделкой с шортами можно поискать у H&M, а с длинными широкими брюками у бренда Etam. Такие изящные комплекты во время домашних каникул, возможно, будут радовать не только вас, но и вашу вторую половинку.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: архивы пресс-служб

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