13 стильных пижам для тех, кто хочет провести праздники в постели

Теплый хлопок
В магазинах чаще всего вы можете встретить большой выбор пижам именно из хлопка. Этот материал достаточно приятный к телу и не создает дискомфорта. Отличным вариантом для «ленивых» каникул станет хлопковый комплект из джоггеров и свитшота или футболки. Поискать для себя идеальный вариант такой пижамы можно, например, в Oodji, H&M и Bonprix. Бренды предлагают много цветовых комбинаций и принтов.
Мягкий велюр и флис
Если вы планируете утеплиться по-максимуму, то идеальным вариантом для вас станет комплект пижамы из велюра или флиса. Флис традиционно используется для изготовления теплых вещей и пледов, так что в такой пижаме вы точно не замерзнете. Для сторонников натуральных тканей заменой флису может стать велюр. Красивый комплект из нежно-розового велюра предлагает итальянский бренд нижнего белья Incanto, а варианты из флиса можно поискать у Intimissimi.
Нежный атлас
Если вам больше по душе пижамы из легких тканей, то присмотритесь к комплектам из атласа. Дуэты из топов в бельевом стиле с кружевной отделкой с шортами можно поискать у H&M, а с длинными широкими брюками у бренда Etam. Такие изящные комплекты во время домашних каникул, возможно, будут радовать не только вас, но и вашу вторую половинку.
Текст: Анастасия Морозова
Фото: архивы пресс-служб
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