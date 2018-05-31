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10 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе этим летом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Сумка H&M, 1599 руб.

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Отдыхаете ли вы на море или не покидаете рабочее место даже в самое пекло, гуляете ли вы вдоль побережья, слушая шум волн, или проводите время в поисках тихих кофеен на пару столиков, не так уж и важно. Где бы вы ни были этим летом, не упустите возможность похвастаться своим вкусом и приверженностью новым тенденциям. А о них прямо сейчас, так что берем на заметку.

Сумки из соломы

Соломенные сумки идеально сочетаются с легкими платьями, нежными блузами и юбками. Даже если вы собираетесь в офис, такая сумка не будет лишней: она скрасит ваш образ и будет напоминать о пляжах и море во время рабочего дня.

Этот тренд стал популярным не только в масс-маркете, но и у дизайнеров ранга повыше. Так, Louis Vuitton представил плетеные сумки с кожаными ручками, а Coccinelle предлагает добавить к вечернему образу оригинальный соломенный клатч.

Купальник в полоску

В фокусе — платья и купальники с культовым морским принтом в полоску.

Полоска остается популярной уже несколько сезонов подряд, правда, постоянно видоизменяясь. Теперь модницы отдают предпочтение вертикальным полосам на одежде: они визуально вытягивают и стройнят силуэт.

С наступлением летнего сезона классическая полоска превращается в цветовой микс. Яркие полосатые комплекты самодостаточны. Как правило, такие образы не нуждаются в дополнительных деталях. Но будьте осторожны: такой красочный принт может расширять силуэт, делать его более крупным. Чтобы избежать этого, следует выбирать модели с неконтрастными полосами или такие, где яркие цвета чередуются с темными.

Платье, Next.com.ru

Шорты в цветочек

Лето 2018 года задает тренды на женственность. Цветочный принт перескакивает с платьев на юбки, с юбок на блузы, с блуз на купальники. Он везде. Это повод облачиться во все красочное. Яркие шорты с цветами, однотонная футболка и жакет в тон — вы готовы к выходу! Образ а-ля Шарлотта Рэмплинг из 70-х.

Если у вас широкие бедра, то крупный рисунок сделает их визуально еще шире, а мелкий, вертикально расположенный, украдет лишние сантиметры. Кстати! В моде комплекты из жакета и шорт, теперь брючные костюмы можно смело заменять на мини-версии.

Джинсы-бойфренды

Может, потому что первым джинсам совсем недавно исполнилось 145 лет, но деним продолжает оставаться актуальным даже летом. Total denim look — стильное решение этого сезона.

Уже несколько сезонов подряд джинсы-бойфренды пользуются популярностью во всем мире. И неудивительно, ведь они сочетаются практически со всеми видами одежды. Их мешковатость придает образу легкость и подчеркивает вашу утонченную и женственную фигуру. Для лета подойдут такие модели в белом и светло-голубом цветах.

Джинсы, Levi's, 11 240 руб.

Бархат

Пережив «бархатный бум» осенью, дизайнеры продолжают экспериментировать с этим аристократическим материалом. Теперь он добрался и до купальников! Кстати, в них можно не только фотографироваться, но и купаться.

Футболки с логотипом

Продажи одежды и аксессуаров с логотипами по сравнению с 2016 годом выросли на 104%. Это абсолютный хит. Так что у каждой модницы в гардеробе уже появилась футболка с заветной надписью любимого бренда.

Кстати, ошибочно полагать, что футболки с логотипом сочетаются только со спортивной одеждой. Вы можете спокойно экспериментировать, главное, не переборщить с количеством брендов — в этом случае лучше придерживаться минимализма.

Крупные серьги

Пришло время доставать из шкатулок крупные серьги-кольца. Теперь носить эти украшения не моветон. Серьги-конго, халахупы-люстры, моносерьги-сферы, одно- или двухуровневые, овал или круг, из металла или пластика — можно выбрать любые, которые больше по душе. Такие украшения подходят практически всем женщинам и под разные виды причесок. Но есть один нюанс: если у вас круглое лицо, то выбирайте более овальные украшения.

Серьги, Pull&Bear, 699 руб.

Белые туфли

Над обувью в этом сезоне долго думать не приходится: главное, чтобы она была белого цвета. А остальное зависит от случая. Если отправляетесь в путешествие, где прогулки по городу могут занять долгие часы, то выбор в первую очередь падает на мюли. Эти минималистичные «тапочки» сочетаются практически со всем: платьями, костюмами, джинсами. А если вечер сулит приятную встречу и романтическое настроение, то белые лодочки помогут сделать ваш образ легким и невинным.

Узкие очки

Грузинский дизайнер Джордж Кебурия даже не подозревал, что станет основоположником тренда. Очки с узкими линзами стали любимым аксессуаром трендсеттеров и уже превратились в must-have этого сезона.

Впрочем, такие солнцезащитные очки — один из тех трендов, которые подходят далеко не всем. Лучше всего они смотрятся на узких лицах. В любом случае нужно правильно подобрать модель — края оправы должны немного выходить за границы вашего лица.

Не ограничивайте свой выбор исключительно темными оправами, красные, фиолетовые или даже леопардовые — сегодня можно все.

Очки, Monki, 900 руб.

Брюки палаццо

Брюки — это универсальная часть гардероба любой модницы, а палаццо (широкие брюки) — суперуниверсальная. Мало того, что они очень удобные, они всегда смотрятся стильно и сочетаются как с массивными кроссовками, так и с босоножками на ремешках. И если в первом случае образ получается немножко дерзким, то во втором вашей утонченности и женственности можно будет только позавидовать.

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб

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