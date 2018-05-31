10 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе этим летом

Сумки из соломы

Соломенные сумки идеально сочетаются с легкими платьями, нежными блузами и юбками. Даже если вы собираетесь в офис, такая сумка не будет лишней: она скрасит ваш образ и будет напоминать о пляжах и море во время рабочего дня.

Этот тренд стал популярным не только в масс-маркете, но и у дизайнеров ранга повыше. Так, Louis Vuitton представил плетеные сумки с кожаными ручками, а Coccinelle предлагает добавить к вечернему образу оригинальный соломенный клатч.

Купальник в полоску

В фокусе — платья и купальники с культовым морским принтом в полоску.

Полоска остается популярной уже несколько сезонов подряд, правда, постоянно видоизменяясь. Теперь модницы отдают предпочтение вертикальным полосам на одежде: они визуально вытягивают и стройнят силуэт.

С наступлением летнего сезона классическая полоска превращается в цветовой микс. Яркие полосатые комплекты самодостаточны. Как правило, такие образы не нуждаются в дополнительных деталях. Но будьте осторожны: такой красочный принт может расширять силуэт, делать его более крупным. Чтобы избежать этого, следует выбирать модели с неконтрастными полосами или такие, где яркие цвета чередуются с темными.