Если вам повезло и праздники вы проведете не в родной квартире — этот материал точно для вас! В горы, евротур или на море — мы собрали для вас несколько самых нужных вещей для отдыха в новогодние каникулы.

Небольшой чемодан Самое важное в любой поездке, конечно же, чемодан. Не старайтесь уместить в него абсолютно весь гардероб! А чтобы не случилось перевеса, выбирайте модель маленького или среднего размера. Конечно, такие рассчитаны только на одного путешественника, но чемодана размера M вам хватит на неделю, даже если вы заберете к себе вещи ребенка. Что же касается последних тенденций — все больше и больше внимания завоевывают, казалось бы, непрактичные пластиковые модели. Спешим поспорить! Если найти качественный чемодан (а он не может стоить дешево), то корпус переживет и падения, и небрежное обращение в аэропортах, и даже выдержит ваш вес, если вы решите на нем отдохнуть.

Чемодан Wavebreaker Sparkle от American Tourister, 7900 руб.

Горнолыжная куртка Если собираетесь в Альпы (или Сочи), вам не обойтись без стильной горнолыжной куртки. Этой зимой обращайте внимание на модели в стиле колор-блок. Причем главным оттенком, безусловно, должен быть белый. Не бойтесь слиться со снегом. Выделиться на склоне вам поможет яркая шапка, но об этом чуть позже.

Куртка Topshop, 7499 руб.

Слитный купальник К зимним поездкам на море, в отличие от горнолыжных баз, готовы немногие. Да, мы сейчас говорим о фигуре. Поэтому оставьте бикини для летних путешествий и захватите с собой модный слитный купальник. Темные вставки в области бедер и живота визуально скорректируют фигуру, а акцент на груди привлечет внимание к декольте.

Купальник Modis, 1199 руб.

Уютный свитер Купальники — это, конечно, хорошо. Но какая же зима без крутого свитера со скандинавским принтом? Этот красавец будет уместен и у камина, и в европейской кофейне, и в самолете по дороге домой.

Свитер Pringle Of Scotland (Farfetch), цена по запросу

Шапка с помпоном Вот мы и дошли до самого яркого аксессуара сезона! Запоминайте. Если шапка, то обязательно красная и с объемным помпоном. Почему бы в этом сезоне не окунуться немного в детство, особенно во время отдыха. Попробуйте!

Шапка O'STIN, 599 руб.

Вместительный рюкзак Крутой рюкзак — одно из самых удачных вложений. Выбирайте небольшие, но вместительные модели, чтобы без проблем взять с собой в путешествие все самое необходимое. Рюкзак станет помощником и в самолете, в качестве ручной клади, и во время прогулки. Именно в него можно уместить и бутылку воды, и фотоаппарат, и зарядное устройство для телефона. А руки при этом останутся свободными.

Рюкзак Tommy Hilfiger x Gigi Hadid, 6500 руб.

Соломенная сумка А вот во время пляжного отдыха незаменимым аксессуаром остается соломенная сумка-шоппер. С такой удобно идти до пляжа, прогуливаться во время обеденного отдыха и путешествовать на экскурсии. Выбирайте модели из самого мягкого материала, такой будет сложно повредить и можно смело складывать в чемодан.

Сумка-шоппер H&M, 1699 руб.

Утепленные кроссовки Что может быть удобнее, чем кроссовки? Если вам предстоит намотать несколько десятков километров по европейским столицам — выбор утепленной пары будет самым удачным. Кроме того, советуем обработать обувь специальными водо- и грязезащитными средствами, чтобы как можно дольше сохранить внешний вид вашего главного спутника во всех путешествиях.

Кроссовки Pepe Jeans, 7990 руб.

Объемный шарф Объемный шерстяной шарф — незаменимый помощник на горнолыжном курорте или жутко продуваемых улочках европейских городков. Оборачиваем его в несколько оборотов и больше не боимся ни снега, ни ветра.

Шарф Zara, 2299 руб.

Солнцезащитные очки Самая модная форма очков перекочевала к нам из футуристичных фильмов 90-х. Конечно, такие оправы идут далеко не всем, но если вам нужно визуально вытянуть лицо и подчеркнуть скулы — можете смело примерять слегка вытянутые модели с широкой «бровью» и тонкой дужкой.

Солнцезащитные очки Andy Wolf, цена по запросу