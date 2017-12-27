10 вещей, которые вам точно пригодятся в новогодние каникулы
Небольшой чемодан
Самое важное в любой поездке, конечно же, чемодан. Не старайтесь уместить в него абсолютно весь гардероб! А чтобы не случилось перевеса, выбирайте модель маленького или среднего размера. Конечно, такие рассчитаны только на одного путешественника, но чемодана размера M вам хватит на неделю, даже если вы заберете к себе вещи ребенка. Что же касается последних тенденций — все больше и больше внимания завоевывают, казалось бы, непрактичные пластиковые модели. Спешим поспорить! Если найти качественный чемодан (а он не может стоить дешево), то корпус переживет и падения, и небрежное обращение в аэропортах, и даже выдержит ваш вес, если вы решите на нем отдохнуть.
Горнолыжная куртка
Если собираетесь в Альпы (или Сочи), вам не обойтись без стильной горнолыжной куртки. Этой зимой обращайте внимание на модели в стиле колор-блок. Причем главным оттенком, безусловно, должен быть белый. Не бойтесь слиться со снегом. Выделиться на склоне вам поможет яркая шапка, но об этом чуть позже.
Слитный купальник
К зимним поездкам на море, в отличие от горнолыжных баз, готовы немногие. Да, мы сейчас говорим о фигуре. Поэтому оставьте бикини для летних путешествий и захватите с собой модный слитный купальник. Темные вставки в области бедер и живота визуально скорректируют фигуру, а акцент на груди привлечет внимание к декольте.
Уютный свитер
Купальники — это, конечно, хорошо. Но какая же зима без крутого свитера со скандинавским принтом? Этот красавец будет уместен и у камина, и в европейской кофейне, и в самолете по дороге домой.
Шапка с помпоном
Вот мы и дошли до самого яркого аксессуара сезона! Запоминайте. Если шапка, то обязательно красная и с объемным помпоном. Почему бы в этом сезоне не окунуться немного в детство, особенно во время отдыха. Попробуйте!
Вместительный рюкзак
Крутой рюкзак — одно из самых удачных вложений. Выбирайте небольшие, но вместительные модели, чтобы без проблем взять с собой в путешествие все самое необходимое. Рюкзак станет помощником и в самолете, в качестве ручной клади, и во время прогулки. Именно в него можно уместить и бутылку воды, и фотоаппарат, и зарядное устройство для телефона. А руки при этом останутся свободными.
Соломенная сумка
А вот во время пляжного отдыха незаменимым аксессуаром остается соломенная сумка-шоппер. С такой удобно идти до пляжа, прогуливаться во время обеденного отдыха и путешествовать на экскурсии. Выбирайте модели из самого мягкого материала, такой будет сложно повредить и можно смело складывать в чемодан.
Утепленные кроссовки
Что может быть удобнее, чем кроссовки? Если вам предстоит намотать несколько десятков километров по европейским столицам — выбор утепленной пары будет самым удачным. Кроме того, советуем обработать обувь специальными водо- и грязезащитными средствами, чтобы как можно дольше сохранить внешний вид вашего главного спутника во всех путешествиях.
Объемный шарф
Объемный шерстяной шарф — незаменимый помощник на горнолыжном курорте или жутко продуваемых улочках европейских городков. Оборачиваем его в несколько оборотов и больше не боимся ни снега, ни ветра.
Солнцезащитные очки
Самая модная форма очков перекочевала к нам из футуристичных фильмов 90-х. Конечно, такие оправы идут далеко не всем, но если вам нужно визуально вытянуть лицо и подчеркнуть скулы — можете смело примерять слегка вытянутые модели с широкой «бровью» и тонкой дужкой.
Фото: архивы пресс-служб