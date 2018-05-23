10 модных дождевиков, которые вы точно будете носить

Без дождевиков не обходятся даже топовые коллекции люксовых брендов. Prada, Miu Miu и Chanel в один голос твердят нам, чтобы мы забыли уже о зонтах и приноровились пробегать под мелким дождем всего-то в специальном пальто.

На что обращать внимание? Во-первых, важно, чтобы дождевик не стеснял движений, иначе в нем будет слишком жарко, ведь отшивают их из специальных плотных материалов или же и вовсе делают из прозрачного пластика. Вспомните, как работает теплица, и если не оставить места под такой верхней одеждой, то рискуете отлично пропотеть. Впрочем, большинство качественных моделей имеют специальные вставки или хлопковый подклад, что абсолютно исключает ненужные казусы. И, кстати, дает вам повод приобретать только качественные фирменные модели.

Во-вторых, важна еще и длина. В тренде как мини, слегка прикрывающие ягодицы, так и миди — дождевики, доходящие до середины икры. К тому же некоторые бренды начали выпускать и совсем укороченные модели, которые больше похожи на курточки.

Что же касается трендов, то фаворит самых продвинутых модниц — пластик, а также металлизированные материалы. На втором месте — спорт-шик и дождевики, похожие на огромные «олимпийки» из 80-х и 90-х. А мы советуем вам не стесняться и выбирать очень яркие модели, например, алого или желтого цветов. Впрочем, классические темно-синие, серые и черные дождевики никто не отменял.

А вы носите дождевик?

Текст: Диана Гербер

Фото: архивы пресс-служб