Как правильно выбрать и с чем сочетать жемчуг, чтобы не выглядеть старше своего возраста

Самые стильные украшения с жемчугом, которые точно пригодятся вам не только на праздниках, но и в будни, мы собрали в галерее!

Текст: Оксана Кривова

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!