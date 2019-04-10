Как правильно выбрать и с чем сочетать жемчуг, чтобы не выглядеть старше своего возраста

На показе коллекции осень-зима 2019-2020 Dolce&Gabbana показали гипертрофированные жемчужные украшения в тандеме с обычными белыми блузами, романтичными платьями и не только, демонстрируя, что такие аксессуары легко уживаются как в официальном гардеробе, так и в более расслабленном. Варианты с цветочными элементами, который также показал бренд, можно запросто использовать во всевозможных весенних look’ах, отправляясь на вечеринку или в ресторан с подругами.
На показе Chanel были использованы более классические украшения из жемчуга - серьги, браслеты и колье, которые также отлично подойдут к официально-деловым образам. А многослойное жемчужное колье, как на модели Кара Делевинь, отлично подойдет к блузе или платью с глубоким декольте для торжества.
Жемчужные украшения встретились и на показах Rodarte и Gucci. Крупные серьги с инициалами, ободок с пышными искусственными цветами и жемчужными элементами, а также крупные бусины жемчуга на шапке могут стать отличными дополнениями ваших вечерних туалетов и повседневных образов.
Самые стильные украшения с жемчугом, которые точно пригодятся вам не только на праздниках, но и в будни, мы собрали в галерее!
Текст: Оксана Кривова
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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