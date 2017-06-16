Любой ваш образ будет казаться незаконченным, если забыть об аксессуарах и украшениях. Кстати, больше всего ошибок мы совершаем именно с украшениями. Passion.ru рассказывает, как правильно их выбирать и носить.

Для начала давайте разберемся, что и когда уместно. Один из самых строгих видов дресс-кода — Black Tie — предполагает, что вы можете надеть только ювелирные украшения. В этом случае даже самая дорогая бижутерия, а особенно в сочетании с бриллиантовыми серьгами, будет большой ошибкой. Если вы собираетесь в театр или престижный ресторан, то от бижутерии тоже стоит отказаться. Ваш образ хорошо дополнит небольшое колье или яркий кулон и серьги. А еще в таких ситуациях отлично спасает жемчуг!

Еще одна распространенная ошибка — выбор слишком массивных и ярких украшений днем. Это относится как раз к дорогим колье с драгоценными камнями, ювелирным часам и перстням. Днем самое время, чтобы выгулять модные бусы или браслет из полудрагоценных камней.

Кстати, если вы не сделали маникюр, то забудьте о кольцах и браслетах! Любой акцент на руках привлечет внимание к неухоженным ногтям. Также многие ювелиры советуют подбирать цвет лака под цвет камня на кольце. Конечно, если это не бриллиант, эти камни прощают все.