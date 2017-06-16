Любой ваш образ будет казаться незаконченным, если забыть об аксессуарах и украшениях. Кстати, больше всего ошибок мы совершаем именно с украшениями. Passion.ru рассказывает, как правильно их выбирать и носить.

Для начала давайте разберемся, что и когда уместно. Один из самых строгих видов дресс-кода — Black Tie — предполагает, что вы можете надеть только ювелирные украшения. В этом случае даже самая дорогая бижутерия, а особенно в сочетании с бриллиантовыми серьгами, будет большой ошибкой. Если вы собираетесь в театр или престижный ресторан, то от бижутерии тоже стоит отказаться. Ваш образ хорошо дополнит небольшое колье или яркий кулон и серьги. А еще в таких ситуациях отлично спасает жемчуг!

Еще одна распространенная ошибка — выбор слишком массивных и ярких украшений днем. Это относится как раз к дорогим колье с драгоценными камнями, ювелирным часам и перстням. Днем самое время, чтобы выгулять модные бусы или браслет из полудрагоценных камней.

Кстати, если вы не сделали маникюр, то забудьте о кольцах и браслетах! Любой акцент на руках привлечет внимание к неухоженным ногтям. Также многие ювелиры советуют подбирать цвет лака под цвет камня на кольце. Конечно, если это не бриллиант, эти камни прощают все.

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Колье и кольцо UNOde50

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В спортзале ваши бриллианты тоже будут неуместны. Драгоценности вообще плохо сочетаются со спортивной и повседневной одеждой. В крайнем случае можно оставить только серьги.

Массивные цепочки, колье и кожаные браслеты — элементы стиля спорт-шик. Но вот о различных пластиковых украшениях стоит забыть даже в этом случае. Дешевая бижутерия не украшает, а сильно портит образ.

Если вам предстоит деловая встреча, будьте сдержанны и при выборе украшений. Одного, максимум двух небольших предметов будет достаточно. При этом камни на них не должны превышать размер ногтя, а дизайн должен быть лаконичным.

Вечером, на приеме и в театре неуместно сочетание нескольких массивных украшений. Например, крупное ожерелье сочетается только с легкими серьгами, часы и браслет лучше надевать на разные руки.

Сохраняйте баланс фактур и оттенков при выборе драгоценностей. Не экономьте на бижутерии. И возьмите на заметку: комплекты украшений можно и даже нужно разбивать и носить отдельно.

Текст: Диана Гербер

Фото: shutterstock, архивы пресс-служб