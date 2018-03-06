Наручные часы: самые стильные модели на любой бюджет
В идеале лучше иметь несколько наручных часов, чтобы каждая модель подходила для определенного события, будь то светский раут, занятие спортом или работа в офисе. Часы не должны свисать или крепко сжимать запястье. Доступные модели из среднего ценового сегмента гораздо лучше, чем более дешевые копии марок класса люкс, у которых со временем потемнеет металлический корпус или сотрется ремешок, выполненный из некачественной экокожи.
### Стиль
По стилю часы можно разделить условно на четыре категории: Jewerly, Fashion, Dress и Sport. К группе Jewerly относятся элитные изделия из серебра, платины и золота, инструктированные бриллиантами или другими драгоценными камнями. Стилю Fashion принадлежат дизайнерские часы люксовых брендов, к Dress — часы, пригодные для повседневной жизни, при этом они могут быть любой формы и цвета. К категории Sport относятся спортивные модели, оснащенные прочным стеклом, чаще из сапфира.
### Ремешок
Для ежедневной носки лучше выбирать модели с нейтральным цветом ремешка, подходящим под тон кожи, без принтов. Идеальными будут черный, коричневый или другие темные цвета, а также золото и серебро (или фурнитура, имитирующая эти металлы). Массивные часы на тонком запястье будут смотреться грубо и несуразно, как и часы с узким ремешком на крупной руке, делая ее еще более тучной. Часы с цельным браслетом идеально подойдут обладательницам длинных тонких пальцев.
### Корпус
Разумеется, чем дороже модель, тем прочнее она будет. Самые дешевые варианты чаще всего сделаны из алюминия, который пачкает одежду и кожу из-за окисления. Корпус из керамики долговечен и не царапается, но не обладает особой прочностью. Стоит обратить внимание на пластмассу, некоторые производители могут похвастаться надежностью корпуса благодаря составу материала. Латунь, нержавеющая сталь и титан — гарант долговечности часов.
Интересные модели с разной ценовой категорией мы собрали в нашей галерее, поэтому листайте ее и выбирайте понравившиеся варианты.
Текст: Мария Махова
Фото: архивы пресс-служб