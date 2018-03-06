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Часы Swatch, цена по запросу
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Наиболее популярными моделями становятся так называемые умные часы из-за изобилия предложенных функций. Но все-таки актуальной классикой остаются стандартные механические или кварцевые часы, некоторые модели которых способны удивить предложенными опциями, например, шагомером или GPS-навигацией. Passion.ru рассказывает, как правильно выбрать важный аксессуар, и предлагает лучшие модели часов, отличающиеся стоимостью, дизайном и характеристикой.

В идеале лучше иметь несколько наручных часов, чтобы каждая модель подходила для определенного события, будь то светский раут, занятие спортом или работа в офисе. Часы не должны свисать или крепко сжимать запястье. Доступные модели из среднего ценового сегмента гораздо лучше, чем более дешевые копии марок класса люкс, у которых со временем потемнеет металлический корпус или сотрется ремешок, выполненный из некачественной экокожи.

### Стиль

По стилю часы можно разделить условно на четыре категории: Jewerly, Fashion, Dress и Sport. К группе Jewerly относятся элитные изделия из серебра, платины и золота, инструктированные бриллиантами или другими драгоценными камнями. Стилю Fashion принадлежат дизайнерские часы люксовых брендов, к Dress — часы, пригодные для повседневной жизни, при этом они могут быть любой формы и цвета. К категории Sport относятся спортивные модели, оснащенные прочным стеклом, чаще из сапфира.

Часы Swatch SKINPIVIONE
### Ремешок

Для ежедневной носки лучше выбирать модели с нейтральным цветом ремешка, подходящим под тон кожи, без принтов. Идеальными будут черный, коричневый или другие темные цвета, а также золото и серебро (или фурнитура, имитирующая эти металлы). Массивные часы на тонком запястье будут смотреться грубо и несуразно, как и часы с узким ремешком на крупной руке, делая ее еще более тучной. Часы с цельным браслетом идеально подойдут обладательницам длинных тонких пальцев.

### Корпус

Разумеется, чем дороже модель, тем прочнее она будет. Самые дешевые варианты чаще всего сделаны из алюминия, который пачкает одежду и кожу из-за окисления. Корпус из керамики долговечен и не царапается, но не обладает особой прочностью. Стоит обратить внимание на пластмассу, некоторые производители могут похвастаться надежностью корпуса благодаря составу материала. Латунь, нержавеющая сталь и титан — гарант долговечности часов.

Часы Casio BABY-G

Интересные модели с разной ценовой категорией мы собрали в нашей галерее, поэтому листайте ее и выбирайте понравившиеся варианты.

Текст: Мария Махова

Фото: архивы пресс-служб

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