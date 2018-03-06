Для ежедневной носки лучше выбирать модели с нейтральным цветом ремешка, подходящим под тон кожи, без принтов. Идеальными будут черный, коричневый или другие темные цвета, а также золото и серебро (или фурнитура, имитирующая эти металлы). Массивные часы на тонком запястье будут смотреться грубо и несуразно, как и часы с узким ремешком на крупной руке, делая ее еще более тучной. Часы с цельным браслетом идеально подойдут обладательницам длинных тонких пальцев.