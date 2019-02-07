По карману: 25 самых стильных моделей наручных часов на любой бюджет

Минимализм
Минимализм актуален всегда. Лаконичные модели, необремененные дополнительными деталями, гармонично впишутся в повседневный образ. Многие бренды в этом сезоне решили отказаться даже от цифр на циферблате, как, например, марка 33 Element. Плюс таких моделей в том, что они не делают на себе сильный акцент, поэтому можно не скупиться на украшения и не бояться переборщить.
Необычная форма
Тренд на асимметрию и геометрические формы распространился не только на одежду, но и на аксессуары. Часы с круглыми или квадратными циферблатами, хоть и являются классическими, для многих стали уже довольно тривиальными.
Сюрреалистическую модель предлагает, например, ювелирный дом Cartier. Циферблат этих часов, созданных словно по картине Сальвадора Дали «Постоянство памяти», выполнен в необычной форме с «поплывшими» цифрами. Такой авангардный аксессуар несомненно станет изюминкой вашего образа и будет притягивать взгляды окружающих. Ювелирный бренд НИКА предлагает более простую модель, но от этого не менее интересную – трио пересекающихся квадратов.
С декором
Для любителей ярких аксессуаров бренды предлагают часы с различными декоративными элементами: стразами, драгоценными камнями, вышивкой и принтованными ремешками. Michael Kors, к примеру, предлагает часы с декорированным стразами синим циферблатом, который напоминает звездное небо.
Интересные варианты представляет и Gucci: часы с тканевым ремешком, протянутым сквозь циферблат, у которых вместо цифр – вышивка с фирменной пчелой. Осторожнее стоит быть с моделями, обильно декорированными стразами по всему циферблату или ремешку. Это не самый универсальный вариант: такие часы, скорее, подойдут к вечерним образам.
Текст: Анастасия Морозова
Фото: vogue.com, архивы пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!