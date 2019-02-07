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По карману: 25 самых стильных моделей наручных часов на любой бюджет

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Casio, 9 990 руб.

Фото: Пресс-служба
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В современном мире наручные часы стали уже не просто функциональным аксессуаром, а скорее украшением. Это достаточно заметный элемент в образе, поэтому выбирать часы стоит с особым вниманием. Passion.ru рассказывает, какие модели соответствуют модным трендам, и предлагает подборку стильных и актуальных вариантов.

Минимализм

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33 Element, 6 780 руб.

Фото: Пресс-служба
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Минимализм актуален всегда. Лаконичные модели, необремененные дополнительными деталями, гармонично впишутся в повседневный образ. Многие бренды в этом сезоне решили отказаться даже от цифр на циферблате, как, например, марка 33 Element. Плюс таких моделей в том, что они не делают на себе сильный акцент, поэтому можно не скупиться на украшения и не бояться переборщить.

Необычная форма

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Ника, 41 996 руб.

Фото: Пресс-служба
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Тренд на асимметрию и геометрические формы распространился не только на одежду, но и на аксессуары. Часы с круглыми или квадратными циферблатами, хоть и являются классическими, для многих стали уже довольно тривиальными.

Сюрреалистическую модель предлагает, например, ювелирный дом Cartier. Циферблат этих часов, созданных словно по картине Сальвадора Дали «Постоянство памяти», выполнен в необычной форме с «поплывшими» цифрами. Такой авангардный аксессуар несомненно станет изюминкой вашего образа и будет притягивать взгляды окружающих. Ювелирный бренд НИКА предлагает более простую модель, но от этого не менее интересную – трио пересекающихся квадратов.

С декором

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Gucci, 71 400 руб.

Фото: Пресс-служба
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Для любителей ярких аксессуаров бренды предлагают часы с различными декоративными элементами: стразами, драгоценными камнями, вышивкой и принтованными ремешками. Michael Kors, к примеру, предлагает часы с декорированным стразами синим циферблатом, который напоминает звездное небо.

Интересные варианты представляет и Gucci: часы с тканевым ремешком, протянутым сквозь циферблат, у которых вместо цифр – вышивка с фирменной пчелой. Осторожнее стоит быть с моделями, обильно декорированными стразами по всему циферблату или ремешку. Это не самый универсальный вариант: такие часы, скорее, подойдут к вечерним образам.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: vogue.com, архивы пресс-служб

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