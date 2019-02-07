По карману: 25 самых стильных моделей наручных часов на любой бюджет

Тренд на асимметрию и геометрические формы распространился не только на одежду, но и на аксессуары. Часы с круглыми или квадратными циферблатами, хоть и являются классическими, для многих стали уже довольно тривиальными.

Сюрреалистическую модель предлагает, например, ювелирный дом Cartier. Циферблат этих часов, созданных словно по картине Сальвадора Дали «Постоянство памяти», выполнен в необычной форме с «поплывшими» цифрами. Такой авангардный аксессуар несомненно станет изюминкой вашего образа и будет притягивать взгляды окружающих. Ювелирный бренд НИКА предлагает более простую модель, но от этого не менее интересную – трио пересекающихся квадратов.

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