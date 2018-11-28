В стиле колор-блок, кожаные с люверсами и не только: 15 моделей перчаток на любой вкус

Элементы горнолыжного гардероба все чаще проникают в повседневные образы. Не стоит этого бояться! Дутые стеганые перчатки могут не только хорошо согревать, но и быть красивыми. Дизайнеры предлагают различные вариации такого аксессуара: с аппликациями, разнообразными принтами и фактурами, в богатой цветовой гамме. Чтобы создавать более интересные образы, дутые перчатки можно сочетать не только с пуховиками, но и с пальто или шубами.

Черная кожа