В стиле колор-блок, кожаные с люверсами и не только: 15 моделей перчаток на любой вкус

Колор-блок
Выбирая перчатки в стиле колор-блок, вы получаете широкое поле для различных сочетаний вещей и аксессуаров в образе. Отдайте предпочтение перчаткам с графическими комбинациями различных форм, и пусть они будут в самых трендовых цветах сезона. Наиболее удачное сочетание составят благородные оттенки бордового, изумрудного, насыщенного синего и универсального черного.
Дутые
Элементы горнолыжного гардероба все чаще проникают в повседневные образы. Не стоит этого бояться! Дутые стеганые перчатки могут не только хорошо согревать, но и быть красивыми. Дизайнеры предлагают различные вариации такого аксессуара: с аппликациями, разнообразными принтами и фактурами, в богатой цветовой гамме. Чтобы создавать более интересные образы, дутые перчатки можно сочетать не только с пуховиками, но и с пальто или шубами.
Черная кожа
На модных показах сезона осень-зима 2018-2019 мы наблюдали обилие монохромных образов с вкраплениями кожи, бахромы и различной фурнитуры. Дерзкие образы в черном цвете продемонстрировали Saint Laurent, Ann Demeulemeester, Max Mara, Alexander McQueen и многие другие. Если полностью черный образ в стиле Тринити кажется вам мрачным, присмотреться стоит к черным аксессуарам: ультрамодными будут выглядеть кожаные перчатки с заклепками, люверсами или бахромой.
Пэчворк
Волна эстетики 70-х продолжается. В текущем сезоне уютные вещи в стиле пэчворк получили свое место под софитами на подиумах и в гардеробах модниц. Цветовые блоки, сочетание различных фактур, аппликации — весь этот, на первый взгляд, хаотичный набор сливается в гармонии и делает ваш образ более ярким. Кажется, именно этого не хватает хмурыми морозными днями?
Логомания
Для текущего осенне-зимнего сезона дизайнеры не стесняли себя в выборе принтов: анималистичные, цветочные, этнические, клетка, градиент, графические узоры и, конечно же, лого. Логомания как один из атрибутов популярного стиля streetwear успешно приживается на всех элементах гардероба. На перчатках название бренда будет смотреться не слишком кричаще, но от этого не менее стильно.
_Текст: Анастасия Морозова _
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб