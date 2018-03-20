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То, что еще год назад считалось пережитком прошлого, уверенно занимает лидирующие позиции сегодня. Passion.ru объявляет: поясные сумки — самый горячий тренд сезона, и рассказывает, как правильно носить этот ультрамодный аксессуар.

Вместо ремня

Для того чтобы быстренько реабилитировать ретро-аксессуар, модницы по всему миру ринулись заменять им классические пояса. Теперь сумки носят поверх классических жакетов и тренчей, используют вместо пояса на пальто. В основном в ход идут минималистичные модели, которые больше похожи на кармашек на ремне, но некторые предпочитают подпоясывать верхнюю одежду классическими сумками-бананками. Их так называют из-за формы, которая близка к форме банана.

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В спортивном стиле

Как вы наверняка помните, поясные сумки пришли к нам из спортивной экипировки. Стиль спорт-шик сегодня опредленно в тренде, а значит, вы вполне можете даже найти вашу винтажную сумку Fila и отправиться с ней на прогулку.

Носите сумки в спортивном стиле с тренчам и юбками. Максимально женственные детали в образе смягчат излишнюю грубость спортивного аксессуара и сделают аутфит интереснее и многограннее.

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Через плечо

Кто сказал, что поясную сумку нужно носить только на поясе? Не обращаем внимания на название и надеваем сумочку через плечо. Эту хитрость мы подсмотрели у звезд стритстайла — и теперь не можем дождаться тепла, когда тоже сможем опробовать. Давайте с нами!

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Классика

И напоследок о классических (уже) сочетаниях минималистичных кожаных сумочек на тонком ремне со всевозможной модной одеждой. Так уж повелось, что мода на поясные сумки началась с круглой простроченной модели от Gucci. Теперь все масс-маркет-бренды заимели такую в коллекциях, конечно же, только без символики люксового прародителя. Носить такую предлагают с чем угодно: брюки с лампасами, свитера, джинсы, юбки плиссе, рубашки и приталенные платья — все теперь украшается миниатюрной (или все же не очень) поясной сумкой.

Листайте галереи и ищите вдохновение!

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Текст: Диана Гербер

Фото: архивы пресс-служб, GlobalLookPress, EastNews

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