В спортивном стиле

Как вы наверняка помните, поясные сумки пришли к нам из спортивной экипировки. Стиль спорт-шик сегодня опредленно в тренде, а значит, вы вполне можете даже найти вашу винтажную сумку Fila и отправиться с ней на прогулку.

Носите сумки в спортивном стиле с тренчам и юбками. Максимально женственные детали в образе смягчат излишнюю грубость спортивного аксессуара и сделают аутфит интереснее и многограннее.