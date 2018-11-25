logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Дутые, из искусственного меха, в клетку и другие стильные шарфы, которые согреют вас этой зимой

Многим кажется, что выглядеть стильно в холодное время года невозможно, однако это совершенно не так. Одним из главных зимних аксессуаров является шарф: с помощью него, если сделать правильный выбор, можно не только согреться, но и создать стильный образ с ярким акцентом. Passion.ru отобрал для своих читательниц 20 самых актуальных вариантов этого аксессуара.

Дутые

1 / 4

Asos Design, 1590 руб.

Фото: Пресс-служба
Arrows-left
Arrows-right
Reload

Если по утрам вам бывает трудно расставаться с одеялом, советуем присмотреться к такому необычному аксессуару, как стеганый дутый шарф. Обмотайте его вокруг шеи или носите как накидку. И не бойтесь экспериментов: выбирайте модели контрастных верхней одежде цветов — образы с яркими деталями хочется рассматривать!

Из искусственного меха

1 / 4

Zara, 4799 руб.

Фото: Пресс-служба
Arrows-left
Arrows-right
Reload

Искусственный мех продолжает набирать популярность. Если шубы и массивные воротники из этого материала вас не привлекают, попробуйте обратить внимание на горжетку из экомеха. Она неприхотлива в уходе, греет, стильно выглядит и в любой момент может быть заменена на лаконичный кашемировый шарф.

С логотипом

1 / 4

H&M, 1299 руб.

Фото: Пресс-служба
Arrows-left
Arrows-right
Reload

Тренд на логоманию, очевидно, тоже не собирается сдавать позиций. Дизайнеры снова предлагают нам гордо носить вещи с названием их бренда, и шарф в этом смысле — прекрасное полотно. Аксессуар с надписью отлично впишется не только в образ в стиле street wear, но и в более кэжуальный, нужно лишь удачно подобрать размер и цвет шрифта.

Клетка

1 / 5

My Accessories (ASOS), 1590 руб.

Фото: Пресс-служба
Arrows-left
Arrows-right
Reload

В этом сезоне клетка является одним из самых модных принтов, проходя лейтмотивом в коллекциях многих дизайнеров. На подиумах мы видели немало клетчатых вещей, обуви и аксессуаров, поэтому смело добавляйте себе в гардероб шарф из этой серии. Вариаций рисунка множество: «шотландка», «гленчек», «принц Уэльский» — вы точно найдете себе что-нибудь по вкусу. It-вещью в этой категории, несомненно, будет являться шарф Burberry с их знаменитой «королевской» клеткой.

Пэчворк

1 / 3

Zara, 2799 руб.

Фото: Пресс-служба
Arrows-left
Arrows-right
Reload

Если определиться с цветом, принтом или фактурой шарфа сложно, можно удовлетворить все свои желания сразу и остановить выбор на шарфе, изготовленном из разных типов тканей, — в моде 70-е и знаковый для них стиль пэчворк. Пестрый аксессуар, выполненный в лоскутной технике, составит гармоничную партию пальто, пуховику и даже шубе.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Сына я никому отдавать не собираюсь»: бывшая невестка Марии Шукшиной резко ответила на угрозы
«Малыш сказочно красив»: в Сети обсуждают подросшего сына Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой
84-летний Олег Басилашвили стал неузнаваемым из-за тяжелой болезни, грозящей ему ампутацией ноги
Жена легендарного гонщика Михаэля Шумахера рассказала о его состоянии
Танец Сергея Лазарева на высоких каблуках взорвал Сеть
18-летняя любовница Гуфа прервала беременность