Дутые, из искусственного меха, в клетку и другие стильные шарфы, которые согреют вас этой зимой

Многим кажется, что выглядеть стильно в холодное время года невозможно, однако это совершенно не так. Одним из главных зимних аксессуаров является шарф: с помощью него, если сделать правильный выбор, можно не только согреться, но и создать стильный образ с ярким акцентом. Passion.ru отобрал для своих читательниц 20 самых актуальных вариантов этого аксессуара.