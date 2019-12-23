Прочный корпус, стильный ремешок и не только: на что обратить внимание при выборе идеальных часов
Шаг 1: выбираем качественный материал
От качества материала, из которого изготовлен корпус и браслет, зависит многое: от прочности аксессуара до его безопасности для вашего здоровья (некачественное исполнение может стать причиной аллергических реакций). Самые распространенные в производстве часов материалы, которые отмечает эксперт – сталь (с золотым покрытием и без), золото (для часов премиум-класса и выше), титан, полимеры (для спортивных моделей), латунь и аллой (для бюджетных вариантов). Поговорим о самых популярных и качественных.
Фото: Архивы пресс-служб
Большинство производимых качественных часов сделано из нержавеющей стали. Заслуживающие доверие часовые компании используют высоколегированную или хирургическую сталь. Помимо высокой прочности и стойкости к коррозии, этот материал обладает антимагнитными и гипоаллергенными свойствами. Корпусу стальных часов не страшны царапины – они легко удаляются полировкой. Единственный враг – соленая вода. Еще более долговечным является сталь с золотым покрытием (особенно желтое золото), нанесенным методом ионного напыления. Благодаря специальной технологии, покрытие не отслаивается. Сравнительно более легкими являются титановые часы, при этом не уступают в прочности. Правда, они дороже стальных.
У механических часов поклонников не меньше, ведь это – вечная классика. Особенно те, чей дизайн демонстрирует работу механизма – скелетоны, полускелетоны, часы с открытым балансом.
При постоянном использовании часы заводятся автоматически от движения руки. Такие модели редко встречаются в тонких корпусах, ведь для механизма нужно больше места, по сравнению с кварцевыми часами.
Шаг 2: изучаем механизм
Следующий пункт, в котором полезно, но не всегда просто разобраться – часовые механизмы. И здесь выделяют два основных для наручных часов – кварцевые и механические. По степени удобства первые определенно лидируют: их не надо заводить.
Фото: Архивы пресс-служб
Маленькая батарейка внутри кварцевых часов сама поддерживает высокую точность хода. Но помните: если вы долго не используете часы, следует выдвинуть заводную головку, чтобы остановить работу механизма. Батарейки служат, как правило, от 1 до 3 лет – это зависит от модели, функций часов и эксплуатации. Очень важно вовремя заменить остановившуюся батарейку, что бы она не повредила сам механизм – для этого лучше обратиться в сервисный центр.
У механических часов поклонников не меньше, ведь это – вечная классика. Особенно те, чей дизайн демонстрирует работу механизма – скелетоны, полускелетоны, часы с открытым балансом. По мнению эксперта, механические часы – статусная вещь, которая редко встречается в компактном исполнении – для механизма нужно пространство.
Шаг 3: оцениваем материал ремешка
Выбор ремешка – дело не только вкуса. Производители предлагают их в совершенно разных исполнениях: от натуральной кожи и металла до силикона и высокотехнологичной керамики. Какому материалу отдать предпочтение – решайте в зависимости от потребности. Если вы выбираете часы для спорта и активного отдыха, тогда силиконовые – абсолютный мастхэв. Но если ваша задача – произвести должное впечатление – делайте ставку на классику.
Фото: Архивы пресс-служб
Ремешки из натуральной кожи обрабатывают специальными составами, повышая их устойчивость к механическим повреждениям и влаге. Тем не менее, со временем его придется заменить. Обращайте внимание на способ крепления ремешка к корпусу часов: если он оригинальный, необычный, то заменить его можно будет только на такой же. Если крепление стандартное — таких проблем не возникнет. Металлические браслеты гораздо прочнее своих «коллег». При выборе присмотритесь к звеньям: они должны быть литыми, что, конечно, увеличивает вес браслета, но и говорит о его прочности. Регулировать длину стального браслета можно путем снятия нужного количества звеньев — за этим лучше обратиться в сервис.
Шаг 4: рифмуем часы с образом
Фото: Архивы пресс-служб
В выборе часов под образ мало ограничений, особенно если вы делаете ставку на классические модели. Металлический браслет или кожаный ремешок базовых цветов отлично впишется как в палитру офисного стиля, так и в повседневный гардероб любого сезона. К тому же, грань между женскими и мужскими формами постепенно стирается, и женщины все чаще предпочитают «брутальные» часы с массивным корпусом. Часы следует носить на руке, которая не является рабочей, при этом браслет должен свободно скользить вдоль запястья, но не переворачиваться. Часы можно смело сочетать с украшениями, при этом не ограничивать себя в их количестве. Миксуйте как с браслетами-цепочками и классическими теннисными, так и с жесткими браслетами – комплект можно носить на той же руке, что и часы.
Фото: архивы пресс-служб
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