Прочный корпус, стильный ремешок и не только: на что обратить внимание при выборе идеальных часов

У механических часов поклонников не меньше, ведь это – вечная классика. Особенно те, чей дизайн демонстрирует работу механизма – скелетоны, полускелетоны, часы с открытым балансом. По мнению эксперта, механические часы – статусная вещь, которая редко встречается в компактном исполнении – для механизма нужно пространство.

Шаг 3: оцениваем материал ремешка

Выбор ремешка – дело не только вкуса. Производители предлагают их в совершенно разных исполнениях: от натуральной кожи и металла до силикона и высокотехнологичной керамики. Какому материалу отдать предпочтение – решайте в зависимости от потребности. Если вы выбираете часы для спорта и активного отдыха, тогда силиконовые – абсолютный мастхэв. Но если ваша задача – произвести должное впечатление – делайте ставку на классику.