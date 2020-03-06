Проба, надежность крепления и не только: на что обратить внимание при выборе ювелирных украшений
Выбор драгоценностей: на что обратить внимание
Стоимость, низкая или высокая, не всегда является показателем качества изделия. Она складывается не только из качества металла и обрамления из драгоценных камней, но и весомую часть составляет имя производителя и стоимость работ. Чтобы отличить действительно качественное украшение, следует запомнить несколько параметров, среди которых проба (показатель содержания драгметалла), именник, а также клеймо изготовителя (опционально).
О качестве ювелирного украшения говорит проба. Качественными считаются изделия 585 пробы и выше. Для ежедневной носки рекомендую обратить внимание на 585 и 750 пробу, так как изделия более высокой пробы (958 и 999) больше подвержены деформации из-за высокого содержания золота (95,8% и 99,9%), которые делают украшение более мягким. Во-вторых, на изделии должен быть именник — оттиск клейма изготовителя, содержащий его индивидуальные знаки и год изготовления изделия. Все знаки именника должны быть заключены в единый контур. Оттиски именника и пробирного клейма обычно наносят на внутреннюю сторону ободка колец, на детали замка серег, брошей и цепочек, на внешнюю сторону ушка кулонов.
Фото: Архивы пресс-служб
Тренды ювелирной моды стремятся к минимализму и лаконичности, но и в них находится место мерцающей роскоши. Всю необходимую информацию о камне легко найти на бирке изделия. Здесь указано его название, вес, огранка, чистота. Обязательно осмотрите изделие, обращая внимание на тон камня, его блеск, прозрачность (актуально для бриллиантов), отсутствие сколов и других дефектов. Важно также протестировать замок — он должен быть прочным, но при этом легким в применении, на брошах и браслетах — с предохранителем.
Уход за ювелирными украшениями
На этот пункт мы редко обращаем внимание и зачастую не проводим своевременный «техосмотр» изделия. А надо бы! Ведь правильное хранение и своевременная чистка помогут сохранить былой блеск. Для этого вам не нужны специальные средства — достаточно отрезка мягкой ткани и шкатулки с секциями. Все остальное эксперты советуют доверять профессионалам.
Ювелирные украшения рекомендуется хранить в шкатулках или специальных футлярах, обитых изнутри мягкой тканью. Во избежание деформации украшений, в шкатулке должно быть достаточно места, чтобы изделия не соприкасались друг с другом. Что касается профессионального ухода, то мы советуем отдавать ювелирные украшения на чистку профессионалам раз в год.
Фото: Архивы пресс-служб
Что входит в базовый ювелирный «гардероб»?
Безупречная ювелирная база должна демонстрировать стопроцентную совместимость с образами любого формата. Помимо украшений для особых случаев всегда должны быть те, что гармонично смотрятся как с деловым аутфитом, так и с классикой casual-жанра — джинсами и джемпером.
Ювелирная база — нечто лаконичное, что завершает любой образ и подходит ко всему. Это как качественны кашемир или безупречно скроенный костюм. Идеальный вариант — пара пуссетов, которые вы будете носить не снимая: пусть и небольшой каратности, но в элегантной огранке и с выраженным блеском. Рекомендуем добавить в свой арсенал нить жемчуга или лаконичную подвеску, которые выручат в любой ситуации: на вечеринке, в театре, на свидании. При помощи правильно подобранного украшения можно в считаные секунды изменить до неузнаваемости даже повседневный look с белой футболкой.
Лаконичное и ненавязчивое украшение — всегда верный выбор, если речь идет о подарке. Главное — точно определить размер, особенно если в задумке кольцо. В этом деле поможет простой лайфхак от эксперта и пара подручных материалов. Все что нужно — кусок тесьмы, бечевки или нитки. Можно использовать обычную бумагу (3-4 мм по ширине). Плотно оберните вокруг пальца, отметьте ручкой точки соприкосновения и измеряйте.
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Фото: архивы пресс-служб
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