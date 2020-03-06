Проба, надежность крепления и не только: на что обратить внимание при выборе ювелирных украшений

Тренды ювелирной моды стремятся к минимализму и лаконичности, но и в них находится место мерцающей роскоши. Всю необходимую информацию о камне легко найти на бирке изделия. Здесь указано его название, вес, огранка, чистота. Обязательно осмотрите изделие, обращая внимание на тон камня, его блеск, прозрачность (актуально для бриллиантов), отсутствие сколов и других дефектов. Важно также протестировать замок — он должен быть прочным, но при этом легким в применении, на брошах и браслетах — с предохранителем.

Уход за ювелирными украшениями

На этот пункт мы редко обращаем внимание и зачастую не проводим своевременный «техосмотр» изделия. А надо бы! Ведь правильное хранение и своевременная чистка помогут сохранить былой блеск. Для этого вам не нужны специальные средства — достаточно отрезка мягкой ткани и шкатулки с секциями. Все остальное эксперты советуют доверять профессионалам.