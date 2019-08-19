Сочетать серебро с золотом и другие правила ювелирного этикета, о которых вам стоит знать

Функция броских украшений необычных форм – быть акцентами образа, а простых – дополнять его и подчеркивать. Ту или иную роль украшения определяйте в соответствии с выбранным нарядом, обращая внимание на принты, цветовую гамму, фактуру и плотность материала.

Соблюдаете ли вы правила ювелирного этикета или предпочитаете проявлять творческий подход к выбору своего набора украшений?