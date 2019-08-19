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Сочетать серебро с золотом и другие правила ювелирного этикета, о которых вам стоит знать

Современные тенденции направляют нас не только на ревизию собственного набора украшений, но на тотальный пересмотр традиций. Ювелирный этикет имеет место быть, но многим из его правил уже давно дали послабление. О чем можно смело забыть, а что все еще нужно учитывать – разбираемся вместе!

Делить ювелирный «гардероб» на вечерний и дневной

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Фото: Архивы пресс-служб

Считается, что дневные украшения должны быть лаконичны, без роскошной россыпи камней и причудливых форм. То, что бриллианты являются исключительно вечерней деталью, – глубокое заблуждение. Единственная установка, которую стоит учесть, если вы решили надеть бриллианты ранним утром – простота.

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Bvlgari

Фото: Архивы пресс-служб

Вспоминаем исторические традиции при выборе вечернего комплекта украшений и отматываем время в 20-е годы прошлого столетия. Тогда появилось так называемое «коктейльное кольцо». После Первой мировой войны женщины стали отстаивать свою значимость в обществе, что особенно остро проходило в Америке. «Сухой закон» ввел в моду коктейли (так как напитки, ввезенные в страну незаконно, отличались плохим качеством), а вместе с тем – коктейльные платья и кольца. Дамы, привыкшие посещать мероприятия в длинных платьях, стали носить короткие, а компенсировать былую роскошь старались при помощи крупных колец самых необычных форм.

Собрать базовый ювелирный набор

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Bvlgari

Фото: Архивы пресс-служб

Базовый ювелирный «гардероб» – те украшения, которые вы готовы носить каждый день. Составляя его, обращайте внимание, насколько изделие универсально и сможет ли подстроиться под вечерний образ так же хорошо, как под дневной. Для этого отдавайте предпочтение классике: лаконичные серьги кольца, жемчужные пуссеты, цепочка с миниатюрной подвеской и жесткий браслет из золота или стерлингового серебра – украшения вне времени.

Сочетать украшения из разных комплектов

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Garrard

Фото: Архивы пресс-служб

Когда-то правила ювелирного этикета диктовали, что украшения необходимо приобретать в комплекте, однако, в наши дни эта потребность отпала. Первое, что следует исключить – изобилие: в большинстве случаев нескольких акцентов достаточно. Второе – отталкиваться от базы, добавляя яркие детали, например, повседневные серьги плюс коктейльное кольцо.

Смело миксовать золото и серебро

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Tiffany & Co

Фото: Архивы пресс-служб

«Запрет» на ансамбль золота и серебра уже давно развеян. В ассортименте ювелирных брендов эти металлы встречаются даже в рамках одного изделия, будь то серьги или кольцо. Желтое золото отлично сочетается со стерлинговым серебром, особенно если речь идет об авангардных формах. Кроме того, браслеты и кольца из разных металлов можно смело рифмовать на одной руке. Главное – чтобы изделия были минималистичными и их союз не превращался в конкуренцию.

Определить общую тональность образа

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Bvlgari

Фото: Архивы пресс-служб

Функция броских украшений необычных форм – быть акцентами образа, а простых – дополнять его и подчеркивать. Ту или иную роль украшения определяйте в соответствии с выбранным нарядом, обращая внимание на принты, цветовую гамму, фактуру и плотность материала.

Соблюдаете ли вы правила ювелирного этикета или предпочитаете проявлять творческий подход к выбору своего набора украшений?

Текст: Полина Гераскина

Фото: Архивы пресс-служб

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