Сочетать серебро с золотом и другие правила ювелирного этикета, о которых вам стоит знать

Делить ювелирный «гардероб» на вечерний и дневной
Считается, что дневные украшения должны быть лаконичны, без роскошной россыпи камней и причудливых форм. То, что бриллианты являются исключительно вечерней деталью, – глубокое заблуждение. Единственная установка, которую стоит учесть, если вы решили надеть бриллианты ранним утром – простота.
Вспоминаем исторические традиции при выборе вечернего комплекта украшений и отматываем время в 20-е годы прошлого столетия. Тогда появилось так называемое «коктейльное кольцо». После Первой мировой войны женщины стали отстаивать свою значимость в обществе, что особенно остро проходило в Америке. «Сухой закон» ввел в моду коктейли (так как напитки, ввезенные в страну незаконно, отличались плохим качеством), а вместе с тем – коктейльные платья и кольца. Дамы, привыкшие посещать мероприятия в длинных платьях, стали носить короткие, а компенсировать былую роскошь старались при помощи крупных колец самых необычных форм.
Собрать базовый ювелирный набор
Базовый ювелирный «гардероб» – те украшения, которые вы готовы носить каждый день. Составляя его, обращайте внимание, насколько изделие универсально и сможет ли подстроиться под вечерний образ так же хорошо, как под дневной. Для этого отдавайте предпочтение классике: лаконичные серьги кольца, жемчужные пуссеты, цепочка с миниатюрной подвеской и жесткий браслет из золота или стерлингового серебра – украшения вне времени.
Сочетать украшения из разных комплектов
Когда-то правила ювелирного этикета диктовали, что украшения необходимо приобретать в комплекте, однако, в наши дни эта потребность отпала. Первое, что следует исключить – изобилие: в большинстве случаев нескольких акцентов достаточно. Второе – отталкиваться от базы, добавляя яркие детали, например, повседневные серьги плюс коктейльное кольцо.
Смело миксовать золото и серебро
«Запрет» на ансамбль золота и серебра уже давно развеян. В ассортименте ювелирных брендов эти металлы встречаются даже в рамках одного изделия, будь то серьги или кольцо. Желтое золото отлично сочетается со стерлинговым серебром, особенно если речь идет об авангардных формах. Кроме того, браслеты и кольца из разных металлов можно смело рифмовать на одной руке. Главное – чтобы изделия были минималистичными и их союз не превращался в конкуренцию.
Определить общую тональность образа
Функция броских украшений необычных форм – быть акцентами образа, а простых – дополнять его и подчеркивать. Ту или иную роль украшения определяйте в соответствии с выбранным нарядом, обращая внимание на принты, цветовую гамму, фактуру и плотность материала.
Соблюдаете ли вы правила ювелирного этикета или предпочитаете проявлять творческий подход к выбору своего набора украшений?
Текст: Полина Гераскина
Фото: Архивы пресс-служб
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