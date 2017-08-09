С наступлением прохладных вечеров так хочется завернуться в теплый объемный шарф-палантин или же просто дополнить образ таким аксессуаром. Как же выбрать палантин и с чем его носить? Разбираемся в этом материале.

Обращайте внимание на цвет У каждой из нас свой природный колорит, а это значит, что основной отправной точкой при выборе палантина должен стать его цвет. Итак, блондинкам и шантенкам со светлой кожей противопоказаны классические черные ткани, они сделают вас еще бледнее. Если у вас есть склонность к покраснению кожи, откажитесь от зеленых оттенков. А вот голубой, лососевый, бирюзовый и пудровые оттенки палантина способны добавить лицу свежести и сияния. Вы также можете привлечь внимание к глазам и взгляду — достаточно выбрать палантин в тон цвету глаз. Стоит также следить и за общей цветовой гаммой образа. Конечно, подбирать палантин в тон наряду мы все же не советуем. Выберите любой цветовой акцент, будь то принт на пальто или даже перчатки, так образ будет выглядеть интереснее. Этой осенью в тренде террактовые, красные и глубокие синие оттенки, цвет индиго и канареечно-желтый, а также аккуратные нюдовые варианты. Опираясь на свой типаж и цвет кожи, вы обязательно сможете подобрать идеальную модель.

Тщательно подбирайте принт При выборе яркого принтованного палантина стоит учитывать особенности рисунка и фигуры. Посмотрите, как сильно деформируется принт при скрутке палантина, не режет ли это плечи или не утяжеляет ли шею. Советуем обратить внимание на то, с чем бы вы хотели надеть этот палантин. Лучше сразу отправляться за покупками в нужном образе, чтобы увидеть, как смотрится новый аксессуар. Запомните, что палантин с активным рисунком станет самым главным элементом образа, поэтому желательно, чтобы все остальные вещи были однотонными.

Выбирайте правильный материал Что же касается материала, из которого изготовлен палантин, то для осени больше подойдут плотная шерсть, кашемир, пашмина, а также всевозможные сочетания тканей с шелковой нитью, ангорой и даже акрилом. Тонкие шифоновые, шелковые и льняные модели лучше приберечь для лета. Они слишком легкие, чтобы гармонировать, например, с креповым пальто или кожаной курткой. И вряд ли смогут согреть вас. Для вечернего мероприятия подберите палантин, например, из атласа. Однако в этом случае стоит учитывать температурный режим. Этот материал слабо пропускает воздух, а значит, в жарком помещении вы рискуете вспотеть.

Изучите несколько способов, как носить палантин Научитесь по-разному завязывать палантин. Самый простой вариант — набросить его со стороны спины и закинуть концы обратно. А также можно просто оставить его на плечах. Но существует и масса альтернативных вариантов. Например, дополните образ одним из самых популярных аксессуаров грядущего сезона — массивной брошью. Закрепите брошь на уровне ключицы, пусть края палантина будут спускаться асимметрично, закрывая плечи и грудь.

Еще один вариант — носить палантин в качестве кейпа. Для этого вам понадобится массивный ремень. Закрепите края палантина ремнем на уровне талии, дополните образ джинсами-клеш, белой рубашкой и шляпой. Получится аутфит в модном ковбойском стиле. Если вы подбираете палантин под пальто с открытым воротником, то стоит соорудить хомут или косынку. Уголки палантина можно завязать в узел и спрятать в слои ткани или же украсить брошью и оставить на виду. Кстати, в ветреную погоду палантин можно набросить на голову. Экспериментируйте и предлагайте свои варинты ношения палантинов в комментариях!