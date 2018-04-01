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Самые модные головные уборы, без которых вам не обойтись этой весной

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Шляпа Zara, 2299 руб.
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Что поможет нам спрятаться от солнца, создать яркий образ или же просто не замерзнуть на ветру? Конечно, головные уборы. Passion.ru разобрался в последних тенденциях и собрал для вас 10 самых актуальных и стильных экземпляров на этот сезон.

В новый весенне-летний сезон мы забираем несколько моделей из осени. Так, с нами остаются береты и кепки газетчика. Причем вторые теперь можно найти во всех магазинах и во всех расцветках. И в клетку, и классические черные, и кожаные, и пастельно-розовые. Однако абсолютный хит — черное кепи с кожаным козырьком и фурнитурой, напоминающей морские фуражки. Что же касается беретов, то тут и вовсе ничего нового. Смело носим тот же самый, что покупали к осени.

Среди новинок, которые, впрочем, уже разлетаются как горячие пирожки — тюрбаны и повязки на голову. Атласные, вязаные, жаккардовые или хлопковые. Выбор зависит от температуры на улице и ваших предпочтений. Хочется просто добавить стильной детали к образу — выбирайте яркую графичную повязку, а если вам важнее функциональность и сохранение ваших ушей в тепле, то подойдет модель из ангоры или тюрбан крупной вязки.

Еще один подиумный тренд, который этим летом просто обязательно использовать при составлении гардероба, особенно для отпуска, — соломенные шляпы с огромными полями. Боитесь, что ветер запросто сорвет такую с головы? Не переживайте. Небольшое основание просто должно достаточно крепко облегать макушку. Зато с помощью такой шляпки будет легко спрятать от солнца и нос, и щеки, и даже плечи. А еще эта модель просто незаменима для создания богемного круизного образа.

Текст: Диана Гербер

Фото: архивы пресс-служб

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