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Белые, полупрозрачные и в мелкий горох — на какие колготки стоит обратить внимание в этом сезоне

Споры вокруг колготок, кажется, не утихнут среди модного сообщества никогда. Одни их вообще не признают, вторые рекомендуют носить только черные плотные или полупрозрачные модели, а третьи пытаются оспорить и ту и другую позицию. Правда такова: жертвовать своим здоровьем в угоду красоте неразумно, а выглядеть хорошо можно в любых колготках, если они подобраны грамотно. Passion.ru рассказывает, как это сделать, на примере «базовых» и актуальных моделей.

Телесные

Если телесные колготки были созданы, значит, это кому-нибудь нужно. Неважно, что говорят о них некоторые фэшионисты, ведь в конце концов существует такая вещь, как дресс-код. Кроме того, опытные стилисты выступают за соблюдение цветовой гаммы. Так, если вы решили одеться в платье яркого или светлого цвета, то и колготки обязательно должны быть светлыми.

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Valentino

Фото: Vogue
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Следует выбирать телесные колготы, максимально соответствующие оттенку вашей кожи. В большинстве магазинов, и особенно в специализированных, есть возможность открыть упаковку. Сравните цвет изделия со своим запястьем, которое наиболее совпадает по оттенку с кожей на ногах. Если колготки оказались для вас слишком желтыми или бронзовыми, брать их, определенно, не стоит. Озаботьтесь поиском идеального варианта и смело носите, когда это необходимо.

Черные: плотные и полупрозрачные

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Saint Laurent

Фото: Vogue
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Миф о том, что черные плотные колготки можно надевать с чем угодно, — неправда. Такой вариант будет уместен, если вы выбираете не менее плотную одежду насыщенных или приглушенных оттенков — скажем, джинсы, кожу или толстый трикотаж. Для холодного сезона темные колготы свыше 70 ден действительно чаще всего оказываются универсальными. Однако, если вы адаптируете для зимы легкие, летящие ткани, плотные колготки могут запросто испортить ваш вид. В таких случаях лучше отдавать предпочтение колготкам полупрозрачным.

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Saint Laurent

Фото: Vogue
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Черные полупрозрачные колготки хороши минимум по двум причинам. Во-первых, они обладают стройнящим эффектом; а во-вторых, сочетаются и с легкими, и с плотными текстурами. Полупрозрачные колготы прекрасно смотрятся и с вечерними платьями. Часто такое сочетание демонстрирует на своих показах бренд Saint Laurent. Поэтому не стоит пренебрегать теплым слоем, собираясь на вечеринки, коктейли или презентации. Выбирать черные колготки стилисты рекомендуют матовые, с минимальным содержанием перламутра.

В мелкий горох

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Alexandre Vauthier

Фото: Vogue
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Черные колготки в горошек, как ни странно, тоже достаточно универсальны. Чуть более интересны, чем полупрозрачные, но менее нарядны, чем колготки с другими принтами. Мелкий горох хорошо сочетается с джинсой, трикотажными платьями, шифоновыми текстурами и, что немаловажно, визуально не увеличивает ногу. Так что, если такой формат уместен на работе, непременно поэкспериментируйте: колготки в горошек могут стать очень женственной, легкой и игривой деталью в вашем повседневном образе.

Белые

Белые колготки — настоящий тренд этого сезона. Ассоциирующиеся у нас прежде со школой, сегодня они изменили свое звучание. Произошло это во многом благодаря Карлу Лагерфельду, креативному директору Chanel: на показе Модного дома белые колготки стали рефреном и были представлены в самых различных сочетаниях.

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Chanel

Фото: Vogue
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В повседневной жизни такие колготы не следует надевать с чем-то экстраконтрастным, например с черными ботинками: так вы не только визуально увеличите ширину ноги (а белые колготки этим, увы, грешны), но и укоротите ее. Выбирать стоит более нейтральные переходы.

Если вы все-таки боитесь уйти в школьную тематику, сочетайте белые колготки с чем-то более дерзким — скажем, с кожаной юбкой или платьем. Или выбирайте ту длину, которая покажет лишь небольшую часть колгот, тогда акцент сместится на одежду.

Цветные: графит, мокко, бордо

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Chloe

Фото: Vogue
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Плотные колготки приглушенных цветов сегодня актуальны и будут хорошо смотреться с тонами и текстурами зимней одежды — с шерстью, хлопком и кашемиром. Имейте в виду, что цветные колготы имеют свойство визуально увеличивать ногу, и, если по этому поводу есть переживания, выбирайте для себя длину миди.

С принтом

Осенне-зимние показы представили нам всевозможные варианты принтов на колготках: был и леопард — в аутентичной окраске и цветной, и абстрактный рисунок, и реализм, и поп-арт, и клетка…

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Versace

Фото: Vogue
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Здесь следует понимать, что такие колготы — это уже не просто аксессуар, который вас согревает, а самостоятельный и достаточно яркий элемент одежды. Поэтому, если вы не волнуетесь насчет той части ног, которая будет видна (принт все-таки увеличивает ширину) и не против внимания, обязательно опробуйте тренд на себе, выбирая, в противовес колготкам, максимально нейтральный верх. И не бойтесь экспериментировать — когда еще носить такие колготки, если не сейчас?

Текст: Алена Важенина

Фото: Vogue.ru

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