Белые, полупрозрачные и в мелкий горох — на какие колготки стоит обратить внимание в этом сезоне

Черные колготки в горошек, как ни странно, тоже достаточно универсальны. Чуть более интересны, чем полупрозрачные, но менее нарядны, чем колготки с другими принтами. Мелкий горох хорошо сочетается с джинсой, трикотажными платьями, шифоновыми текстурами и, что немаловажно, визуально не увеличивает ногу. Так что, если такой формат уместен на работе, непременно поэкспериментируйте: колготки в горошек могут стать очень женственной, легкой и игривой деталью в вашем повседневном образе.

Белые

Белые колготки — настоящий тренд этого сезона. Ассоциирующиеся у нас прежде со школой, сегодня они изменили свое звучание. Произошло это во многом благодаря Карлу Лагерфельду, креативному директору Chanel: на показе Модного дома белые колготки стали рефреном и были представлены в самых различных сочетаниях.