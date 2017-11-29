Passion.ru поздравляет вас, дорогие читательницы, с началом календарной зимы и советует как можно скорее утеплить гардероб! Не видите смысла в новой шубе? А как насчет новых теплых и модных ботинок? Ведь обуви много не бывает. Освобождайте полки — мы нашли для вас 5 отличных вариантов на эту зиму.

Грубые ботинки Рок, гранж и бойфренд-стайл обязывают нас, женщин, учиться адаптировать классические мужские модели к женскому гардеробу. Бушлаты и парки мы носить уже научились. Пришло время берцев. Впрочем, дизайнеры уже придумали массу женственных альтернатив, ведь мы все-таки не хотим выглядеть, как подруги байкеров. Этой зимой обратите внимание на модели на устойчивом каблуке и массивной подошве. Такие не промокнут и не будут скользить. Дополнительная фурнитура, например, цепи, заклепки и ремешки, станет определенным бонусом к стилю.

Ботинки Mascotte, 11 990 руб.

Луноходы Мода на космическую обувь возвращается! Почувствуйте себя героиней фильма «Время первых» в стильной дутой паре. Кстати, носить «луноходы» можно не только со спортивной одеждой. Конечно, для длинной шубы они не пара, но могут смотреться очень интересно в сочетании, например, с укороченной дубленкой или приталенным пуховичком. Кроме того, такая обувь обеспечивает стопроцентную защиту от холода, так как обычно изготавливается из самых технологичных материалов. И никакие -30 вам не страшны!

Луноходы Premiata, цена по запросу

Спортивная обувь Спортшик остается трендом сезона. Кроссовки с мехом перестают быть атрибутом исключительно спортивных образов на каждый день. Теперь в, казалось бы, некрасивой, неженственной обуви выходят даже в свет! Если вам хватит смелости, носите спортивную зимнюю обувь с платьями и юбками. Для приверженцев классики — идеальная комбинация, например, Timberland плюс джинсы скинни и свитер с оленями.

Ботинки Timberland, 22 950 руб.

Высокие сапоги Зимой сложно оставаться женственной, особенно если хочется завернуться в несколько слоев одежды. Поэтому мы не советуем совсем отказываться от некоторых деталей гардероба, которые способны добавить образу легкости! Стильные высокие сапоги на устойчивом каблуке — как раз тот самый предмет, способный кардинально перевернуть образ. Они универсальны и хорошо смотрятся с любой верхней одеждой. Да-да! Даже с дутыми пуховиками. Просто выбирайте несколько массивные модели. И никаких шпилек!

Сапоги Respect, 10 999 руб.

Танкетка Для тех, кто все-таки не решается зимой выходить из дома на каблуках, дизайнеры придумали обувь на танкетке. Выбирая такие ботиночки, вы убиваете двух зайцев: удлиняете ногу, и сохраняется комфорт и удобство. Отдавая предпочтение обуви на танкетке, обратите внимание на тип подошвы, она не должны быть слишком высокой, а мысок — слишком массивным. Объемные детали способны сделать ногу похожей на копытце, именно поэтому стилисты не советуют приобретать обувь на платформе, если размер вашей ноги больше чем 38-й.

Сникеры Deihmann, 2499 руб.