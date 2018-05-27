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Готовимся к отпуску! Самые стильные модели багажа до 15 000 рублей

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Сумка дорожная Lipault PLUME AVENUE, 14 990 руб.
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Что нужно для идеального отпуска, кроме путевки на остров мечты? Вы, наверное, сразу подумали о купальнике и всем таком... Но нет. Первое, что вам нужно, — надежный чемодан, вместительный рюкзак или удобная сумка.

Итак, давайте разбираться, каким же должен быть идеальный чемодан.

Во-первых, определитесь с размером. Если планируете уместить в один вещи всей семьи, то подойдут чемоданы размера L. Летите одна, но на пару недель, или берете с собой одного ребенка — выбирайте чемодан размера М. А вот если планируете совсем короткий отпуск, отдайте предпочтение кабинному формату, который не придется сдавать в багаж, а потом стоять в очереди на выдачу. Вы сэкономите свое время, да и планировать гардероб научитесь, ведь лишние вещи попросту в cabin size никак не войдут.

Впрочем, летать можно не только с чемоданами. Мягкие сумки порой бывают куда более удобными. Мягкая сумка даст вам немного больше простора, если вы, например, решите приобрести несколько сувениров. Уместить их в чемодан без способности расширения окажется ох как непросто, а вот стенки сумки всегда могут принять чуть более широкую форму.

Боитесь за сохранность своих фотоаппаратов и ноутбуков? Приготовьте к полету вместительную сумку или рюкзак. Однако стоит заранее ознакомиться с требованиями авиакомпании к размеру ручной клади. При выборе сумки или рюкзака обращайте внимание на прочность покрытия. Лучше, чтобы материал помогал держать форму. А сама сумка обладала множеством потайных карманов или даже закрывалась на замочки, тогда ваши вещи точно останутся при вас.

Что же касается «чемоданных» тенденций, то не стоит загонять себя в рамки. Вы даже можете выбрать полупрозрачный чемодан. Не беспокойтесь, они всегда идут в паре с чехлом, и никто не увидит содержимое багажа. К тому же в тренде яркие краски и клетка — оставьте скучные синие и серые чемоданы дома, а на отдых отправлятесь, например, с яркой фуксией. Ведь чемодан сегодня — это не просто удобная сумка для перемещений, но и стильный аксессуар.

Текст: Диана Гербер

Фото: архивы пресс-служб

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