5 самых стильных весенних моделей сумок, которые украсят любой образ

Сумка-корзинка

Нет, это не корзинки для цветов или пикника, как может показаться на первый взгляд. Это очень крутой аксессуар на лето, который уже вошел в категорию HOT среди модниц всего мира. Да, стилизовать корзинки весьма непросто, но в сочетании с легким сарафаном в пол и соломенной шляпкой где-нибудь на берегу моря они вполне могут выглядеть уместно. А вот в городской черте сумки-корзинки лучше всего носить с летними костюмами и более строгими платьями из денима.

Кстати, такую сумку можно легко кастомизировать под себя, украсив ярким платком или добавив различных значков и наклеек.