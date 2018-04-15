5 самых стильных весенних моделей сумок, которые украсят любой образ

Круглая сумка
Круглые модели в новом сезоне пришли на смену уже поднадоевшим сетчелам. Такие мини-сундучки, конечно, сложно назвать вместительными, но смотрятся они великолепно даже в сочетании с простыми джинсами и блузой. Большинство моделей круглых сумок сделаны как cross-body, однако классические модели с маленькой ручкой также встречаются в продаже. Выбирайте сумку яркого цвета или из необычного материала. Сейчас популярны плетеные модели, модели из велюра и замши, украшенные вышивкой. Но в последнем случае это скорее вариант для вечернего выхода.
Сумка-корзинка
Нет, это не корзинки для цветов или пикника, как может показаться на первый взгляд. Это очень крутой аксессуар на лето, который уже вошел в категорию HOT среди модниц всего мира. Да, стилизовать корзинки весьма непросто, но в сочетании с легким сарафаном в пол и соломенной шляпкой где-нибудь на берегу моря они вполне могут выглядеть уместно. А вот в городской черте сумки-корзинки лучше всего носить с летними костюмами и более строгими платьями из денима.
Кстати, такую сумку можно легко кастомизировать под себя, украсив ярким платком или добавив различных значков и наклеек.
Сумка-сетка
Конечно, самая трендовая модель — сумка-авоська, однако мы решили немного поберечь ваши нервы и подобрали более спокойные варианты. Это могут быть любые модели — сумки-ведра или шоперы, облаченные в сетку из металла или ткани. Создается ощущение, будто вы несете в руках невесомую авоську, но никто не видит ее содержимое. В отличие от классических вариантов авосек, которые сейчас популярны среди молодежи, такие модели более универсальны, они могут быть уместны в комплекте с платьем и каблуками, с брючным костюмом не самого строго кроя и цвета, а также с денимом. И не стоит обращаться к streetwear, если вам не по душе этот подростковый максимализм.
Прозрачная сумка
Пластик уже несколько сезонов штурмует подиумы всех модных столиц, а теперь пришло его время покорять и улицы городов попроще. Законодательницы мод уже вовсю расхаживают с абсолютно прозрачными пакетами от Céline, однако это удовольствие явно не из дешевых. Впрочем в масс-маркете уже тоже можно найти вполне приличные модели сумок из прозрачного или полупрозрачного материала. Так же, как и в случае с сеткой, многие из них снабжены внутренней сумкой, чтобы все-таки видна была лишь она, а не ваши личные вещи. Кстати, обычно вкладыши можно достать и заменить, например, вашим любимым ярким клатчем.
Сумка-мешок
Сумки-мешки — отличный аналог уже поднадоевшей модели ведерок. Они так же вместительны и так же просты. Для того чтобы образ не казался скучным, отдавайте предпочтение сумкам со звериным окрасом, металлизированным моделям или же просто сумкам из цветной кожи. В этом сезоне в тренде пастельные оттенки желтого, розового и голубого. Впрочем, от насыщенных ягодных или фруктовых оттенков отказываться не стоит.
Такие сумки больше подходят для стиля casual и удачно смотрятся в паре с кроссовками, джинсами и тренчем. Носить их с женственными платьями не рекомендуется.
Текст: Лина Рубинштейн
Фото: архивы пресс-служб