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5 самых стильных весенних моделей сумок, которые украсят любой образ

В этом сезоне слишком сложно не стать сумочным маньяком. Отбросьте в сторону шоперы, сетчелы и тоуты! Им на смену пришли более интересные и абсолютно стильные модели. Какие? Разбираемся в этом материале.

Круглая сумка

Круглые модели в новом сезоне пришли на смену уже поднадоевшим сетчелам. Такие мини-сундучки, конечно, сложно назвать вместительными, но смотрятся они великолепно даже в сочетании с простыми джинсами и блузой. Большинство моделей круглых сумок сделаны как cross-body, однако классические модели с маленькой ручкой также встречаются в продаже. Выбирайте сумку яркого цвета или из необычного материала. Сейчас популярны плетеные модели, модели из велюра и замши, украшенные вышивкой. Но в последнем случае это скорее вариант для вечернего выхода.

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Сумка 8 (YOOX), 5550 руб.
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Сумка-корзинка

Нет, это не корзинки для цветов или пикника, как может показаться на первый взгляд. Это очень крутой аксессуар на лето, который уже вошел в категорию HOT среди модниц всего мира. Да, стилизовать корзинки весьма непросто, но в сочетании с легким сарафаном в пол и соломенной шляпкой где-нибудь на берегу моря они вполне могут выглядеть уместно. А вот в городской черте сумки-корзинки лучше всего носить с летними костюмами и более строгими платьями из денима.

Кстати, такую сумку можно легко кастомизировать под себя, украсив ярким платком или добавив различных значков и наклеек.

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Сумка Mango, 3699 руб.
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Сумка-сетка

Конечно, самая трендовая модель — сумка-авоська, однако мы решили немного поберечь ваши нервы и подобрали более спокойные варианты. Это могут быть любые модели — сумки-ведра или шоперы, облаченные в сетку из металла или ткани. Создается ощущение, будто вы несете в руках невесомую авоську, но никто не видит ее содержимое. В отличие от классических вариантов авосек, которые сейчас популярны среди молодежи, такие модели более универсальны, они могут быть уместны в комплекте с платьем и каблуками, с брючным костюмом не самого строго кроя и цвета, а также с денимом. И не стоит обращаться к streetwear, если вам не по душе этот подростковый максимализм.

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Сумка Topshop, 3800 руб.
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Прозрачная сумка

Пластик уже несколько сезонов штурмует подиумы всех модных столиц, а теперь пришло его время покорять и улицы городов попроще. Законодательницы мод уже вовсю расхаживают с абсолютно прозрачными пакетами от Céline, однако это удовольствие явно не из дешевых. Впрочем в масс-маркете уже тоже можно найти вполне приличные модели сумок из прозрачного или полупрозрачного материала. Так же, как и в случае с сеткой, многие из них снабжены внутренней сумкой, чтобы все-таки видна была лишь она, а не ваши личные вещи. Кстати, обычно вкладыши можно достать и заменить, например, вашим любимым ярким клатчем.

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Сумка Pull&Bear, 2599 руб.
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Сумка-мешок

Сумки-мешки — отличный аналог уже поднадоевшей модели ведерок. Они так же вместительны и так же просты. Для того чтобы образ не казался скучным, отдавайте предпочтение сумкам со звериным окрасом, металлизированным моделям или же просто сумкам из цветной кожи. В этом сезоне в тренде пастельные оттенки желтого, розового и голубого. Впрочем, от насыщенных ягодных или фруктовых оттенков отказываться не стоит.

Такие сумки больше подходят для стиля casual и удачно смотрятся в паре с кроссовками, джинсами и тренчем. Носить их с женственными платьями не рекомендуется.

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Сумка MM6 MAISON MARGIELA (YOOX), 9250 руб.
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Текст: Лина Рубинштейн

Фото: архивы пресс-служб

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