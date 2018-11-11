20 нескучных офисных моделей сумок для деловых женщин

Принты

В этом осенне-зимнем сезоне, как известно, балом трендов правят "дикие" принты. И если леопардовое платье или блуза уж точно будут лишними в деловом гардеробе, то вот от сумочки лучше не отказываться. Такая броская деталь освежит образ и придаст ему перчинки. Впрочем, если смелости вам все же не хватит - остановите выбор на сумках, окрашенных в технике колорблокинг, этноорнаментах или принтах-логотипах.

Красный цвет

Так повелось, что офисная сумка по определению должна быть черного цвета. Как бы не так! Осенью и зимой, когда серость захватывает улицы и сердца, нет ничего лучше, чем яркие краски в одежде и аксессуарах. Подберите свой оттенок красного, в зависимости от типа верхней одежды и цвета обуви: кому-то больше подойдет сумочка глубокого винного оттенка, а кому-то - ярко-алая.

"Змеиная" кожа

Еще один хит сезона - кожа "под питона". Такие сумки по умолчанию выглядят дорого и прибавляют образу лоска. Главное, следить, чтобы "чешуйки" не отходили, блестели и вообще сохраняли опрятный внешний вид, особенно, если сумку вы приобрели не брендовую и не из натуральных материалов.

Сложная фурнитура

Даже самую обычную черную сумку можно сделать более модной, если добавить к ней, например, яркий платок. Завяжите его вокруг ручек или закрепите как брелок. Платки можно менять в зависимости от настроения и цветовой гаммы в одежде.

Кроме того, обращайте внимание на модели сумок с различными ремешками, бантами и другой сложной фурнитурой. Во-первых, дополнительные украшения немного снижают градус строгости даже у самого объемного тоута или шоппера. А, во-вторых, просто приятно радуют глаз.

Текст: Диана Гербер

Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб