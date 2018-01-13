Мы любим повторять, что стиль кроется в деталях, однако под этими деталями чаще всего имеются в виду аксессуары или украшения. А что вы скажете, если мы предложим вам подобрать отличные и стильные носки, чтобы быть модной от самых кончиков пальцев?

В холодное время года почему-то не принято волноваться о том, что надето у вас под сапогами. Колготки с дырками, протертые носочки или тонкий капрон, который успел приобрести темный оттенок из-за окрашенной кожи, — все это вы стыдливо прячете, если вдруг приходится разуваться. Наши советы помогут вам оставаться уверенными в себе в любой ситуации.

Итак, во-первых, не забывайте ориентироваться на погоду за окном. Тонкие носки с люрексом вряд ли смогут согреть вас. Лучше отдать предпочтение все тому же люрексу, но мастерски вплетенному, например, в шерсть мериноса или в специальные технологичные материалы, которые сохраняют тепло. Да-да, модные термоноски уже стали реальностью. К этому списку, кстати, можно добавить трендовые высокие а-ля спортивные носки. Такие носим с утепленными кроссовками днем и классическими лодочками вечером. Главное, добавить в образ еще какую-либо деталь, подходящую к стилю спорт-шик: это может быть платье с молнией, брюки палаццо с заклепками или же платье-худи.

Хотите показать свой задорный нрав и легкий характер? Цветные высокие носки придумали не только для ваших дочерей. Конечно, мордочки котиков, оленей и принцесс лучше не выбирать, но почему бы не порадовать себя, например, пончиками, которые не добавят лишних сантиметров в талии. Да и вообще, пора брать пример с мужчин по всему миру, которые перестали носить исключительно классику и уже практически соревнуются, чьи носки ярче и моднее!

Еще один популярный зимний вариант — гольфины. Такие удлиненные версии носков или укороченные чулки будут как нельзя кстати на улице, если вы надели короткую юбку и оставили открытыми колени. Здесь опять же отдаем предпочтение шерсти, желательно темных оттенков: графитовому или черному.

В свободное время берем пример с героинь американских комедий и носим высокие носки-гармошки с ботинками или мягкими сапогами. Такие носочки вам просто не захочется прятать под брюками, поэтому тщательно подойдите к подбору цветовой гаммы. Она не должна идти в разрез с основными комбинациями в аутфите. Впрочем, шалости не воспрещаются.

А теперь совет для самых решительных! Вам предстоит мероприятие в помещении, но вот закрытых лодочек в гардеробе не оказалось, однако есть крутые босоножки на устойчивом каблуке? Даже не думайте надевать телесный капрон! Бегом в магазины за яркими носками. Бархат, люрекс, глиттер, сатин или же тонкая ручная вышивка — то, что нужно вам в данном случае. Главное правило — ваш педикюр и пальцы не должны просвечивать через выбранную пару носков. Виртуозы стиля могут примерить и модели с бантами, рюшами или даже стразами. Но в последнем случае помните: главное — не переборщить!