Московский ювелирный завод представил новые бриллиантовые коллекции в Московском академическом Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Гости вечера смогли по достоинству оценить качество и разнообразие бриллиантов. Представленные в элегантных шоукейсах, ювелирные изделия на протяжении всего вечера притягивали к себе восторженные взгляды.

Хозяйкой вечера была актриса Аглая Шиловская, которая приветствовала гостей вместе с членом Совета Директоров Московского ювелирного завода Валерием Морозовым.

Мария Пахарь, солистка Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, исполнила для гостей арии из произведений Джакомо Пуччини и Джузеппе Верди.

Среди гостей мероприятия были замечены Анастасия Гребенкина, Агния Кузнецова, Елена Захарова и другие.

Фото: архивы пресс-службы