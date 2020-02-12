Анна и Валерий - совместимость в любви

Совместимость имен Анна и Валерий в любовных отношениях близка к максимальной отметке. Уже с первых дней знакомства между этими двумя завязывается счастливый роман. Они буквально не могут оторваться друг от друга, стараясь каждую свободную минуту проводить вместе.

Анна беспрепятственно покоряется своему мужчине, полностью в нем растворяясь. Валерий же боготворит женщину. Он с радостью одаривает ее подарками, заваливает комплиментами.

Причиной для ссор может послужить лишь чрезмерная ревность со стороны мужчины. Несмотря на то что Анна не дает повода, Валера ревнует ее даже к друзьям. Однако это качество в будущем может спровоцировать серьезные конфликты. Валерий должен постараться не показывать этих эмоций.

Анна и Валерий - совместимость в отношениях

Обладатели имен Анна и Валерий могут построить не только счастливые любовные отношения, но и стать хорошими друзьями друг для друга. Аня всегда готова выслушать своего мужчину и дать совет в трудную минуту. А поддержка женщины - главное для Валерия в достижении поставленных целей.

Из этой пары может получиться идеальный дуэт для построения успешного бизнеса. Однако во главе должен стоять именно мужчина, так как главенствующая роль Анны может сильно принизить его достоинство. Две яркие личности, объединив все свои старания и силы вместе, смогут добиться невероятных успехов.

Анна и Валерий - совместимость в сексе

А вот что касается интимных отношений, то здесь у парочки могут возникнуть некоторые трудности. Дело в том, что к сексу Аня и Валера относятся абсолютно по-разному. Для мужчины секс занимает первое место в построении счастливой семьи. Он готов пожертвовать даже важной деловой встречей ради близости со своей любимой. В пастели Валерий предпочитает сильную страсть. Ему чужды длительные ласки и нежности.

Что касается Анны, то для нее, наоборот, важна именно прелюдия. Она не готова к интимной близости здесь и сейчас. Кроме того, женщина старается всегда планировать секс.

Такой разный взгляд на сексуальные отношения может отрицательно сказаться на дальнейшей совместной жизни влюбленных. Казалось бы, такие счастливые и любящие друг друга Анна и Валерий, но абсолютно разные в постели.

Чтобы в будущем все не усложнять, одному из пары придется постоянно подстраиваться под другого.

Анна и Валерий - совместимость в браке

Если Анна и Валерий смогут преодолеть трудности интимного плана, найдя какой-то компромисс, то в будущем из них получится любящая семья. Даже спустя 10-20 лет эти личности не будут переставать любить друг друга.

Главенствующая роль в семье ляжет, как и положено в нашем обществе, на плечи мужчины. Он готов многим пожертвовать, чтобы в доме царила гармония, взаимопонимание, уют и любовь.

Что касается Анны, то она с радостью возьмет на себя обязанности хранительницы домашнего очага. Дома у этой семьи будет всегда чисто и тепло. Женщина с удовольствием занимается организацией ремонта, пока ее избранник выполняет роль добытчика.

Ссор, конечно, не избежать, но это является абсолютно нормальным для семейных отношений. Иногда могут происходить некоторые конфликты из-за разных вкусов. Но Валерий в подобных ситуациях старается уступать своей женщине.