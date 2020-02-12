Анна и Александр – совместимость в любви

Обычно Ани – застенчивые особы, которые самостоятельно никогда не отважатся на какую-либо активность. Отчаянные и смелые поступки для них не характерны. И это объяснимо. Девушки с этим именем обладают настоящей женственностью и романтичностью. Им кажется, что в мужчинах живут рыцари, способные на красивые подвиги ради них. Мимолетные отношения для Анны – это моветон. В представителях сильной половины человечества они ищут прежде всего спутника жизни, а не развлечение на время. Поиски Ани обычно заканчиваются, когда она встречает Александра. Мужчины с этим именем крайне решительны и напористы, скромность и застенчивость – это не про них. Если Александр на что-то решается, он обязательно доводит дело до логического завершения. В любви он стремится не бросать слова на ветер, а доказывать поступками, на что способен. Ане же как раз того и надо. Поэтому завоевать ее сердце проще простого.

Анна и Александр – совместимость в отношениях

Отношения этой пары можно назвать крайне странными. Ведь оба с разных планет. Союз Анны и Александра со стороны кажется партнерством двух независимых и гордых людей, которые не будут идти на поводу у своих эмоций.

Отношения обычно не развиваются поступательно. Несмотря на то что Саши и Ани – абсолютно непохожие друг на друга люди, они будут дополнять друг друга и сосуществовать вполне гармонично на одной территории. Однако обоим следует проявлять недюжинное терпение для того, чтобы постараться понять мотивацию поступков друг друга.

Если на начальной стадии обоим кажется, что благодаря влюбленности и уважению они могут добиться многого, то впоследствии этого может оказаться недостаточно.

В отношениях Александр будет стараться склонить Анну на свою сторону, может спорить и доказывать свою правоту. Его избранница же крайне категорично может отнестись к этому, но на первых порах готова будет подстраиваться под своего партнера, сводить все в шутку. К слову, чувство юмора, которое будет присутствовать в этой паре, может спасти их от разлуки.

Анна и Александр – совместимость в сексе

Женщины, обладательницы имени, в сексе крайне романтичны. Им важно, чтобы партнер проявлял ласку, не был грубым и категоричным, чтобы доминировал, но, тем не менее, не забывал и подчиняться воле своей избранницы.

Александру же этого вовсе не хочется. Он привык быть завоевателем, не хотел бы следовать каким-то шаблонам и вписываться в рамки. Бразды правления, по его мнению, мужчина должен в интимной близости забирать себе. А где завоевательские мотивы, там и власть, подчинение.

Анна и Александр – совместимость в браке

Если на первых порах отношения могут развиваться вполне гармонично, то в браке Анна и Александр непременно столкнутся со сложностями. В частности, категоричность женщины и желание спорить, отстаивая свою точку зрения, может сыграть злую шутку. Мужчина такую прыткость может воспринять как вызов и начнет обороняться.

В лучшем случае, если оборона будет пассивной – к примеру, в виде ухода в себя, свои эмоции. В худшем, если активной – споры, ругань и выяснение отношений. Александры крайне темпераментны, поэтому терпеть нападок женщины не намерены.

Еще одной проблемой может стать несовместимость в жизненных позициях. Ани нередко витают в облаках и мечтают о чем-то неизбывном. Саши же по-мужски тверды и приземленны. Какие-то надуманные проблемы жены они будут склонны рубить на корню.

Спасет от разрушения этот союз только взаимная мудрость и грамотная расчетливость.