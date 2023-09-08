Звезды, которые бесят больше всего

Кто из отечественных знаменитостей вас раздражает больше остальных?

Бывает, что смотришь на фото человека в соцсетях и думаешь: «Как же он меня бесит!» И к знаменитостям это тоже относится!

Некоторые отечественные звезды пользуются особой народной «славой». И еще бы! Они вечно устраивают скандалы, делают резкие высказывания и становятся участниками странных событий. Однако постоянные интриги в какой-то момент начинают сильно надоедать. Так давайте выберем медийную персону, которая раздражает вас больше всего.