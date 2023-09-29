16:17, 29 сентября 2023
Самый опасный знак зодиакаКакой знак зодиака пугает вас сильнее всего?
А вы верите в гороскопы? Есть ли у вас любимый знак зодиака? Или это все ерунда?
Даже если вы не считаете астрологию наукой, вы точно хотя бы раз в жизни читали гороскоп.
Не важно, понимаете вы в созвездиях или нет, давайте поиграем! Выберем самый опасный знак зодиака. Кто-то будет ориентироваться на знания и описание характеров, а кто-то – на статистику знакомых и личный опыт.
Итак, кто же самый неприятный тип? Выясним, кого из зодиакального круга вы хотели бы повстречать меньше всего.