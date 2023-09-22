Кто из звезд мог бы стать вашим супругом

14:13, 22 сентября 2023
Кто из звезд мог бы стать вашим супругомЗа кого из знаменитостей вы бы вышли замуж?
Люди часто следят за жизнью медийных персон, однако иногда это увлечение перерастает во что-то большее... Некоторые фанаты испытывают особые чувства к своим кумирам и даже мечтают связать себя с ними узами брака. Только вот далеко не все звезды производят впечатление примерных семьянинов. Кого-то нам хочется просто однажды увидеть вживую, а с кем-то – действительно пойти под венец. Так давайте выясним, кто из знаменитых актеров или певцов мог бы стать вашим мужем.