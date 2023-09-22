Кто из звезд мог бы стать вашим супругом

За кого из знаменитостей вы бы вышли замуж?

Люди часто следят за жизнью медийных персон, однако иногда это увлечение перерастает во что-то большее... Некоторые фанаты испытывают особые чувства к своим кумирам и даже мечтают связать себя с ними узами брака. Только вот далеко не все звезды производят впечатление примерных семьянинов. Кого-то нам хочется просто однажды увидеть вживую, а с кем-то – действительно пойти под венец. Так давайте выясним, кто из знаменитых актеров или певцов мог бы стать вашим мужем.