Звезды, которые развелись с мужьями после их измены и ни разу не пожалели об этом

Виктория Дайнеко

Певица развелась с мужем несколько лет назад. И только недавно публично рассказала, что поводом стала его измена. До этого артистка, да и сам экс-супруг, уверяли, что не сошлись характерами и представлениями о семье. По словам Дайнеко, именно ей пришлось нести ответственность за родившуюся дочь. Девушка на время оставила сцену, а положиться материально на мужа не могла — барабанщик Дмитрий Клейман перебивался редкими заработками. Более того, будучи беременной Дайнеко почувствовала интерес мужа к ее подруге, которая только развелась с собственным супругом. Дайнеко вспоминает, что та буквально липла к ее мужчине, который собирался стать отцом. Тот же записал поклонницу в адресную книгу телефона как «Барабаны»... В общем, певица дала непутевому мужу от ворот поворот и воспитывает дочь Лидию самостоятельно. Она даже не требует с музыканта алименты, говорит, что куда важнее для нее, чтобы он общался с дочерью. Вновь женатый барабанщик, по словам певицы, делает это не слишком часто.

Рита Дакота

Певица ушла от мужа с маленькой дочерью на руках. Как в том анекдоте, она узнала о многочисленных изменах мужа последней. По ее словам, Влад Соколовский изменял ей все время после свадьбы, не стесняясь приводить любовниц даже в их дом. Певица столкнулась с непониманием аудитории, неужели она ничего не подозревала? Или все понимала, но сознательно закрывала глаза? Дакота не уставала объяснять: в ее картине мира партнеры не изменяют друг друга. По словам певицы, порой женщины до последнего не знают об интрижках мужа, просто потому что не допускают такого расклада. Глаза на происходящее девушке открыла знакомая, которая как бы ненароком обмолвилась, что Влад приглашал ее в сауну, но она отказалась... Дакота охотно делилась подробностями развода со своими подписчиками, чем вызвала бурю негодования у бывшего супруга. Впрочем, довольно быстро они оба наладили личную жизнь и вместе занимаются воспитанием общей дочери.