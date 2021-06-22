Звезды, которые развелись с мужьями после их измены и ни разу не пожалели об этом
Ани Лорак
Решение о разводе не всегда дается просто. Порой женщины закрывают глаза на очевидные вещи и до последнего не хотят верить фактам. Так, Ани Лорак долгое время не принимала на веру слухи о том, что муж ей изменяет. Хотя ролики, снятые в ночных клубах Киева, были красноречивей слов. На все упреки Мурат Налчаджиоглу заверял, что на видео якобы не он или пытался неуклюже шутить: «А разве там не ты? Я думал, ты!». Такие подробности артистка со слезами на глазах рассказывала в программе Бориса Корчевникова. Лорак добавила, что брала для мужа огромный кредит на развитие его бизнеса, делала все, чтобы семье жилось лучше. Он же отказался переехать вслед за ней и дочерью в Москву, предпочитая оставаться в Киеве, где его и уличали в постоянных интрижках. Лорак решилась на развод только спустя несколько лет.
Певица не препятствует общению бывшего мужа с дочерью, а душевные раны залечивала, ударившись с головой в работу.
Фото: GlobalLookPress
Екатерина Кузнецова
Звезда сериала «Кухня» была замужем за коллегой Евгением Прониным. Красивая пара познакомилась на съемках одного из сериальных проектов. Вскоре молодые люди поженились и переехали в загородный таунхаус. Известие об их разводе стало для поклонников громом среди ясного неба. Первое время Кузнецова воздерживалась от комментариев, но затем сделала исключение для шоу одного из телеканалов. Актриса, не вдаваясь в подробности, рассказала, что узнала об измене мужа. Мыслей о том, чтобы простить, не было. Для Екатерины измена равна предательству. Пронин просил прощения и до конца не верил, что красавица-жена уйдет. Но именно так она и сделала. Сейчас актер вновь женат, а Екатерина счастлива с другим. Ее новым избранником стал спортсмен, серфер Максим, с коллегами Кузнецова зареклась строить отношения.
Фото: GlobalLookPress
Виктория Дайнеко
Певица развелась с мужем несколько лет назад. И только недавно публично рассказала, что поводом стала его измена. До этого артистка, да и сам экс-супруг, уверяли, что не сошлись характерами и представлениями о семье. По словам Дайнеко, именно ей пришлось нести ответственность за родившуюся дочь. Девушка на время оставила сцену, а положиться материально на мужа не могла — барабанщик Дмитрий Клейман перебивался редкими заработками. Более того, будучи беременной Дайнеко почувствовала интерес мужа к ее подруге, которая только развелась с собственным супругом. Дайнеко вспоминает, что та буквально липла к ее мужчине, который собирался стать отцом. Тот же записал поклонницу в адресную книгу телефона как «Барабаны»... В общем, певица дала непутевому мужу от ворот поворот и воспитывает дочь Лидию самостоятельно. Она даже не требует с музыканта алименты, говорит, что куда важнее для нее, чтобы он общался с дочерью. Вновь женатый барабанщик, по словам певицы, делает это не слишком часто.
Рита Дакота
Певица ушла от мужа с маленькой дочерью на руках. Как в том анекдоте, она узнала о многочисленных изменах мужа последней. По ее словам, Влад Соколовский изменял ей все время после свадьбы, не стесняясь приводить любовниц даже в их дом. Певица столкнулась с непониманием аудитории, неужели она ничего не подозревала? Или все понимала, но сознательно закрывала глаза? Дакота не уставала объяснять: в ее картине мира партнеры не изменяют друг друга. По словам певицы, порой женщины до последнего не знают об интрижках мужа, просто потому что не допускают такого расклада. Глаза на происходящее девушке открыла знакомая, которая как бы ненароком обмолвилась, что Влад приглашал ее в сауну, но она отказалась... Дакота охотно делилась подробностями развода со своими подписчиками, чем вызвала бурю негодования у бывшего супруга. Впрочем, довольно быстро они оба наладили личную жизнь и вместе занимаются воспитанием общей дочери.
Комментарий специалиста: что делать, если вам изменили
Важно понимать, что измена — это травма для того, кому изменили, точнее, травма привязанности. Соответственно, переживание измены строится похожим образом с посттравматическим стрессовым расстройством: повышается общий уровень тревоги, снижается ощущение безопасности, периодически появляются флешбэки (повторяющиеся и навязчивые образы травмирующего события), которые часто провоцируются определенными триггерами: будь то опоздание с работы, выключенный телефон и т.д. Настоятельно рекомендую проработать эту травму с психологом (если вы решили не разводиться).
Причем какую-то часть работы полезно сделать вдвоем с супружеским терапевтом, какую-то по отдельности в личной терапии. Личная терапия при этом будет полезна не только тому, кому изменили, но и тому, кто изменил, и даже тому, с кем изменили.
Что делать, если вам изменили? По возможности старайтесь понять, что вы чувствуете. Для этого как можно более подробно описывайте свои эмоции как партнеру, так и самому себе. Попробуйте притормаживать процесс выплеска эмоций, чтобы было меньше реактивности и больше осознанности, постарайтесь выявить, что послужило триггером в каждом конкретном случае. Если партнер пытается узнать о ваших чувствах, попробуйте их ему объяснить, не закрывайтесь. При обсуждении измены полезно обсуждать чувства и мотивы, которые привели к сложившейся ситуации. И абсолютно не полезны разговоры про интимные подробности измены, поскольку это дает дополнительную почву для травматизации.
Подумайте, какие поступки, слова партнера могли бы хоть немного восстановить ваше доверие к нему? Что могло бы восстановить баланс сил? Супружеские терапевты даже порой предлагают паре придумать условный штраф, который платит провинившийся, чтобы загладить вину. Тут все сильно упирается в наши базовые установки в отношении доверия. Кто-то считает, что партнер, изменивший один раз, непременно будет изменять снова. Поэтому доверять ему бессмысленно. Кто-то, напротив, верит, что каждый может оступиться и все мы заслуживаем второго шанса. Разумеется, люди, придерживающиеся первой и второй точек зрения, будут очень по-разному относиться к возможности восстановить доверие и близость после измены. И естественно, что работа терапевта с ними строится также очень по-разному.
_Фото: GlobalLookPress, Instagram Екатерины Кузнецовой и Ани Лорак
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