Знания — сила: как заработать на булавки и Мальдивы при помощи своей экспертизы
Иван Шелевей
Основатель компании Birch, которая занимается производством и продюсированием онлайн-курсов
Любое знание, умение делать что-то всегда пригодится. В вашем саду цветут изысканные клумбы, а у соседей не приживаются даже одуванчики? Вы знаете, как из имеющихся продуктов создать шедевральный ужин, а для многих проблема разогреть полуфабрикат? Вы классный психолог, таролог, специалист по тайм-менеджменту – да кто угодно? Важно, что у вас есть знания, за которые люди готовы платить, и свой блог. Так почему бы не зарабатывать с удовольствием на том, что вам интересно?
Да кому я нужна?
Это очень правильный вопрос, с которым сталкивается каждый человек, решивший продать свой интеллектуальный продукт. И ответить себе на него нужно честно. Если говорить о показателях, то ER (рейтинг вовлеченности аудитории вашего блога) должен быть хотя бы больше 2 (проверить можно на LiveDune).
Чем меньше подписчиков, тем выше будет ER. В маленьких блогах обычно сидят друзья и знакомые, которые к вам лояльны и готовы поддержать практически любую беседу. Чем больше блог, тем больше работы с аудиторией за тот самый ER.
Можно и без цифр: если читатели активно комментируют, задают вопросы, просят нового контента и пишут личные сообщения, значит, есть аудитория, с которой можно начинать работать. Даже 50 живых и активных подписчиков – это нормальная база для старта.
С чего начать
Монетизация знаний эксперта, как правило, начинается с консультаций. Вы в индивидуальном порядке рассказываете конкретному человеку, как, например, выращивать орхидеи или сепарироваться от родителей. Консультация – наиболее простой и безопасный жанр: работая один на один, вы можете быстро подстроиться под запрос клиента и принести ему максимальную пользу.
Чуть сложнее вебинары для группы людей. Тут уже нужно заранее продумать сценарий, построить логику повествования, позаботиться о том, чтобы клиенты с разным уровнем осведомленности получили что-то полезное. Видя реакцию людей, спикер может на ходу корректировать тему, чтобы удержать внимание аудитории.
Консультации и вебинары могут быть платными или проводиться за донаты. А могут быть бесплатными с целью набрать аудиторию или «прогреть» ее и привести к покупке основного продукта.
Фото: freepik.com
В процессе общения с живыми клиентами постепенно собирается линейка продуктов. Например, стилист может проводить разбор гардероба, сопровождать на шопинг, собирать образ под событие, проводить обучающие вебинары по подбору одежды для определенных типов фигуры.
Плата за успех
Полезные вебинары хорошо привлекают аудиторию. Но вместе с лояльными подписчиками приходят хейтеры. С одной стороны, это хороший сигнал: вас заметили. С другой – эти ребята сильно портят настроение и могут довести до полного выгорания.
Нападки будут и по поводу контента, и по поводу уровня профессионализма; отдельно люди выскажутся о том, как безвкусно вы одеты и как нелепо выглядят ваша прическа и запятая в первом абзаце последнего поста.
Отвечать стоит только по фактам. Кто-то сомневается в вашей квалификации? Покажите диплом. Кто-то называет вас шарлатаном? Покажите скрины отзывов после консультаций, вебинаров или других ваших советов. Обычно отзывы помечают хештегом, чтобы по одному клику увидеть, что вы приносите реальную пользу. Если у вас от природы железобетонные нервы, вы просто игнорируете хейтеров: собаки лают, караван идет. Но большинству все-таки стоит обратиться к психологу, чтобы научиться закрываться от потока неконструктивного негатива. В противном случае желание идти дальше погибнет под шквалом комментариев «диванных экспертов». Чем известнее вы и ваш блог, тем больше будет хейтеров. Это нормально.
А не помарафонить ли мне?
В определенный момент появляется понимание, что проект можно масштабировать: уже не вебинар проводить, а запустить обучающий курс или марафон. Идея записать один раз контент, а потом долго и счастливо на нем зарабатывать без особого труда кажется очень соблазнительной. И вот тут начинаются первые серьезные сложности.
Фото: freepik.com
Во-первых, марафон не консультация, где можно быстро подстроиться под определенного человека. Содержание обучающего курса или марафона должно быть структурированным, последовательным, учитывать разный уровень подготовки пользователей. Кроме того, польза от него должна быть понятна и измерима. Удерживать интерес к курсу тоже непросто, но надо. Ведь если вы не замотивируете людей слушать все уроки и выполнять все задания, они не получат обещанный результат и напишут плохие отзывы.
Во-вторых, обойтись только качественным контентом можно только на первых порах. А дальше нужны студия для записи, монтаж, реклама продукта и техническая поддержка. И все это команда. Всем этим людям нужно будет ставить задачи, контролировать результат и еще нести перед ними финансовую ответственность. Готовы ли вы к роли руководителя, который разобрался в технологиях, налогах, договорах, финансах и т.д.?
Снимаем розовые очки и начинаем работать
После того как оборот достигает нескольких сот рублей в месяц, работы и ответственности становится кратно больше. Миф о том, что информационный бизнес – это веселая работа между всяческими приятными мероприятиями, очень далек от реальности.
Как только вы становитесь заметным экспертом, на вас обрушиваются предложения от разных продюсеров. Они предлагают избавить вас от организационных хлопот и в разы увеличить вашу прибыль.
Делегировать кому-то техническую сторону работы и продажи, а самому сосредоточиться на продукте – сама по себе хорошая идея. Но не все продюсеры одинаково полезны.
Проведите собеседование с 5–10 кандидатам и обязательно спросите, каким они видят развитие проекта через полгода, год и дальше. Какие у них есть кейсы, подтверждающие, что они умеют работать на длительную перспективу. Иначе может получиться так, что разово вы заработаете больше, но затем доходы будут падать. Для любого продукта нужна стратегия.
Опытные продюсерские компании, в свою очередь, тоже не со всеми готовы работать. И дело не столько в том продукте, который хочет продавать эксперт, сколько в его упорстве и трудоспособности. На практике оказывается, что кому-то на самом деле достаточно дохода в размере 100–150 тысяч рублей. Так сказать, заработать на булавки. Но Мальдивы более чем реальны, главное – задаться целью.
_ Фото: freepik.com_