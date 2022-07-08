Знания — сила: как заработать на булавки и Мальдивы при помощи своей экспертизы

Чем меньше подписчиков, тем выше будет ER. В маленьких блогах обычно сидят друзья и знакомые, которые к вам лояльны и готовы поддержать практически любую беседу. Чем больше блог, тем больше работы с аудиторией за тот самый ER.

Можно и без цифр: если читатели активно комментируют, задают вопросы, просят нового контента и пишут личные сообщения, значит, есть аудитория, с которой можно начинать работать. Даже 50 живых и активных подписчиков – это нормальная база для старта.

С чего начать

Монетизация знаний эксперта, как правило, начинается с консультаций. Вы в индивидуальном порядке рассказываете конкретному человеку, как, например, выращивать орхидеи или сепарироваться от родителей. Консультация – наиболее простой и безопасный жанр: работая один на один, вы можете быстро подстроиться под запрос клиента и принести ему максимальную пользу.

Чуть сложнее вебинары для группы людей. Тут уже нужно заранее продумать сценарий, построить логику повествования, позаботиться о том, чтобы клиенты с разным уровнем осведомленности получили что-то полезное. Видя реакцию людей, спикер может на ходу корректировать тему, чтобы удержать внимание аудитории.

Консультации и вебинары могут быть платными или проводиться за донаты. А могут быть бесплатными с целью набрать аудиторию или «прогреть» ее и привести к покупке основного продукта.