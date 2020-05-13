Жизненные уроки, которые обязательно нужно усвоить женщинам в 30, 40 и 50 лет
Если вам немного за 30
Если в возрасте 23-29 лет большинство представительниц прекрасного пола интересует, что о них подумают окружающие и как стать «Мисс Совершенством», чтобы утереть нос завистницам, то у дам постарше переживания уже куда более серьезные. Так какие же жизненные уроки им необходимо пройти (и усвоить), чтобы дальше все сложилось самым наилучшим для них образом?
Основные правила:
- Молодость проходит быстро, а внутренняя красота остается с вами надолго. Даже с учетом современных технологий мало кому удается сохранить молодость и свежесть на долгие годы (нет более удручающего зрелища, чем отчаянно молодящаяся женщина в возрасте), поэтому позаботьтесь о саморазвитии и самосовершенствовании, чтобы у вас было что-то еще помимо модельной внешности. Тогда вы будете самодостаточны, притягательны и очаровательны вне зависимости от цифры в паспорте.
- Можно обойтись без самокритики. Не будьте к себе слишком строги и помните, что все люди допускают ошибки, это нормально. Другое дело, как они потом их исправляют и что предпринимают для того, чтобы не совершать подобные промахи в будущем. Поэтому если у вас что-то не получилось сейчас, не корите себя, а пробуйте снова и снова, пока не получите желаемый результат. Но помните, что лучшее — враг хорошего и, возможно, вам стоит присмотреться к тому, что у вас есть на данный момент, а не растрачивать силу и энергию на призрачный идеал.
- Жалость — это не любовь. Некоторые дамы за 30 жалуются на неудачные романы, удивляясь тому, что все их отношения словно развиваются по одному и тому же сценарию. При этом многие из них не понимают, что сами того не осознавая, заранее программируют себя на это. Например, некоторые женщины путают любовь и жалость и зачастую связывают свою судьбу с неподходящим человеком лишь потому, что однажды решили протянуть ему руку помощи и взяли на себя часть его проблем. В итоге счастливого союза не получается, со временем они начинают понимать, что довольствуются малым, а могли бы влюбиться по-настоящему и испытать всю гамму чувств с кем-то другим.
- Любой опыт бесценен, но лучше обойтись без негатива. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что опыт в нашей жизни дается не просто так, однако в большинстве случаев лучше все же учиться на чужих ошибках и попробовать обезопасить себя от каких-то негативных моментов. И вам проще, и исправлять потом так называемые ошибки молодости не придется.
- Прошлое пускай остается в прошлом. Чтобы у вас ни произошло в прошлом, постарайтесь, чтобы оно не мешало вашему настоящему (и, соответственно, будущему). Очень многие знаменитые и успешные женщины признаются, что несмотря на неудачи и неурядицы в прошлом, они смогли не опустить руки и стали теми, кем они являются на данный момент. Поэтому не позволяйте другим людям отравлять вам жизнь, не цепляйтесь за прошлое и смело идите к своей цели (даже если окружающие твердят вам, что ваши мечты неосуществимы и у вас все равно ничего не получится).
Фото: pixabay.com
40-летние дамы
У дам «в самом расцвете сил» тоже есть переживания, которые иногда мешают им жить в собственное удовольствие. Психологи рекомендуют таким барышням не забывать, что вместо того, чтобы прислушиваться к советам окружающих, лучше сосредоточиться на собственных желаниях и потребностях. И тогда не придется жалеть об упущенных возможностях и о том, что все пошло в вашей жизни не так, как вы когда-то мечтали.
Основные правила:
- Держать все под контролем? Зачем? Некоторые 40-летние особы полагают, что они должны держать абсолютно все под контролем, и очень расстраиваются, если вдруг что-то идет не по плану. Просто смиритесь с тем, что есть какие-то моменты, которые не зависят от вас, поэтому ослабьте свой контроль и доверьтесь интуиции (зачастую Вселенная подает вам вполне красноречивые знаки, если вы будете чаще обращать на них внимание, то очень скоро добьетесь своих целей).
- Компромиссы находить сложно, но можно. Научитесь идти на уступки и проявляйте дипломатию всякий раз, когда вам захочется выяснить отношения и спровоцировать скандал. Психологи напоминают, что «сжечь мосты» вы всегда успеете, но если вдруг вам потом придется обращаться к этому же человеку, есть вероятность, что он откажется вас даже выслушать. Ситуации бывают разные, и какими бы гармоничными вам ни казались ваши отношения, постарайтесь возникающие разногласия решать мирным путем, не доводя до конфликтов. Будьте мудрой женщиной — и тогда в вашей жизни будет все именно так, как вы бы того и хотели.
- От токсичных людей лучше избавляться сразу же. Даже если вам неловко расставаться с человеком, но если вы понимаете, что он буквально отравляет вашу жизнь, тогда нужно сократить общение с ним до минимума или вовсе разорвать отношения. Не терпите что-то лишь потому, что кому-то может показаться невежливым ваше поведение, поступайте так, как считаете нужным, чтобы сохранить комфорт и душевное равновесие.
- Не все советы одинаково полезны. Безусловно, вы можете прислушаться к тому, что говорит вам близкая подруга (мама, бабушка или даже руководитель), но лишь вам в итоге принимать решение — и от него будет зависеть дальнейшее развитие событий. Живите своим умом и научитесь отвечать за свои действия. И тогда у вас не будет разочарований от того, что все могло сложиться иначе, если бы вы сделали так, как велело вам сердце, а не так, как советовал кто-то из вашего окружения. Ведь никто не может знать вас лучше, чем вы сами, поэтому и принимать решения за вас им тоже не стоит.
Фото: pixabay.com
Женщины 50+
Казалось бы, о чем могут переживать женщины, достигшие к определенному моменту статуса и положения в обществе. Однако некоторые из них действительно переживают, что слишком многое себе позволяют (вдруг кому-то это поведение может показаться фривольным — и завистников тогда уже будет не остановить). Психологи рекомендуют не впадать из крайности в крайность и поменьше слушать сплетников и недоброжелателей.
Основные правила:
- Ваша жизнь — ваши правила. Перестаньте уже наконец переживать о том, что о вас думают другие. Начните воспринимать свой возраст как вторую молодость с той лишь оговоркой, что теперь у вас больше опыта — и на многие вещи вы смотрите иначе, чем в юные годы. У вас есть определенные преимущества — силы, желание и ресурсы, чтобы осуществить свои заветные мечты, так почему бы этим не воспользоваться?
- Наслаждайтесь каждым моментом. Научитесь видеть счастье в мелочах и наслаждаться тем, что у вас есть на данный момент. Можно забыть о переживаниях и сосредоточиться на том, что доставляет вам удовольствие. Будьте честны прежде всего с самой собой, а заодно и с другими людьми, и тогда они ответят вам тем же.
- Вам столько лет, на сколько вы себя ощущаете. Когда, если не сейчас? Если вы всю жизнь о чем-то мечтали, но боялись попробовать, то сейчас у вас есть шанс это исправить (и все равно, какие цифры стоят у вас в паспорте и что подумают о вас окружающие). Подумайте наконец о себе, а не о других, и поживите в свое удовольствие. Ведь потом, как говорят, лучше вспоминать о своих поступках, чем переживать о том, что так и не решились на что-то стоящее.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!