Жизненные уроки, которые обязательно нужно усвоить женщинам в 30, 40 и 50 лет

Век живи — век учись! Не зря эту фразу знаменитого римского философа Сенеки, которая в идеале звучит как «век живи — век учись тому, как следует жить», так любили повторять учителя, да и родители от них не отставали. Они были уверены, что образованному человеку будет проще устроиться в жизни и найти свою вторую половинку. Но действительно ли это так? И какие знания должна получить женщина в 30, 40 и даже 50 лет, чтобы все у нее сложилось удачно, — в материале Passion.ru.