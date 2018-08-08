Жизнь в плюс! 7 простых способов расквитаться с долгами

Начните с малого

Разберите свои шкафы и найдите вещи, которые в идеальном состоянии (или даже новые), но по каким-то причинам вам не подошли и поэтому просто занимают место на полках. Создайте объявление на одном из сайтов купли-продаже и выставите все, от его готовы избавиться. Можно к этому процессу подключить соцсети и тогда реализация ваших товаров пройдет гораздо быстрее. Таким образом вы сможете освободиться от предметов, которые вам больше не нужны и заработать хоть не большие, но все же деньги.

Превратите хобби в подработку

А точнее, подумайте, чем бы вы еще могли заняться, чтобы это превратилось для вас в дополнительный источник дохода? Возможно, вы отлично пишете и могли бы подрабатывать копирайтером или даже стать внештатным автором в каком-нибудь СМИ. Если же у вас лучше получается управляться с соцсетями и вы знаете, как завлечь аудиторию, тогда вам стоит попробовать свои силы в качестве SMM-менеджера. А это, кстати, весьма неплохо оплачивается!

Избавьтесь от кредитов и кредитных карт

Понятно, что многие лишь обреченно вздохнут, что эта «миссия невыполнима», однако, по уверениям финансистов, нет ничего невозможного! Для начала составьте список своих долгов, чтобы точно понимать, о какой сумме идет речь. Затем обратите внимание на те пункты вашего списка, где указан наименьший долг (он должен быть в приоритете). Начните закрывать с меньших и постепенно переходите к большим платежам, так у вас не будет ежемесячно уходить деньги на оплату процентов и других расходах по кредиту.

Откройте отдельный счет для ежемесячных накоплений

Представьте, что вдруг в один момент вы остались без работы? Или, скажем, кому-то из близких понадобилась срочно ваша помощь, а у вас, увы, нет никакой подушки безопасности. Поэтому откройте отдельный счет, куда вы сможете каждый месяц переправлять необременительную для вас сумму. Поверьте, что через какое-то время это войдет у вас в привычку и вы удивитесь, насколько просто накопить внушительную сумму денег. Гораздо проще, чем просить в долг у друзей или отправляться за очередным кредитом.