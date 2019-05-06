Жить иллюзиями, искать оправдания и другие вещи, которые вам пора уже перестать делать после 35 лет

Перестать врать себе

Психологи напоминают, что к 35 годам пора перестать жить иллюзиями и честно признаться себе в своих промахах (или достижениях, если они у вас уже появились к этому времени). Не стоит успокаивать себя тем, что сейчас вы ничего не делаете лишь потому, что ждете наступления «прекрасного далека», после чего ваша жизнь изменится кардинальным образом. Не изменится! Чтобы все пошло по другому сценарию, вам нужно уже сейчас начать меняться и сосредоточиться на том, что вы еще можете успеть сделать. Помните, что есть лишь здесь и сейчас, поэтому перестаньте откладывать все на завтра или на неопределенный срок.

Ждать одобрения от окружающих

Жить с оглядкой на других, ожидая от них похвалы или внимания – не самый верный путь для тех, кто мечтает стать счастливым. К этому возрасту у вас уже должно выработаться собственное мнение, собственный стиль и привычки, которые могут и не нравиться окружающим. Но если это делает вас счастливее, то почему бы и нет? Мы не говорим о каких-то вредных или аморальных аспектах, а лишь напоминаем, что вы должны научиться отстаивать свою точку зрения, а не поддаваться на провокации или быть как все. Будьте смелее, и все обязательно получится.

Жить прошлым

Психологи утверждают, что если постоянно оглядываться назад, то можно потерять связь с реальностью и забыть о том, к чему вы стремились и каких целей хотели достичь. Безусловно, воспоминания будут греть и мотивировать вас, но они ни в коем случае не должны быть тем основным, чем вы сейчас живете. Вспоминайте о прожитых днях с благодарностью, воспринимая их как опыт и постарайтесь не совершать подобных ошибок в будущем. Не зацикливайтесь на прошлом и не упускайте возможности, которые дает вам настоящее.