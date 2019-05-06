Жить иллюзиями, искать оправдания и другие вещи, которые вам пора уже перестать делать после 35 лет

Перестать врать себе
Психологи напоминают, что к 35 годам пора перестать жить иллюзиями и честно признаться себе в своих промахах (или достижениях, если они у вас уже появились к этому времени). Не стоит успокаивать себя тем, что сейчас вы ничего не делаете лишь потому, что ждете наступления «прекрасного далека», после чего ваша жизнь изменится кардинальным образом. Не изменится! Чтобы все пошло по другому сценарию, вам нужно уже сейчас начать меняться и сосредоточиться на том, что вы еще можете успеть сделать. Помните, что есть лишь здесь и сейчас, поэтому перестаньте откладывать все на завтра или на неопределенный срок.
Ждать одобрения от окружающих
Жить с оглядкой на других, ожидая от них похвалы или внимания – не самый верный путь для тех, кто мечтает стать счастливым. К этому возрасту у вас уже должно выработаться собственное мнение, собственный стиль и привычки, которые могут и не нравиться окружающим. Но если это делает вас счастливее, то почему бы и нет? Мы не говорим о каких-то вредных или аморальных аспектах, а лишь напоминаем, что вы должны научиться отстаивать свою точку зрения, а не поддаваться на провокации или быть как все. Будьте смелее, и все обязательно получится.
Жить прошлым
Психологи утверждают, что если постоянно оглядываться назад, то можно потерять связь с реальностью и забыть о том, к чему вы стремились и каких целей хотели достичь. Безусловно, воспоминания будут греть и мотивировать вас, но они ни в коем случае не должны быть тем основным, чем вы сейчас живете. Вспоминайте о прожитых днях с благодарностью, воспринимая их как опыт и постарайтесь не совершать подобных ошибок в будущем. Не зацикливайтесь на прошлом и не упускайте возможности, которые дает вам настоящее.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Искать оправдания
Это в молодом возрасте вы могли придумать сотню оправданий, лишь бы вежливо отказать человеку, не задев его чувства. Однако к 35 годам пора уже научиться твердо говорить «нет» и не делать то, что вам совершенно не хочется. Перестаньте жить с оглядкой на других и сосредоточьтесь на собственных интересах. И речь не идет об эгоизме – мы лишь призываем прислушиваться к своим желаниям, а не отодвигать их на второй план, в угоду другим. Просто помните о том, что жизнь у вас одна и пока вы выполняете поручения других или думаете, как бы им отказать, вы забываете о своих мечтах и целях.
Носить неподходящую одежду
Разумеется, никто не заставляет вас облачаться в «серьезные» одежды, напрочь лишенные женственности и сексуальности, однако если к 35 годам в вашем гардеробе преобладают исключительно подростковые наряды, то это тоже не очень хорошо. Тем более, что современная мода предлагает дамам разных возрастов оригинальные образы, которые подчеркнут вашу индивидуальность и достоинства. Кроме того, не лишним будет напомнить, что облупившийся лак на ногтях, грязные волосы, слишком вызывающий макияж – все это отталкивает и делает вас нелепой в глазах окружающих. Постарайтесь находить время на себя и будьте всегда прекрасны. Ведь это не сложно, поверьте.
Безответственно относиться к своему здоровью
Это в юном возрасте вы могли не задумываться о последствиях своих действий и пренебрежительном отношении к своему здоровью, однако с возрастом такая роскошь становится непозволительной (и может привести к печальным последствиям). Ведь если молодой организм запросто справляется с нагрузками и прочими испытаниями, то уже после 35 лет стресс, вредные привычки, неправильный образ жизни и игнорирование рекомендаций врачей может спровоцировать развитие различных заболеваний. Поэтому возьмите себе за правило раз в год проходить диагностическое обследование, даже если вас вроде ничего не беспокоит. И перестаньте бегать с температурой и насморком на работу – начальство все равно не оценит ваш героизм, а вот осложнения после простуды или гриппа бывают весьма серьезными.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Иметь несколько кавалеров одновременно
Это в юном возрасте вы могли запутаться в своих чувствах и потому долго перебирать кавалеров, пытаясь определиться, к кому же вас тянет больше. С возрастом нужно научиться ценить отношения и не размениваться по мелочам. Кстати, как уверяют психологи, многие представители сильного пола предпочитают тридцатилетних молодым, а все потому, что чувствуют себя с ними более уверенно и надежно (позабыв об интригах и бесконечных метаний из стороны в сторону). Поэтому, если вы нашли своего единственного, то постарайтесь не потерять его доверие, «проверяя» себя случайными интрижками.
Расстраиваться по пустякам
Обижаться и реагировать на критику окружающих – в принципе глупо, тем более, что, если вас ненароком задели слова абсолютно незнакомого человека. Он наверняка сказал, не подумав, не зная вас и всю вашу ситуацию, поэтому не стоит воспринимать его слова всерьез. Другое дело, когда нечто обидное произносят близкие люди. Но тут тоже стоит научиться пропускать некоторые фразы мимо ушей, ведь, как известно, нервные клетки не восстанавливаются. Будьте выше этого и тогда жить станет намного интереснее.
Заниматься нелюбимым делом
Понятно, что хорошая работа на дороге не валяется, однако если до 35 лет вы никак не определитесь со своими предпочтениями и нигде надолго не задерживаетесь, то, наверное, это повод задуматься, что что-то в этой жизни вы делаете не так. Ведь даже если уговаривать себя, что вам нужно остаться именно в этой компании, потому что там неплохой и стабильный оклад, то очень скоро можно доработаться до неврозов и депрессии (и уже тогда никакой дополнительный бонус не спасет). Поэтому постарайтесь выбирать занятие по душе и не идти на сделку со своей совестью.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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