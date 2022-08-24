Женщина и автомобиль: 5 мифов, которые пора развеять прямо сейчас
Настя Туман, лучший автомобильный блогер по итогам “Премии VK Клипов — 2022” и автомеханик по профессии, всю свою жизнь борется с такими мифами, а на протяжении последних лет успешно делает это и в медиа-пространстве, снимая креативные короткие видеоролики. Настя рассказала Passion.ru, какие популярные представления о женщинах в автомобильном мире по большей части не соответствуют современным реалиям.
Настя Туман
автомобильный блогер
Разбираться в автомобиле и правильно ухаживать за ним может только мужчина
Этот миф – очень популярный, но на практике не выдерживает критики. Девушки действительно реже интересуются “начинкой” авто, но при желании они не хуже мужчины могут выявить открутившийся подкрылок или обнаружить застрявший между защитой и тормозным диском камешек. Настя Туман решила пойти дальше и погрузилась во все тонкости устройства автомобиля, став учеником в автомастерской. Но для получения базовых знаний вполне достаточно открытых источников и интереса к теме. Настя вспоминает, что до погружения в профессию ее сопровождали бесконечные обманы в автомастерских и необоснованно высокие счета за незначительные поломки. А потому она рекомендует девушкам не бояться этой темы – это как минимум поможет здорово сэкономить в недобросовестных автосервисах.
Мужчины водят лучше
Кто лучше и аккуратнее ездит на дорогах? Согласно данным ГИБДД за I полугодие 2022 года, на долю мужчин приходится 85% аварий с пострадавшими, а на женщин – лишь 15%. При этом каждый пятый водитель в России – женщина. Девушки проявляют особую внимательность на дорогах, соблюдают осторожность, а по данным автошкол – чаще сдают теорию вождения с первого раза. Настя Туман с юности интересовалась вождением, но впервые села за руль строго после получения водительского удостоверения. Нередко клиенты сервиса не доверяли ей даже такую простую вещь как загнать автомобиль на яму, чтобы осмотреть повреждения. Комично, что при этом водители-мужчины проваливались в эту самую яму колесом, пытаясь загнать машину самостоятельно.
Дальнобойщик – чисто мужская профессия
Распространено мнение, что быть водителем грузовой машины дальнего следования может только мужчина, однако на деле ничто не может помешать овладеть профессией и женщине. Есть довольно известные примеры, когда они решались построить карьеру дальнобойщицы – в подтверждение этому Настя Туман сняла серию роликов с хештегом “дальнобой”, в которых рассказала о быте подруги-дальнобойщицы – как осуществляется загрузка товаров в грузовой отсек и сколько можно заработать с одной перевозки, как можно побаловать себя в дороге и приготовить вкусный борщ прямо в салоне, тем самым показав, что вход в эту профессию отнюдь не закрытый.
Фото: Личный архив блогера
Доверить починку автомобиля женщине – чистое безумие
Добиться доверия клиента в автосервисе дорогого стоит, а сделать это, будучи девушкой, – путь через тернии, но тем не менее возможный, если вы обладаете нужными знаниями. Настя Туман прошла, возможно, все стадии погружения в автомобильный мир – после обучения она стала квалифицированным мастером автосервиса. Сначала клиенты не хотели доверять ей свои машины, однако со временем становились ее постояльцами и записывались к ней в очередь на ремонт. Таких, как Настя – не так уж мало. Во ВКонтакте даже существует сообщество девушек-механиков со всей страны.
Стать популярным блогером по автомобильной теме может только мужчина
По инерции, кому-то действительно привычнее, когда в кадре рядом с машиной или ее двигателем находится мужчина, а не женщина, однако блогерский успех Насти Туман в пух и прах разбивает этот миф. За 2 года существования блога ее клипы суммарно собрали около 170 млн просмотров, а количество подписчиков составляет сотни тысяч. В этом году за звание “Самого автомобильного клипера” в рамках “Премии VK Клипов –– 2022” вместе с Настей боролись и другие девушки, что доказывает: интересный контент про автомобили, ремонт и тюнинг, который аудитория оценит по достоинству, могут создавать не только мужчины.
Нельзя отрицать, что на дорогах и вне автотрасс есть определенные предубеждения, однако в целом тенденции позитивные. Вот и Настя Туман не унывает и говорит с улыбкой: “С годами этого меньше, конечно, стало, но сексизм всё ещё жив – продолжаем его истреблять!”
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