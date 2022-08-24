Женщина и автомобиль: 5 мифов, которые пора развеять прямо сейчас

Разбираться в автомобиле и правильно ухаживать за ним может только мужчина

Этот миф – очень популярный, но на практике не выдерживает критики. Девушки действительно реже интересуются “начинкой” авто, но при желании они не хуже мужчины могут выявить открутившийся подкрылок или обнаружить застрявший между защитой и тормозным диском камешек. Настя Туман решила пойти дальше и погрузилась во все тонкости устройства автомобиля, став учеником в автомастерской. Но для получения базовых знаний вполне достаточно открытых источников и интереса к теме. Настя вспоминает, что до погружения в профессию ее сопровождали бесконечные обманы в автомастерских и необоснованно высокие счета за незначительные поломки. А потому она рекомендует девушкам не бояться этой темы – это как минимум поможет здорово сэкономить в недобросовестных автосервисах.

Мужчины водят лучше

Кто лучше и аккуратнее ездит на дорогах? Согласно данным ГИБДД за I полугодие 2022 года, на долю мужчин приходится 85% аварий с пострадавшими, а на женщин – лишь 15%. При этом каждый пятый водитель в России – женщина. Девушки проявляют особую внимательность на дорогах, соблюдают осторожность, а по данным автошкол – чаще сдают теорию вождения с первого раза. Настя Туман с юности интересовалась вождением, но впервые села за руль строго после получения водительского удостоверения. Нередко клиенты сервиса не доверяли ей даже такую простую вещь как загнать автомобиль на яму, чтобы осмотреть повреждения. Комично, что при этом водители-мужчины проваливались в эту самую яму колесом, пытаясь загнать машину самостоятельно.

Дальнобойщик – чисто мужская профессия

Распространено мнение, что быть водителем грузовой машины дальнего следования может только мужчина, однако на деле ничто не может помешать овладеть профессией и женщине. Есть довольно известные примеры, когда они решались построить карьеру дальнобойщицы – в подтверждение этому Настя Туман сняла серию роликов с хештегом “дальнобой”, в которых рассказала о быте подруги-дальнобойщицы – как осуществляется загрузка товаров в грузовой отсек и сколько можно заработать с одной перевозки, как можно побаловать себя в дороге и приготовить вкусный борщ прямо в салоне, тем самым показав, что вход в эту профессию отнюдь не закрытый.