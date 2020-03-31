«Женатик» или холостяк? 10 красноречивых признаков, которые выведут вашего любовника на чистую воду
«Понимаешь, я ведь думала, что он просто робкий, вот и не торопила его», - Елена в сердцах тыкала по экрану смартфона, пытаясь как можно скорее избавиться от совместных фото с любимым. «Он ведь так часто проводил время у меня, что я и подумать не могла, что у него кто-то есть. Я уже и родным рассказала, что мы планируем пожениться и платье выбирать начала. А он… Он уже оказался женат, представляешь! И даже не пытался оправдываться, когда я уличила его в этом, а лишь заметил, что не обещал мне ничего такого. Представляешь! Получается, я потратила год на «чужого мужа», который просто использовал меня», - 30-летняя девушка, казалось, была на грани. Она так отчаянно хотела выйти замуж, что закрутила роман с мужчиной, не уточнив, что он в принципе хочет от этих отношений. И если бы сейчас где-то рядом оказался ее вероломный кавалер, то она бы популярно ему объяснила все ошибки. Вот только после того, как девушка устроила допрос с пристрастием, мужчина заблокировал ее в соцсетях, сменил номер телефона и скрылся в неизвестном направлении. На примере нашей героини рассмотрим, как понять, не с «женатиком» ли вы связались и почему не стоит тратить свое время на бесперспективные отношения.
Отсутствие штампа в паспорте – не повод для радости
«А как же паспорт? Можно же попросить показать вам соответствующую страничку», - недоуменно спросят некоторые дамы и будут отчасти правы. Конечно. самое простое – попросить кавалера показать паспорт и в ответ продемонстрировать свой. чтобы исключить недопонимание и недоверие. Однако, как утверждают сами мужчины, далеко не все из них официально регистрируют отношения, но при этом считают женщину, с которой проживают под одной крышей какое-то время (возможно, даже не один год), своей супругой, имеют общих детей и налаженный быт. И совсем не важно, по какой причине они решили не узаконивать отношения, главное, что они относятся друг к другу как к семье и вполне довольны таким положением дел. Другое дело – почему при всем при этом мужчина обратил свой взгляд на сторону и решил морочить голову вам. Ведь при таком раскладе для него вы всего лишь повод поразвлечься, а вот вы, возможно, возлагали на него надежды и однажды планировали назвать его своим мужем. Поэтому даже если ваш избранник демонстративно раскрыл перед вами паспорт на «той самой» странице, продемонстрировав отсутствие штампа, не спешите радоваться. Обратите внимание на поведение партнера и сделайте соответствующие выводы.
Боязнь выпустить телефон из рук
В последнее время гаджеты настолько плотно вошли в нашу жизнь, что уже сложно себе представить, как мы без них когда-то жили. Но даже при таком раскладе, согласитесь, мужчина, не выпускающий из рук телефон и отвечающий на звонок только убедившись, что вас нет рядом, вызывает некоторые подозрения. Он, конечно, может вам рассказывать, что «это по работе» и его профессиональная деятельность настолько секретная, что он не может рисковать лишний раз, однако, в большинстве случаев, подобное поведение красноречиво указывает на то, что ваш кавалер не свободен и просто не хочет, чтобы вы узнали об этом раньше времени. И даже если вы прямо спросите, что же он так тщательно скрывает он может изменить свою тактику и, бросив короткое «да», «нет» или «перезвоню позже», переключить ваше внимание на что-нибудь другое, лишь бы избежать дальнейших допросов с пристрастием.
Категоричный отказ на предложение поехать к нему
Понятно, что ситуации в жизни бывают разные и, возможно, ваш избранник просто проживает с кем-то на одной территории (например, с родителями или вовсе снимает квартиру с друзьями) и поэтому не может привести вас к себе, но такое поведение простительно лишь в 20-25-летнем возрасте, но не в отношении 30-35-летнего мужчины. К тому же, даже если он проживает с родителями (мало ли по какой причине), что ему мешает пригласить вас к себе домой и показать, как и чем он живет? В противном случае, это повод насторожиться. Особенно после того, как вы его впустили в свою жизнь и в свою квартиру, но при этом не получили ответный жест гостеприимства. Психологи рекомендуют, например, прямо во время свидания предложить мужчине отправиться к нему под предлогом, что вас настолько охватила страсть, что вы уже не можете больше терпеть. Любому представителю сильного пола польстит такое предложение. Но только не тому, кто уже несвободен. И если ваш партнер начнет заикаться и блеять что-то невразумительное, пытаясь объяснить, почему он отказывается от вашего предложения, то это сигнал для вас, что объект вашей страсти уже занят и нужно поискать того, в ком вы будете уверены на все 100%.
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Отказ знакомиться с друзьями и родными
Понятно, что мужчины пытаются до последнего оттянуть счастливый момент знакомства с окружением своей второй половинки, переживая, что вдруг придется «не ко двору» и близкие люди будут настраивать даму против него. И уж совсем красноречивым фактом будет то, что ваш избранник категорически отказывается представлять вас своему окружению. Подумайте, знаете ли вы друзей своего мужчины? Знакомы ли с его родителями, братьями и сестрами? По словам психологов, если вы встречаетесь уже более 5-6 месяцев, но вас еще так и не представили родне (равно, как и отказываются знакомиться с вашими близкими), то лишь потому, что в жизни мужчины уже есть любимая женщина и это, увы, не вы.
Выбор «малолюдных» мест для свиданий или вовсе отказ появляться вместе на публике
Если ваш избранник всегда находит отговорки, лишь бы не выходить с вами «в свет» и предпочитает встречаться исключительно на вашей территории, то, скорее всего, это не потому, что он безнадежный робкий романтик, а из-за того, что он боится случайно наткнуться на кого-то из знакомых и тем самым обнаружить свой роман на стороне. По той же самой причине ваш кавалер может выбирать для встречи самые малолюдные места или неизвестные ресторанчики где-нибудь на окраине города – так он тоже пытается обезопасить себя от неожиданных (и ненужных) встреч и разговоров.
Регулярные командировки и сверхурочная работа
Возможно, на вашем пути попался типичный трудоголик, который отношениям предпочтет карьеру и работу. Но даже при всем при этом, вы не будете чувствовать нехватку его внимания – он постарается с лихвой компенсировать те часы, которые вам пришлось провести в одиночестве. Другое дело, если вам достался «женатик». Он будет под любыми предлогами «сбегать» в затяжные командировки, изредка выходить на связь, ссылаясь опять же на занятость или неполадки в сети, брать сверхурочную работу «по выходным», якобы потому, что никто больше не в состоянии это сделать и так далее. При этом, у него даже не возникнет мысли как-то сгладить эти неприятные моменты. Напротив, он будет считать себя правым и радоваться своей смекалке, что он так мастерски все разрулил.
Нежелание фотографироваться
И поверьте, это вовсе не от того, что ваш кавалер нефотогеничен. Совместное фото – отличный компромат и мужчина это прекрасно понимает. Поэтому он всеми силами будет отказываться от вашего предложения и будет следить за тем, чтобы вы случайно не «подловили» его в какой-нибудь не подходящий момент и не сделали это злополучное фото. Знайте, что он будет всегда начеку, лишь бы не допустить такой прокол и не подставить себя перед женой (или друзьями, которым может случайно попасться на глаза этот снимок).
Фото: Pexels.com
Постоянный форс-мажор
Ваш кавалер постоянно должен куда-то отлучиться по вполне уважительной причине – друг попал в неприятность и ему нужно помочь, бабушка заболела, необходимо отвезти ей лекарства и продукты, дома прорвало трубу или он сам внезапно почувствовал себя плохо и потому не может к вам приехать. В какой-то момент вам может показаться, что вы встречаетесь с человеком-катастрофой, иначе как можно объяснить его способность притягивать к себя неудачи? Однако, по словам экспертов, все гораздо проще и подобные казусы вполне объяснимы тем, что его жена распланировала нечто грандиозное и ей обязательно нужно его присутствие. Вот он и старается и там не проколоться, и ваше доверие как-то сохранить.
Милое прозвище вместо имени
Вне зависимости от того, как долго вы встречаетесь, если ваш избранник называет вас исключительно милым прозвищем, то это не повод радоваться и умиляться. Скорее всего, он просто не хочет случайно назвать жену вашим именем, поэтому обеих вас зовет одинаково – чтобы не запутаться и не выдать свою неверность. Попробуйте несколько раз как бы невзначай назвать его по имени и проследите за его реакцией. Если он быстро смекнет и «включится в игру», вспомнив как вас зовут, то это одно. А если так и будет перебирать всех милых зверинцев, лишь бы не озвучивать имя, то вы можете сделать соответствующие выводы и решить, как дальше быть с этим Дон Жуаном.
Красноречивые «семейные» безделушки
Помните, как бы ваш кавалер не шифровался, он все равно не сможет предусмотреть все мелочи, которые могут ненароком выдать его семейный статус. Например, это могут быть какие-нибудь памятные вещицы (бьюти-аксессуар, стаканчик со следами помады, детская игрушка, женский волос) или фотографии в его сумочке, кармане одежды или даже в машине. Почистить все следы и улики таким образом, чтобы они не появлялись снова, очень сложно, если речь заходит о семейном человеке – так или иначе вы будете находить все новые признаки того, что ваш кавалер не свободен и лучше поискать того, с кем вы можете построить совместное будущее и обрести женское счастье.
Фото: Pexels.com
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