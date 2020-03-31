«Женатик» или холостяк? 10 красноречивых признаков, которые выведут вашего любовника на чистую воду

«Понимаешь, я ведь думала, что он просто робкий, вот и не торопила его», - Елена в сердцах тыкала по экрану смартфона, пытаясь как можно скорее избавиться от совместных фото с любимым. «Он ведь так часто проводил время у меня, что я и подумать не могла, что у него кто-то есть. Я уже и родным рассказала, что мы планируем пожениться и платье выбирать начала. А он… Он уже оказался женат, представляешь! И даже не пытался оправдываться, когда я уличила его в этом, а лишь заметил, что не обещал мне ничего такого. Представляешь! Получается, я потратила год на «чужого мужа», который просто использовал меня», - 30-летняя девушка, казалось, была на грани. Она так отчаянно хотела выйти замуж, что закрутила роман с мужчиной, не уточнив, что он в принципе хочет от этих отношений. И если бы сейчас где-то рядом оказался ее вероломный кавалер, то она бы популярно ему объяснила все ошибки. Вот только после того, как девушка устроила допрос с пристрастием, мужчина заблокировал ее в соцсетях, сменил номер телефона и скрылся в неизвестном направлении. На примере нашей героини рассмотрим, как понять, не с «женатиком» ли вы связались и почему не стоит тратить свое время на бесперспективные отношения.

Отсутствие штампа в паспорте – не повод для радости

«А как же паспорт? Можно же попросить показать вам соответствующую страничку», - недоуменно спросят некоторые дамы и будут отчасти правы. Конечно. самое простое – попросить кавалера показать паспорт и в ответ продемонстрировать свой. чтобы исключить недопонимание и недоверие. Однако, как утверждают сами мужчины, далеко не все из них официально регистрируют отношения, но при этом считают женщину, с которой проживают под одной крышей какое-то время (возможно, даже не один год), своей супругой, имеют общих детей и налаженный быт. И совсем не важно, по какой причине они решили не узаконивать отношения, главное, что они относятся друг к другу как к семье и вполне довольны таким положением дел. Другое дело – почему при всем при этом мужчина обратил свой взгляд на сторону и решил морочить голову вам. Ведь при таком раскладе для него вы всего лишь повод поразвлечься, а вот вы, возможно, возлагали на него надежды и однажды планировали назвать его своим мужем. Поэтому даже если ваш избранник демонстративно раскрыл перед вами паспорт на «той самой» странице, продемонстрировав отсутствие штампа, не спешите радоваться. Обратите внимание на поведение партнера и сделайте соответствующие выводы.

Боязнь выпустить телефон из рук

В последнее время гаджеты настолько плотно вошли в нашу жизнь, что уже сложно себе представить, как мы без них когда-то жили. Но даже при таком раскладе, согласитесь, мужчина, не выпускающий из рук телефон и отвечающий на звонок только убедившись, что вас нет рядом, вызывает некоторые подозрения. Он, конечно, может вам рассказывать, что «это по работе» и его профессиональная деятельность настолько секретная, что он не может рисковать лишний раз, однако, в большинстве случаев, подобное поведение красноречиво указывает на то, что ваш кавалер не свободен и просто не хочет, чтобы вы узнали об этом раньше времени. И даже если вы прямо спросите, что же он так тщательно скрывает он может изменить свою тактику и, бросив короткое «да», «нет» или «перезвоню позже», переключить ваше внимание на что-нибудь другое, лишь бы избежать дальнейших допросов с пристрастием.

Категоричный отказ на предложение поехать к нему

Понятно, что ситуации в жизни бывают разные и, возможно, ваш избранник просто проживает с кем-то на одной территории (например, с родителями или вовсе снимает квартиру с друзьями) и поэтому не может привести вас к себе, но такое поведение простительно лишь в 20-25-летнем возрасте, но не в отношении 30-35-летнего мужчины. К тому же, даже если он проживает с родителями (мало ли по какой причине), что ему мешает пригласить вас к себе домой и показать, как и чем он живет? В противном случае, это повод насторожиться. Особенно после того, как вы его впустили в свою жизнь и в свою квартиру, но при этом не получили ответный жест гостеприимства. Психологи рекомендуют, например, прямо во время свидания предложить мужчине отправиться к нему под предлогом, что вас настолько охватила страсть, что вы уже не можете больше терпеть. Любому представителю сильного пола польстит такое предложение. Но только не тому, кто уже несвободен. И если ваш партнер начнет заикаться и блеять что-то невразумительное, пытаясь объяснить, почему он отказывается от вашего предложения, то это сигнал для вас, что объект вашей страсти уже занят и нужно поискать того, в ком вы будете уверены на все 100%.